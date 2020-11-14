《靈媒媽媽的心靈解答書》：會煮飯的男人，真的挺性感的

文：Ruowen Huang

會煮飯的男人

老公今年的新年希望是想學煮飯。我相信每一個習慣做家事的妻子一定都認同：老公偶爾下廚是一件很好的事。也是在這個時候我發現到，其實身為女性的我們多少也有點歧視。

因為當我跟朋友分享老公這個突發奇想時，我發現有些朋友覺得不錯，也希望自己的老公可以仿效，但有些朋友卻認為男人學什麼廚藝，甚至會覺得那是女人才做的事，又或者覺得男人應該要學烤肉，這樣比較有男子氣概。

我從跟老公交往到現在，從來沒有看過他進廚房煮飯，所以當他今年的情人節說要煮飯給全家人吃時，全家人都感到格外驚喜。只不過他這個生手為了要煮一桌子的菜，從中午開始就一直手忙腳亂地準備。在這個過程裡我也發現：會煮飯的男人真的挺性感的。

或許是因為年紀輕輕的時候只會著重在你情我愛，所以對男人會不會煮飯沒有任何特別的感覺。但是成家立業後開始面對生活裡大大小小的瑣事之後，就開始覺得一個會煮飯又懂得分擔家務的另一半，其實才是最難能可貴的事。

當我觀察老公煮飯的時候，看他控制爐火以及刀法的樣子，都不會覺得這是女性化的工作，反倒那種知道自己在做什麼的模樣，更加顯現了男人的氣概。但我覺得除了拿刀控火這類事情本來就讓人很容易與男人聯想之外，當他願意為了給你一份驚喜而大費周章的心，才是讓女人感到性感的主要原因。

我覺得不管是外在顯現軟弱或是強悍的女人，某種程度上都期望一種被保護的感覺。

並不一定要遇到什麼事，或是看到男人為自己出頭才會讓頻道第人感到被保護，而是當她靠近一個男人時，可以從他的身上感受到男人那種清楚知道自己在做什麼的感覺（通常我形容為Alpha Sense，也就是一個男性的沉穩感），其實才是女性感到安全的主要來源。

這個小插曲只是想跟大家分享：如果各位男性也有興趣學廚藝的話，真的不要覺得這是件女人在做的事。因為一個會掌控爐火和刀子的男生其實是很有男子氣概的。

如果偶爾可以給你的另一半一點小小的驚喜，除了能為生活增加一些情趣之外，還可以增進彼此之間的關係。重點是，不管是男性女性，每個人都想要感受到愛的感覺，有時候這些小小的動作才更能夠顯現彼此的體諒與關懷。

婚姻既然是條長遠的路，那自然是得透過一點一滴的小事堆砌成強大又牢固的基礎喔。

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書籍介紹

本文摘錄自《靈媒媽媽的心靈解答書（2）：愛自己，只是一個開始》，時報文化出版

作者：Ruowen Huang

這個世界的愛，永遠大過於恨

而你，本身就是愛。

在世俗的眼光中，愛是一種犧牲，一種奉獻，一種給予，一種包容……，

但所謂的「愛」其實是一種「對自己的寬容」。

一個不懂得愛自已的人，是沒有辦法真正地去愛別人的。

想要愛別人之前，最先應該做到的是去愛那個選擇以這個模樣出生、這個環境長大、這對父母、這個社交圈、這個個性……的你。

然而，很多時候，大家總把物質層面的補償當做愛自己，對此，靈性教練Ruowen Huang從她對靈魂進化和人生課題的認識，想告訴你，「愛自己」其實是件與任何的外在物質無關，而是與你的內在息息相關的舉動。在靈魂進化的路上，「愛自己」是門基礎課程，並不是所有問題的答案、不是終點，而是一個人生命真正的開始。

Photo Credit: 時報文化

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核稿編輯：翁世航