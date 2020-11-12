《國家地理仿生科技大揭密》：如何使傷口癒合是醫療上的一大難題，蛞蝓的黏液可能是答案

文：珍妮佛・史旺森（Jennifer Swanson）

【蛞蝓手術黏膠】

神奇動物：蛞蝓

這是一群只會慢慢爬的陸上軟體動物，爬過的地方都會留下一道黏液。蛞蝓受到驚嚇或威脅時會緊緊貼住物體，這時會很難把牠拔開。

設計難題

找到使傷口癒合的方法是醫療上的一大難題，如果是體內的傷口，譬如手術後的切口，就比皮膚上的傷口更難找到辦法。人體是溼潤的組織，不能只是把繃帶放在傷口上就好，繃帶在潮溼的表面會脫落，而且還要考慮到該怎麼取出來。它要能自行溶解，才不用為了拿繃帶再開一次刀。

想想體內一個很難治療的地方——心臟。心臟是跳個不停的，心肌會不斷舒張與收縮。想讓跳動的心臟傷口癒合並不容易。心臟手術的任何切口都得用縫線縫合，可是縫線不會隨着心跳一起舒張與收縮，有時候縫線不牢固，還會干擾心臟 的動作。長久以來，醫師一直在尋找改善這種情形的方法，你相信嗎，蛞蝓的黏液可能是答案。

你知道嗎？ 蛞蝓可以說是沒有殼的蝸牛。牠有藍色的血液（因為血中含有血青素），而且大多數時候生活在地面下。

仿生原理

蛞蝓移動時，足部會分泌黏液（蛞蝓有一片長長的足，牠的足看起來和人類的腳完全不一樣）。透過這種黏稠的液體，蛞蝓才能在東西的表面上滑行，沒有黏液，蛞蝓就無法移動。構成這種黏液的物質是微小的晶體，叫做「液晶」，具有液體和固體的性質。如果蛞蝓想要爬上爬下，黏液的固體特性能幫助牠附着在物體上。

蛞蝓覺得受到威脅時，會分泌強力型的黏液，能黏在任何表面上。牠被鳥兒發現的時候，這個特點就很管用，鳥會設法把牠從附著的地方弄下來，但就是叼不住牠，也啄不下來，於是蛞蝓又可以多活一天。

科學家開始研究蛞蝓黏液特殊的抓附能力之後，發現了更有趣的事。這種黏液不只有很強的抓附力，還有很大的可撓 性，這是另一項很有用的特性！科學家根據蛞蝓黏液的組成，開發了一種具有黏合性質、類似膠帶的物質。他們用了很多水，水是蛞蝓黏液的成分之一，以及由藻類產生、性質和蛞蝓黏液相似的黏性物質。科學家把這些物質混合在一起，製造出一種既柔軟又很強韌的繃帶，可以把正在跳動的豬心黏合起來！

深度探討 受蛞蝓啟發的繃帶有很大的開發潛力。如果這些繃帶能止住大量出血，就可以用來救命。另外這個構想可能也可以用來開發一種防水貼片，能藉由貼片來投藥。以後你再也不會用同樣的眼光來看待滑溜溜的蛞蝓了。

Photo Credit: 大石國際文化出版 以蛞蝓黏液為靈感製造出來的外科貼片（藍色物質），能把傷口周圍的組織拉在一起，幫助傷口痊癒。

書籍介紹

本文摘錄自《國家地理仿生科技大揭密：科學家如何模仿動物構造與自然特徵，創造不可思議的新發明》，大石國際文化出版

作者：珍妮佛・史旺森（Jennifer Swanson）

譯者：徐仕美

象鼻機器手臂、龜殼防彈背心、蝴蝶太陽能板、仿珊瑚水泥、河馬防晒乳……現代科技這些令人瞠目結舌的創新發明，構想全部都是來自一套最高明的範本——那就是我們的動物界！

本書以一目瞭然的精采圖片對照，讓小朋友輕鬆了解，有哪些動物界的驚人設計，成為了學家解決問題的靈感！

貓科動物卓越的夜視力，象鼻強大的負重能力，鳥喙的空氣動力形狀－－許多動物都擁有非凡的特徵或能力，能讓我們借用來解決問題，改善世界，這就是仿生科學家在做的事：如何以自然界的聰明設計來開發人類需要的技術。目前我們已經可以用仿生機器人來作為輔具或蒐集資料，這類生物科技上的突破也成為科學家的強大工具，有機會在再生能源和醫藥等領域上取得進展。

拜動物為師，看現今世界中有哪些師法自然界，並得以突破性發展的仿生科技！

收錄多張全彩圖片，搭配詳盡文字，介紹40多種仿生科技的超強應用！

仿生科技如何改變我們的生活，自然界的動物用身體實證科技的可能！

仿生學是21世紀的熱門學科，已經發展出許多令人大開眼界的技術，成為新世代應用科學的一大助力。許多今天最新、最厲害的科技突破，其實是科學家向自然界學來的。

《仿生科技大揭密》以驚豔的照片，直接呈現動物仿生學的概念由來，並依照應用目的分成四大類：1. 解決問題或是進行新研究、2. 發展輔助用機器人、3. 產生能源、4. 開發醫藥和救傷輔具。書中把這些技術各是受到哪些動物的啟發，透過照片和圖解建立很強的連結，讓小讀者可以輕鬆了解這些技術是怎麼來的，某種動物有什麼特點吸引仿生工程師的注意，以及為什麼能解決某些問題。

你知道科學家已經開發出形狀像大象鼻子的仿生工具，可以用來幫忙搬動重物嗎？你知道翠鳥的尖嘴激發日本工程師改變新幹線「子彈列車」的設計，以減少噪音嗎？在很多研究領域和解決問題的方法中，科學家都轉往仿生學尋求解答，也就是向生物學或自然界尋找工程開發的靈感，以實現各種令人讚嘆的技術進展。

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Photo Credit: 大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九