《中央站》小說選摘：趕緊占個合適的位置吧，再晚就會有更多人聚集了

文：金惠珍（김혜진）

廣場

自尊——

倘若這玩意真的存在，

那並不是能自行拋棄的東西，

而是逼不得已必須放掉的東西，

是再也找不回來的東西。

如今我能做的，就只有等待最糟的情況到來。

夜深了，施工因此中斷，以車站為中心的道路拓寬與打地基的工程停了下來，工人們也各自回家了。整個城市猶如一座死城，萬籟俱寂。我經過矗立在自身影子上的挖土機和推土機，打在鳥瞰圖上的燈光一片燦亮。等道路拓寬與打地基的工作完成，廣場中央就會設立一座噴水池，也會有手扶梯和電動步道，鳥瞰圖中的車站，看起來比現在更氣派華麗。

我拖著行李箱，打算再繞車站周圍一圈。運氣好的話，搞不好會發現白天沒發現的適當落腳處，我應該可以在那裡安全地度過夜晚。雖然任意占用空位的風險很大，但我願意冒險一試。

車站就位於城市的正中央，是建於都心最大的一座車站。在年久失修的老舊車站旁，將會蓋起新穎的建築物。舊車站領受著華麗燈光的洗禮，被棄置於一邊的角落，與正進行整修工程而遭受苦痛的新車站形成對比。如今舊車站雖然已改為博物館或展示館，但究竟要展示什麼，又要保存什麼，民眾一點也不好奇。就算拆除玻璃窗、進行擴建，以要連結地鐵月臺及廣場為藉口而成天挖地、摧毀建築，大家也絲毫不感興趣。等施工結束，他們只會感到些許詫異，而這片狼藉瞬間就會被世人所遺忘。因為這座城市的人，早已習慣了拆毀和翻新。

我從口袋裡拿出水喝，水喝起來溫溫的，似乎帶點腥味。雖然這水是從車站內的飲水機接來的，但不曉得它是否真的適合飲用，總之我盡可能努力甩掉那種念頭和懷疑。

我把水瓶放回口袋，拖著行李箱穿越廣場。輪子在水泥地板上滾動，行人都很有技巧地迴避我，人群之間出現了一條窄縫，大家都爭先恐後地走在我前頭。

夜幕漸深，人們紛紛聚集到舊車站周圍。這裡與廣場有一段距離，也沒有專門的管理員。我跟隨著在平滑大理石上排成一列的腳步行走，那些烏黑的腳掌好似被燒焦般。我低著頭，避免與那些人眼神交會，一把舉起了行李箱。

在舊車站繞了一下，隨即看到幾格階梯。是通往後門的天橋。爬上階梯，出現了寬敞的橋面。橋上只有三、四個路燈，顯得很昏暗，兩側欄杆上設置了高聳圍網，下方則是雜亂交錯的列車軌道，電線杆或發電機之類的東西看起來很危險。戴著耳機的男人朝這側走來，將嘴上叼著的香菸隨手一扔，紅色火花頓時四處亂竄，轉眼即熄滅了。我看到眾多人形剪影保持一定間隔的躺在地上。

所有人都面朝圍網躺著，或用手機看電視劇，或以趴臥的姿勢俯視鐵路；還有些人猶如蝦子般蜷縮起身子，以報紙或帽子掩住臉孔。大家看似都睡著了，但仍能感覺到大部分的人都還醒著。而我，大概也會這樣度過這個夜晚吧。每當地鐵沿著軌道經過，整座橋都會因巨大的引擎聲而跟著晃動。

我在過了天橋中間的位置上來回踱步，雖然猶豫著要不要繼續往內走，但聞到那股尿騷味與惡臭，實在提不起任何興致。每當有風吹來，就會有一股無以名狀的味道衝進鼻腔。目前看來，應該還能勉強湊合著睡上一覺吧。要是再晚一點，就會有更多人聚集了。我安撫自己，只要不是糟到不行就好，趕緊占個合適的位置吧，反正在這裡，根本不可能找到滿意的歇腳處。

我拿出插在行李箱後的紙箱攤開。無論是坐著或躺著，都很明顯有凹凸起伏的顆粒感。我將紙箱翻過來，很蠢地一次又一次檢查地面，卻遲遲沒找到關鍵的障礙物。水泥地滾燙無比，我察覺背對躺著的人要朝這側轉身了，一時手忙腳亂，結果和他對上了眼神。正打算假裝沒看到，不巧眼神又有了交會。他交疊的雙腳相互搓揉著，轉身面向我這側，厚厚的紙板發出摩擦的聲響。

「到底是怎樣？」

他單手托著頭，怔怔地看著我，語氣感覺不到善意或親切，但也感覺不到敵意或憤怒。他的聲音彷彿被厚重的疲倦感壓制住，好不容易才發出聲。

「是不睡覺了喔？」

他抬高了音量。搞不好並排躺著的人都會如骨牌般一個個醒來，我不想把事情鬧大，也不想失手丟出會引來口舌是非的餌。不管是什麼，這些人都會以迅雷不及掩耳的速度咬住，鬧個雞犬不寧。

「要睡了。」我回答，還點了點頭，好讓他看清楚。

他緩緩掃視我的行李箱和立在一旁的紙箱，說：「所以是有什麼問題？搞得這麼吵？」

如今他的聲音就像睡蟲已全被趕跑般清晰。講著電話經過的男人壓低了音量，遠處傳來轟隆轟隆的聲響，整座天橋立刻為之震動。高速列車的引擎聲吞噬了周圍的噪音，以一定速度通過天橋下方。

他支起身子，原先埋藏於圍網暗影中的臉孔來到了燈光底下。他的體格乾癟瘦小，乍看像個氣力盡失的老人，身上的軍服內彷彿灌滿了風，別在胸膛的徽章閃閃發光。我的戒心悄悄鬆懈下來，但必須保持緊張感，也不能引起騷動，那是既麻煩又危險的事。我默不作聲地撫弄紙箱的一角。

「為什麼不回答我？」

他像是遭到忽視般擺出委屈的表情。我以為他是在找碴，但過了一會才發現好像不是。他的雙眼透露出想與人對話的渴望，但我堅守沉默，竭力且明確傳達出「我不想和你說話」的意志。

「欸，到底是有什麼問題？搞得這麼吵？」男人想方設法的要打開我的話匣子。

「沒有任何問題。」我斬釘截鐵地答道。「已經弄好了，沒問題了。」

又再釘牢了一次。

「早說就好了嘛，幹麼讓我講這麼多話？」

他老大不高興地搖搖頭，卻沒有再次躺下，而是隔空直勾勾地盯著我。我明知他在等我接著說下去，仍執意緊閉嘴巴。他又多等了一會，然後用比剛才更溫柔的語氣開口。

「我沒看過你耶，什麼時候來的？」不等我回答，他隨即又問：「幾歲了？看起來很年輕耶。」

我依然默不作聲。

「大人問話，回答『我幾歲』不就得了？你不知道自己幾歲嗎？不喜歡說話喔？」

他一口氣吸了太多空氣，忍不住咳了起來。空氣中參雜著酒味。我默默彎起膝蓋，坐在紙箱上。要是他窮追不捨，我打算說一個比實際年齡大很多的數字。我也可以回答：「三十八、三十九，明年就四十了。」但他沒有再追問下去，而是說起別的話題。

他說之前有人引發一陣騷動，吵得他無法睡覺，於是狠狠教訓了對方一頓。在我從行李箱拿出蓋膝蓋的毯子和頸枕時，他仍滔滔不絕地說著，猶如沒關好的水龍頭，話語不停從口中流淌出來。我不覺得他吵，他只是像個暫時忘記如何關上話語的人。

「我把那小子打得鼻青臉腫，連牽動一下嘴角也會痛得哇哇叫。」

我想像了一下，他抱著捲起的紙箱走進天橋內側的樣子。別說打架滋事了，他肯定是像個鼠輩一樣四處逃竄，生怕會挨揍。匡隆、匡隆，火車發出巨響，緩慢地經過天橋下方，整齊並排的車窗在漆黑的半空描繪出一條明亮的直線。這個地方之所以人特別少是有原因的，要能克服這種噪音倒頭大睡並不容易。於是，他正面臨什麼處境也就昭然若揭了。為了不讓他覺得被輕視，所以我點了兩次頭。

「不過，你知道嗎？這裡空氣太差了。」

嘴脣動個不停的他改變了話題，像是剛想起這件事般，甚至伸長脖子用力吸了一口氣。他就像才剛抵達這座城市的人，也有如隨時都能離開這座城市般說話，而我只是靜靜抬頭，仰望高聳電線杆散發的燈光。

「多鋪幾個紙箱會比較好躺，如果不想忍耐，可以去地下道。你就算在這裡挑一整晚的小石子，躺起來也不會比較舒服。」

他轉過身去。我脫掉鞋子，站到紙箱上，又穿回鞋子。接著我坐在紙箱上，低頭看著自己的雙腿下方。就這樣多坐了好一會，最後才總算躺了下來。

轉過身的他又補了一句：「再過幾天啊，石頭那種玩意哪算得了什麼？很奇妙吧。」

我沒心思答腔，僅吐出了「喔」之類回應的聲音。右肩下方很刺痛，好像還有小石子沒挑出來。是石頭嗎？搞不好是釘子或尖刺，或塑膠碎片、拉鍊、碎裂的打火機或瓶蓋。但我懶得再爬起來，把紙箱翻起來看，乾脆側身躺著。遠處傳來火車輪子在鐵軌上滾動的聲響。

有人將夜晚的兩端無限拉長，我三不五時就會醒來東張西望。一睜開眼睛，就看到枕邊放著水或麵包等物資。我以傾斜的姿勢撐起上半身，確認其他人枕邊也放著相同的東西，才把水拿起來喝。感覺不到列車往來的動靜，表示夜已經很深了。偶爾，廣場那邊會有一聲高喊或歌唱聲，如同心圓般陣陣傳來，然後恢復平靜。玻璃破碎的刺耳聲、蚊子或飛蟲的移動、階梯上散發的惡臭，這些玩意總會搞得處於淺眠狀態的我反覆醒來。

即將墜入夢鄉之際，我有種搭乘一艘合身的小船漂向汪洋的錯覺，猶如躺在搖籃的嬰兒，靜靜將我的身體交付給它。嘩啦嘩啦，波浪推動船舷前進的聲音，以及水流靜謐搖曳的聲音。

相關書摘 ▶《中央站》導讀：對比「車站驅逐街友」與「拆遷驅逐住戶」，徹底改變街友的意義

書籍介紹

本文摘錄自《中央站：失去過往與未來，拋棄時間與空間的無家者》，時報出版

作者：金惠珍（김혜진）

譯者：簡郁璇

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你曾在街上向人伸手嗎？或必須付出自尊，才能換來某樣東西？

倘若人生就是不斷的失去，直到一無所有，

還有可能，再擁有愛嗎？

「覺得已經置身谷底了嗎？不，地面根本就不存在。

就在你以為抵達地面的那一刻，又會往更黑不見底的深淵墜落。」

一名年輕男子來到中央站，過起街頭的生活，他用全身感受街頭的顏色、噪音、氣味，以及羞恥、失落與憤怒。

無所事事，是他唯一做的事，他只想一天捱過一天，揮霍別人欣羨的年輕本錢；他以為，只要心如槁木死灰，就能擺脫恐懼與茫然——直到他的身邊，出現了女人。

這個年紀不知比他大多少、宿疾纏身的女人，燃起他體內熄滅已久的欲望。

當愛只剩下赤裸裸的軀體，會是什麼模樣？

而這份情感，又將使自己變得多卑微？

他與她，早已無暇去思考，只拚命汲取著對方的體溫，更悄悄冀望起未來……

【關於本書】

沒有家的我們，街頭就是家的我們，

只是你無視經過的背景，失去了過往與未來。

主角「我」拋下了四分五裂的人生來到中央站，只專注於現在，只活於此刻，透過他的視角，時代所逼的弱弱相殘躍然紙上，我們得以看見生活在社會底層的無家者、甚至有家者，都正被街頭不斷趕往更加幽暗的角落，走在隨時可能失去一切的鋼索上。

在這樣荒蕪的境地裡，卻出現了「愛」的脈絡，作家金惠珍以多情的目光、冷靜的筆觸，寫下一個為生之希望而掙扎，卻難以擺脫生之痛楚的故事。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航