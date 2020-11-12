《如何閱讀一首詩詞》：當文人遇上皇帝——朱元璋的「被迫害妄想症」

文：馬大勇

情理融通第二 當文人遇上皇帝

被迫害妄想症

朱元璋是中國歷代皇帝中家庭出身低微，小時候沒有受過好的教育，用他自己的話講，是「淮右布衣」。朱元璋憑藉自己的智慧，在元末亂世中脫穎而出，趕走了蒙元統治者，建立了大明朝。打天下的時候，朱元璋還是比較英明果斷的，但坐天下的時候，早年的貧苦經歷在他內心裡積聚的自卑，漸漸釀成了一種變態的心理。

特別到了執政的晚年，面對著誰來繼承江山的難題，朱元璋的變態行為愈演愈烈，一直隱藏得很深的流氓惡棍本質完全煥發出來，從而在洪武王朝演出了一場驚悚的歷史大戲，其矛頭指向的就是知識份子。

我們都知道「文字獄」的說法，文字獄清代居多，其實朱元璋洪武王朝的文字獄也非常嚴重，而且非理性的程度遠遠超過清朝。比如說，有一位府學教授上奏章歌功頌德，其中有「光天之下，乃生聖人，爲世做則」之語。按正常人的思維，這都是好得不能再好的吉祥話，但朱元璋勃然大怒。

首先，「光天」的「光」他不喜歡，因爲朱元璋當過和尚，這就是諷刺我剃過光頭；其次，「生」和「聖」他都不喜歡，因為這兩個字和「僧」諧音，還是諷刺我當過和尚；再次，「則」與「賊」是同音字，諷刺我當過強盜。十二個字裡有四個字朱元璋看了不高興，把這位府學教授就地斬首。這是我看過的最慘的拍馬屁拍到馬蹄子上的事兒了。

類似花樣百出的文字獄還有很多，常有人莫名其妙地被殺。後來很多高級官員聯合上書，要求朱元璋「頒定楷式」：哪些字能用，哪些字不能用，您給個標準，我們遵照執行總行了吧？朱元璋給不出標準，看不順眼的還是照殺不誤。

這些事情是足以當成精神病理學的典型個案來對待的。事實上，我確實就此種表現諮詢過精神病科的醫生朋友，他們很乾脆地給出診斷——被迫害妄想症！

在這樣的變態心理作用下，不僅同時代的活人遭遇不幸，連跟他相距將近兩千年的孟子也受到波及。朱元璋當了皇帝，需要文官給自己講聖賢之道。講著講著，就說到了《孟子》的「民爲貴，社稷次之，君爲輕」。朱元璋一聽之下勃然大怒，憤憤地說：「此非臣子所宜言！」氣憤地把《孟子》「啪」的摔在地上。文官們趕緊把書撿起來，放在皇帝手裡，跟皇帝苦口婆心地講：「皇上！人家孟子是大聖人，人家講這個東西是不會錯的，你應該好好聽。」勸了半天，朱元璋終於妥協了。

又講了幾天，講到「君有大過則諫，反覆之而不聽，則易位」。怎麼換君主呢？不排除暴力革命的可能性。聽到這話，朱元璋更火了，「啪」的一下把《孟子》摔在地上，講了一句狠話：「使此老今日尚在，寧可免耶？」——這個老傢夥，如果今天還活著的話，我非宰了他不可！文官們又一次撿起書，苦口婆心勸了半天，朱元璋終於摁住自己的暴脾氣，接著往下聽。

又聽了幾天，聽到「君之視臣如土芥，則臣視君如寇仇」這句了，朱元璋這次大火而特火，第三次把《孟子》摔在地上，這一次誰勸都不撿了。不僅不撿，而且連續下發兩道聖旨。第一道聖旨：把孟子塑像從文廟中給我搬出來，取消孟子的聖人資格；第二道聖旨緊跟著第一道聖旨發出去，他說：我知道我取消孟子的聖人資格會有許多人求情，但是我警告你們，剛才那道聖旨不是一時衝動，是深思熟慮的結果。我已經忍孟子很久了！誰敢為孟子求情，殺無赦！

氣勢洶洶，鋒芒畢露，這說明朱元璋對孟子的影響力是有比較充分的估計的，但他畢竟還是低估了孟子的影響力。聖旨明明發出去了，但是以刑部尚書錢唐爲首的一百多位官員齊刷刷地跪在朝堂之上爲孟子求情。史書記載，這些人「袒胸受箭」：「皇上，我們就是要為孟子求情，你可以隨時讓弓箭手放箭射死我們，我們為孟子而死，死得光榮！」

朱元璋是什麽人呢？心特狠，手特辣，殺人不眨眼，柏楊先生說他極度冷血，平生最大的快樂就是看著別人跪在地下向自己求饒，而自己還絕不饒恕。但是這一次，在如此強大的輿論壓力之下，他破例收回成命，保留了孟子在文廟陪孔老先生享受香火的位置。

但是朱元璋也沒饒了孟子。他回頭跟這些文官談判：我不取消孟子的聖人資格，但是孟子文章中有很多大逆不道的言論得刪除掉，不能讓它傳播天下，流毒無窮。他讓文官刪掉了八十五條自己覺得不滿意的孟子言論，形成了《孟子》的刪節本。

我們只知道《金瓶梅》有刪節本，可能想不到《孟子》也有刪節本吧？這個刪節本的名字叫做《孟子節文》，將其頒佈天下，作為讀書人的標準化教材，被刪掉的部分老師不許講，學生不許聽。這個版本的《孟子》使用了一百年上下，直到明武宗正德年間才恢復全貌。

自古聰明上海人

袁凱正是生活在這位暴君橫掃天下、當者披靡的時代，而且還跟他正面交鋒，並全身而退。在洪武朝著名文人中，這是唯一一個全身而退的案例。

袁凱在元朝時候已經成名，因在詩壇盟主楊維楨座上賦〈白燕〉詩，得了一個美稱「袁白燕」。大明朝初建的時候，袁凱年紀已經不輕了，六十歲上下，因爲名聲在外，朱元璋徵召他出來做官。袁凱雖然不願意來，但在朱元璋嚴厲的督促、甚至威脅之下，還是被迫出山。

朱元璋授予他五品監察御史的職位，品級不是很高，但地位很重要，經常在朱元璋身邊從事秘書工作。袁凱小心翼翼地伺候，雖然伴君如伴虎，但還是很平靜地度過了一段時間。就在他冷不防的時候，突然大禍臨頭。

有一天，朱元璋正在勾決死刑犯的名單。什麼叫「勾決」呢？古代司法制度規定，刑部每年把準備處以死刑的犯人名單交給皇帝最終審閱，皇帝審閱的時候筆蘸朱砂，覺得這個人應該執行死刑，就在這個名字上打個勾，這個人今年秋天就會被處決。如果看到案件還有一些疑點或者可以從輕的情節，就把這個案卷放在底下，今年先不勾，這個人還可以再活一年。

這一年可能趕上老爺子心情不好，拿起紅筆從頭到尾幾百份案卷一個不漏，全都打上勾了。當時袁凱正好在身邊伺候，朱元璋回頭交給袁凱一個工作：「你去把這個案卷送到太子朱標那兒，讓太子再勾一遍，以太子的決定爲最後決定」。

朱標這個人比較善良，跟他爸爸性格很不相同。他審查了這些案卷以後，覺得有一些可以從輕的，就勾回來了，袁凱又捧著這些案卷回來向朱元璋交差。大家看得出來，在整個事件當中，袁凱就是一個跑腿兒的，沒有他任何責任，也沒有他參與的任何意見。但是，朱元璋冷不防地給袁凱出了一道生死攸關的選擇題。選擇題很簡單，只有兩個選項，但怎麽答都錯。朱元璋問：「袁凱，你說這件事情是我做得對，還是太子做得對呢？」

只有兩個選擇，但你回答哪一個都不對。你說太子對，那就說明皇上不對，皇上現在就可以翻臉處置你；你說皇上對，那就是太子不對，太子明天就可能當皇帝，照樣可以處置你。我對袁凱有過一個評價——袁凱是大明洪武朝智商最高的人。袁凱是哪兒的人呢？明朝叫做華亭，就是今天的上海人。我還開過一個玩笑，上海人不是從今天才開始聰明的，古代就聰明。

袁凱面對這樣的難題，他即興回答得非常精彩，我們想了幾百年了，都沒有想出來比他當時更好的答案。袁凱說：「陛下執法之正，太子乃心之慈」。這話越琢磨越有意思：陛下你沒有錯，因為你是以事實為依據，以法律為準繩；太子也沒錯，太子是法外開恩哪！

聽了這麽一個回答，一個正常人會怎麽看待袁凱呢？我會認爲袁凱是個人才，現在給五品官太小了，應該大力提拔。這是正常人的反應，但朱元璋不是正常人，他給了袁凱八個字的評語：「老奸巨猾，首鼠兩端」，當即把袁凱下了大牢。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《如何閱讀一首詩詞：五種詩詞的最佳讀法》，啟動文化出版

作者：馬大勇

當你無意間遇見

一首怦然心動的詞，或是

一首傳誦千古的詩，

要如何得到更豐富的感動？

如果你喜歡詩詞，有興趣、有熱情去讀，那麽，讀到什麽程度可以說「讀懂」了呢？

本書作者馬大勇教授，以深厚的學養、旁徵博引的風格，提出五種解讀詩詞的最佳路徑，讓讀者一窺詩詞動人的奧祕。

作者將這些路徑稱為五種「融通」方式。第一個是針對「背景」和「本事」的「內外融通」；第二個是針對「流變」的「古今融通」；第三個是針對審美寬度的「雅俗融通」；第四個是針對最高層次的「情理融通」；最後一個是針對詩詞寫作的「知行融通」。

一、內外融通

要把詩詞放到產生的社會環境和歷史空間當中，才能掌握一首詩的精髓。這就是孟子所謂「頌其詩，讀其書，不知其人，可乎？」

例如，當了解寫作背景之後，才知道朱熹的〈春日〉「勝日尋芳泗水濱，無邊光景一時新。等閒識得東風面，萬紫千紅總是春」，主旨並不是講春天的風光！

或是一個在清朝商人的別墅中，寄寓多年的文人過世之後，朋友悼念時寫「沉憂早結離鄉恨，弱質難回辟穀春」，這個離鄉恨，竟然是牽涉到「康雍乾盛世」的一系列大型案獄。

二、古今融通

找出這首詩詞所繼承的傳統，才能理解詩詞的前世今生。這不是為了「厚古薄今」，後人寫的詩詞，也可能比前人更能打動人心。

早一點的例子如北宋晏幾道寫「夢後樓臺高鎖，酒醒簾幕低垂。去年春恨卻來時。落花人獨立，微雨燕雙飛。」後兩句被評為「千古不可無一，不能有二」的佳句，但這兩句其實取自早前五代翁宏的詩，卻能點鐵成金。

或是近代人戴望舒寫「撐著油紙傘，獨自╱仿徨在悠長、悠長又寂寥的雨巷╱我希望逢著一個╱丁香一樣結著愁怨的姑娘」，來源是李商隱的「芭蕉不展丁香結，同向春風各自愁」，你比較喜歡誰的詩？

三、雅俗融通

美感偏好人人不同，有偏好是正常的，但是切忌「偏狹」。「雅」、「俗」並不是截然對立的概念，「大俗」可以變成「大雅」，一味「求雅」也是一種「媚俗」。

例如文人認為低俗趣味的文字遊戲「詩鐘」，可以用「人面不知何處去」來形容落腮鬍，用「對影聞聲已可憐」來詠近視眼，你認為這是雅還是俗？

甚至「有才你在幹啥呢？」也可能是一首絕妙好詩裡不可或缺的一句詩！

四、情理融通

有一種讀法是超越技術、超越學問，直指心靈和人生的，能讀出詩詞中蘊涵的美感與情感，體味到其中的感悟與哲思，我們就穿越時空，恍惚之間坐在了古人的對面，與他們遨遊歌嘯、促膝長談。

例如乾隆年間的早逝文學天才黃景仁，在京城寫「全家都在風聲裡，九月衣裳未剪裁」、「汝輩何知吾自悔，枉拋心力作詩人」，是不是足以讓所有懷才不遇的人落淚？

五、知行融通

當我們的心靈去和古人強力對撞的時候，我們也不一定只是「感動」，說不定還會產生一點創作的「衝動」。如果能夠在「知」——也就是掌握了閱讀、鑑賞、進行學術研究的基本法門——的同時，還能夠「行」——也就是捉起筆來進行創作，那麽，這是更有深度的生命方式，更有魅力的活法。

Photo Credit: 啟動文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九