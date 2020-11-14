《靈媒媽媽的心靈解答書》：基本上，靈媒只知道你所知道的事

文：Ruowen Huang

靈媒，知道什麼？

小插曲：溝通與發洩的不同 你們應該都懂「溝通」與「發洩」兩個詞義的不同。很多情侶對話時明明就是在發洩，卻總是義正辭嚴地說自己是在溝通。因為今早跟老公的一點小插曲，讓我想要離題來討論一下溝通與發洩的不同。

溝通（Communication）除了想要表達自己的想法之外，也帶著想要知道對方看法以找到彼此可以協調妥協的動機。Communication有著一來一往的動作。就比如兩個人在討論今日的晚餐，到最後選擇決定一道彼此都可以的菜色。它一般都帶著「可以配合」的動機。

發洩（Ranting）則是單純地想要表達自己的強烈觀感，但其實並沒有想要配合對方的動機，也沒有想要知道的意願。這個舉動一般來說是單向的，只是單純地想要別人聽你說話、採取你的意見。就如同我在直播中的

行為一樣，我只是單純地想要表達自己的看法，並沒有給任何人發表意見的空間。

今天我只是藉由這個機會來跟大家介紹兩個單字。一是溝通（Communication），一是發洩（Ranting）。外國人很喜歡用文字來包裝他們的行為。很多情況下明明就是在發洩，卻總是喜歡說自己是在跟你溝通（說真的，情侶之間好像最常有這樣的問題）。簡單來說，在沒有準備聆聽與配合的狀態下，所有的言論就只是在發洩罷了喔。

靈媒知道什麼？

靈媒不可能知道你不知道的事。基本上，我們只知道你所知道的事。

只不過這裡所指的「你」不是你這輩子投胎的身分，而是從你有意識就開始就記錄你所有一切的「靈魂導師」。大部分與你相關的過去與未來的資訊，都是由你的靈魂導師所提供的。

當然在很多的情況下，有些靈媒會以為他們所得到的資訊是由第三者所提供的（例如：菩薩、天使、外星人或是高靈⋯⋯等等），但如果他們曾經像我一樣好奇地跟著這些「第三者」走，想追根究柢地找到資訊的源頭的話，那麼他們就會發現，其實所有人的資料都來自於靈魂導師本身。

所以靈媒並不是無所不知、無所不能，我們只知道你的靈魂導師所知道的事。只不過你與生俱來的靈媒能力因為環境的影響而暫時被遺忘罷了。

但即便沒有靈媒的幫忙，你們其實應該也有類似的經驗：那就是你從一個靈媒那所聽到的話，其實大多在心裡早就有個底了，只不過是需要一個人以第三者的角度來印證那樣的感覺罷了。我相信當人們的直覺一旦被開發之後，應該很快地就不再需要靈媒了吧。

為什麼人們沒有辦法記得前世？

老實說，我覺得人們不記得自己的前世真的是有很好的原因，我真的不知道記得自己的前世究竟有什麼好處。

就拿我來說，我還記得自己前世是女巫被處刑時的痛苦。特別是當木樁刺進胸口導致肋骨斷裂再刺進心臟的感覺，到現在仍記憶猶新。抑或是因為車子沒油而被軍官追上，用鐵繩勒死我，這讓我到現在只要車子油燈一亮就心跳加速。甚至是還記得身困在毒氣室裡被毒死時，人們所面臨的無助與恐慌。

當這些畫面不時地在你的腦海裡出現，真的會讓你質疑記得前世的目的究竟是為了什麼？記得前世只會讓你忘了過現在的日子，因為你會受限於過去的經驗與感覺而開始產生恐懼。恐懼一旦產生就會如同阻力般地拉扯著你人生前進的步調。

人說「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，單單一個因女巫之名被處死的記憶，就讓我花了大半輩子的時間在逃避自己是個靈媒的身分。

當然，許多人常跟我辯解說一個人的前世不單單只有不好的記憶，應該也有許多美好的回憶。這話當然沒有錯，但人們對於回憶，往往會放大真實性。

假若你曾經在十八世紀的歐洲吃過一道很美味的糕點，你的記憶就會隨著時間不斷地放大那樣的感官，導致現在即便有人跟你介紹哪個地方有好吃的糕點，你的腦子就會不斷地跟你十八世紀時體驗到的口感做比較。糕點如此，更不用說是你一生中所會面對到的人事物了。

人的較量心態，會讓你不自覺地將生命中所體驗到的每一件人事物都拿來跟過去的經驗比較，不管在這輩子遇到多好的人，你都會將他與前世相愛的真命天子做比較。所以，記得前世真的沒有任何好處。

若說是在前世學習到什麼樣的技能，那麼技能大多是延續到這輩子來的，根本就不需要記得是從哪裡來。至於不記得的，自然是有最好的理由。因為這樣你才有辦法有個全新的開始，才可以開創無限的可能，創造出很多不一樣的未來。

記不得前世才可以讓你專注在這一世，好好地創造這一世，並用心地寫出自己想要的劇本。因為它將會是一片純白畫布，任你創造揮灑。在不受到過去陰影的羈絆下，我們也會比較有進化的空間。

是不是所有的大天使、聖人或是靈魂角色都是真實存在的？你是否可以跟祂們所有的人溝通呢？

你們應該常聽我用「凡走過必留下痕跡」來形容靈魂的記錄功能吧？也就是說一個靈魂一旦在宇宙底下留過痕跡就一定會被記錄，不管是這輩子或是前世發生的事（因為在宇宙底下時間是沒有意義的）。

對我來說，當人們討論一個真實存在過的聖人與場景時，我的腦子就會出現那樣的影像。反之，若這個角色單純是被人們創造出來的話，那麼在人們討論的當下，我只會看到一片如黑幕般的影像。

這麼多年來，我從人們口中聽過很多聖人的事跡與故事。我可以說有些天使、聖人或是有名的靈魂角色是真實存在的，但不是所有的角色都是真實的。

至於我可不可以跟祂們所有人溝通？回答之前，「所有」二字是讓我困惑的。因為我只能跟我看得到的人溝通，但卻沒有辦法跟被創造或是我看不到的存在通。再加上我對任何宗教的了解真的很有限，所以即便看得到祂們，我也不一定知道祂們是誰。

就像有一次在公公家，我一直看到一個半禿頭且穿著咖啡色長袍人，不懂事的我還以為那是他們家已往生的長輩，直到要離開的那天，我在牆上的小照片看到那個人的樣子，婆婆才解釋那是他們在膜拜的聖保羅。當下真的是有點尷尬，我完全把聖人當孤魂野鬼在看待！好險聖人大人有大量，沒跟我這個見識淺薄的人計較。

所以在沒有人特別介紹的狀況之下，應該我也不知道誰是誰吧。所以老話一句，靈魂溝通用心。跟誰溝通不是問題，但不知道對方是聖人又是另外一回事吧？

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書籍介紹

本文摘錄自《靈媒媽媽的心靈解答書（2）：愛自己，只是一個開始》，時報文化出版

作者：Ruowen Huang

這個世界的愛，永遠大過於恨

而你，本身就是愛。

在世俗的眼光中，愛是一種犧牲，一種奉獻，一種給予，一種包容……，

但所謂的「愛」其實是一種「對自己的寬容」。

一個不懂得愛自已的人，是沒有辦法真正地去愛別人的。

想要愛別人之前，最先應該做到的是去愛那個選擇以這個模樣出生、這個環境長大、這對父母、這個社交圈、這個個性……的你。

然而，很多時候，大家總把物質層面的補償當做愛自己，對此，靈性教練Ruowen Huang從她對靈魂進化和人生課題的認識，想告訴你，「愛自己」其實是件與任何的外在物質無關，而是與你的內在息息相關的舉動。在靈魂進化的路上，「愛自己」是門基礎課程，並不是所有問題的答案、不是終點，而是一個人生命真正的開始。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航