《中央站》導讀：對比「車站驅逐街友」與「拆遷驅逐住戶」，徹底改變街友的意義

文：盧郁佳（作家）

【導讀】大驅離下，無家者的愛與懼

台北車站的候車大廳，二○一一年改建後，長椅盡撤，人群席地而坐。今年初，交通部台灣鐵路管理局禁止席地而坐及群聚，疫情趨緩後宣布永不開放，雖政策在輿論反彈後撤回，但原先既打算在疫後仍繼續，就表示禁令無關肺炎，另有目的。

四月，台北車站有貓藏身通風管，站方立告示牌「愛牠就不要打擾牠，本站每年這段時間固定會有一隻母貓回來生產，請不要餵食或圍觀，以免驚擾到小貓，感謝您的配合」，交通部長林佳龍臉書發文說母貓來生產已第五年，新聞稱「暖哭」網友。

對照南韓作家金惠珍的小說《中央站》，車站說為省電，不開冷氣，悶熱到街友待不住。在原本街友過夜的廣場上闢建投射燈噴水池，搭舞台、音響辦活動，吸引人潮聚集。原本街友夜間鋪紙箱睡覺的地方，擺上自動販賣機、大型廣告物，車站明裡變得嶄新華麗高科技，暗裡對街友各種開罰，縉紳化不著痕跡、步步進逼，街友就絕跡於車站了。

故事開場，夏夜裡一個青年孤身提了行李箱，在車站的街友叢中找地方過夜。雖然橫跨鐵路的天橋充滿震動、噪音、尿騷味，橋面被晒得滾燙又扎人，他失眠難受，卻不肯換到相形舒適的地下道或廣場，因為他覺得，去了就變街友，他的自尊不容許這麼做。有一次，老婦向他乞討燒酒，他樂於施捨，因為他覺得，不乞討就證明他不是街友。

其實他在精神上比老婦更無餘裕，老婦至少有信心求助和接受幫助，但就連社工遞來幾張濕巾，青年也怕，只能說成「借用」，勉強接過，在公廁用來潦草擦澡，知道自己是還不起的。寥寥幾筆已點出他內心的山窮水盡，喪家之犬連濕巾都還不起。因為還不起，所以收不起，那麼金錢會怎樣傷害他？愛情又會造成多大的傷害？

男主角說：「人生，就像是不聽話的孩子，任意哭鬧完了，等到我打算就此放棄，又會淚眼婆娑地抬頭望著我。再給一次機會也無妨吧？那麼，我的後腦杓又必然會被狠狠敲上一記，像這樣被驅逐出來。這一次必須不同，我什麼都不會做，再也不給任何機會了。」

女主角說：「覺得已經置身谷底了吧？不，地面根本就不存在。就在你以為抵達地面的那一刻，又會再次朝無底深淵墮落。」

經過一連串震撼教育，他逐漸習慣了在街頭過低限度生活，得到女街友相伴的溫暖保護。然而他害怕會失去她，每次她暫時離開，他都陷入焦慮，在她回來後攻擊她；她也同樣害怕失去他，總說彼此都是過客，只是取暖，無愛可言，說他認真工作一定是想拋棄她。這更擊潰了他。雖置身地獄，他倆卻燃起希望。雖然希望永遠相守，卻互相傷害。

情侶陷入了僵局，與其解決，小說寧可把拚命要解套的主角丟進更大規模的僵局。他為了給女友一個家，受雇當建商打手，驅逐釘子戶。

至此，作者金惠珍以卓越的敏銳，把「車站驅逐街友」和「拆遷驅逐住戶」等量齊觀，暴露帝國腐敗全景的縱深。在台灣，從苗栗大埔事件，到南鐵東移強拆民宅，政府一直浮濫徵收，搶劫人民土地，賤賣給建商財團。羅伯．庫斯曼教授的著作《超額徵收》，便揭穿，英、美早已嚴禁這種不義徵收。政大教授徐世榮也指出，台灣法令卻擴大允許政府濫權，「每個土地所有權人都逃不了區段徵收的魔掌」，一如《中央站》所曝光的事實。小說這番驚人轉折，徹底改變街友的意義，不再是一人被逐出車站，而是每個有家者都隨時可能被逐出自己的家園。

主角青年也想脫離車站街友生涯，想租屋過安定的生活，但整個宇宙聯合起來把他趕回車站。第一個因素，是政府偏袒資方，導致窮人、勞工的談判弱勢。派遣的老闆出事就推給底層打工者、薪水都不夠賠。一如台灣，貨運或客運駕駛薪資少、獎金多，導致過勞危險駕駛，而撞死人就要司機賠。乃至街友互相扒竊、性剝削，街友驅逐釘子戶，車站商店驅逐攤販，都是集體大驅離的冰山一角。表面上弱弱相殘，被迫競爭，證明自己最狠毒、最卑賤的人才能活下來；實際上，是政商財團利用弱者，迫使他們自己剝削自己，交換急需的資源。

第二個因素，是受創的情緒痛苦會無限迴圈、強迫性重演，摧毀他生活的能力。書中的街友脫離街頭後，卻在租屋、或住院的夜裡，獨自承受黑暗寂寥勾起的恐慌，最後亡命般逃回街頭，與街友席地而坐，拿房租換酒，酗酒止痛，無法自拔。乍看出於生存的不安，街友成了相濡以沫的共同體，然而社工姜組長卻說：街友離不開街頭，不是因為窮，而是太敬畏錢。自認無法擁有錢那麼偉大的東西，一有了錢就不知如何是好。

地產霸權的掠奪，在此顯出它真正殘酷的餘震。原來，你從一個人身上奪走他可以棲身的家屋，影響不是他沒有地方睡，而是在任何地方他都睡不著。就算租屋有片瓦遮頭，他仍深怕再被趕走；就算有伴侶可以長夜相擁，也無法相信天亮醒來對方是否還在身邊；就算有工作可以掙錢，也守不住血汗錢。

金錢也好，信任也好，愛情也好。只要你從他身上奪走一次，接下來的一千次，他都會自己剝奪自己。無論他有多努力爭取這一切，到手後必定一再失去。絕望中的耽戀有多麼溫柔纏綿，只有親讀沉浸才能體會。而讀完後從外向內看，這是個受厄運與猜忌襲擊的悲戀故事，外面是被政績門面、財團炒房不斷驅離的本國難民流亡故事，內面是資本主義製造精神病的公衛瘟疫。每個意外轉折都像一根尖釘，從表面穿透多層意義，牢牢釘進核心。

一開始，青年必須靠憤怒防衛，避免別人來挑釁；他得靠憤怒，才能興師問罪；他得靠憤怒，痛毆覬覦或只是想調停的街友；他得靠憤怒擺脫愛人。有一段情節，是他在待拆的廢墟恐嚇住戶，遇到一個女人抱著哭鬧的嬰兒躲在屋內。被逼出來後，女人先是凶巴巴地發脾氣，然後求情，最後哀求。這畫面椎心刺骨，小說沒說，但讀者知道，青年在那女人身上看到了自己，靠憤怒虛張聲勢，想嚇退掠奪者。憤怒底下是恐懼戰慄、悲哀無助，是他對自己的真正感受。

金惠珍的另一部作品《關於女兒》，把保守母親對女兒同志伴侶的憤恨，對左派女兒的恨鐵不成鋼，寫到了深處。《中央站》則把青年同樣既熱烈又惡劣、不由自主的情感需索，寫到了深處。那悲傷像船艙外看不見的海洋，隔牆隨時搖晃著兩個人的世界，誰也止不住天地動盪。

被趕出家園，即是被趕出自身之外。外人看不見的自我驅逐的過程，作者寫了出來。讀者看完，會霍然驚覺，自己退到了界外而不自知。

二○一一年，台北市議員應曉薇要清潔隊深夜在萬華艋舺公園噴水趕街友，質詢「大範圍執行清潔工作，絕對是在用智慧的方式解決遊民問題」，要求「告訴執行作業的同仁，不能只灑外面，誰往遊民身上灑，就撥獎金，因為這些遊民真的太糟糕了！重點是這些人惡劣到極點……大部分都是好逸惡勞的人聚集在該處當遊民，製造髒亂。貴處只要決定用水管向遊民噴水，全萬華區居民都會感激你。」

習於這種言論後，我們很難發現，坐在台北車站的地板上並不是堅守權利，而是接受驅逐，因為我們沒人會想到，要討回長椅。

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書籍介紹

本文摘錄自《中央站：失去過往與未來，拋棄時間與空間的無家者》，時報出版

作者：金惠珍（김혜진）

譯者：簡郁璇

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你曾在街上向人伸手嗎？或必須付出自尊，才能換來某樣東西？

倘若人生就是不斷的失去，直到一無所有，

還有可能，再擁有愛嗎？

「覺得已經置身谷底了嗎？不，地面根本就不存在。

就在你以為抵達地面的那一刻，又會往更黑不見底的深淵墜落。」

一名年輕男子來到中央站，過起街頭的生活，他用全身感受街頭的顏色、噪音、氣味，以及羞恥、失落與憤怒。

無所事事，是他唯一做的事，他只想一天捱過一天，揮霍別人欣羨的年輕本錢；他以為，只要心如槁木死灰，就能擺脫恐懼與茫然——直到他的身邊，出現了女人。

這個年紀不知比他大多少、宿疾纏身的女人，燃起他體內熄滅已久的欲望。

當愛只剩下赤裸裸的軀體，會是什麼模樣？

而這份情感，又將使自己變得多卑微？

他與她，早已無暇去思考，只拚命汲取著對方的體溫，更悄悄冀望起未來……

【關於本書】

沒有家的我們，街頭就是家的我們，

只是你無視經過的背景，失去了過往與未來。

主角「我」拋下了四分五裂的人生來到中央站，只專注於現在，只活於此刻，透過他的視角，時代所逼的弱弱相殘躍然紙上，我們得以看見生活在社會底層的無家者、甚至有家者，都正被街頭不斷趕往更加幽暗的角落，走在隨時可能失去一切的鋼索上。

在這樣荒蕪的境地裡，卻出現了「愛」的脈絡，作家金惠珍以多情的目光、冷靜的筆觸，寫下一個為生之希望而掙扎，卻難以擺脫生之痛楚的故事。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航