堅持事不關己不多問，如何和「規避者」當好同事？

文：金天

職場上有一種人，或多，或少，你都可能會碰過，那就是規避者。

這種人從外觀上不好辨識，他可能是男，可能是女，可能是剛出社會的大學生，也可能是久戰職場的老油條，雖然他們業務能力並不出眾，但總能保持在業務水平之上，所以不管在外商還是本土企業，他們的影子，可說是無處不在。

規避者有強烈的原則和使命，他們堅持凡事事不關己不多問，從不無緣無故弄髒雙手，沒有交集過多的情緒，沒有多餘的熱情，但他們對於份內事可以做得有條不紊，通俗一點說是細心，因為他們知道，出了事，他們就無法事不管己了。

這種同事他們從不抱怨，因為他們知道和公司的關係就是一個交易，看得很透徹，畢竟沒有期待，又何來抱怨呢。

規避者不適合從事做需要大量決策的工作，因為那對他們來說，壓力太大了。

你說他們是笨蛋嗎？剛好相反，他們通常是非常聰明，所以才會選擇當規避者，換一個角度思考這是一種保護自己職場利益的方式，畢竟良心企業何其少，你又怎麼會期待自己是幸運的那一個呢？

如果，你在職場上，都沒有遇過這樣的人，那表示......

你可能就是規避者。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

也因為規避者會有一整套完美的說詞來解釋他們的行為，例如「公事公辦，公司規定，不是我負責的」等等你無法否定的理由來打發你，所以你也只能摸摸鼻子離開。

規避者就是不好的嗎？不是，但在職場上，這些朋友肯定不是一個討好的角色。

不要誤會我的意思，我並不是鼓勵大家都要做濫好人，相反我很討厭職場上的濫好人，但倘若你個性上就是一個規避者，可以有幾個方向，讓你可以做自己的同時，又可以在職場上比較順心。

如何當好一個「出色規避者」？

規避者個性的人很難改變自己，但原則不變，做法可以變。

當你同事找你做不屬於你的事時：引導他去尋找正確負責的同事，別說「不管我的事。」基本上你同事只是想解決問題，和你有沒有關係他其實並不那麼在乎，給予他可以解決問題的方向，即可。 當你同事推卸責任，連累你時：因為規避者通常不會主動協助同事，所以不幸你同事很雷，一直連累你，你應該把責任交給負責人（規避者通常不會是負責人），讓負責人去督促那個同事。 當協助變成廉價時：規避者的能力不差，每次出手，都能幫到同事，但基於規避者的個性不善表達，導致最後事情變成理所當然，因此形成惡性循環，讓規避者再也不想主動幫忙。在給予同事協助時，必須給對方一個門檻和條件，讓彼此知道這是一個暫時方案，最終問題必須要那位負責的同事自己解決。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如何和「規避者」當好同事

如果你身邊有規避者這類型的同事，你應該會對他諸多不滿，但在多元的社會結構上你難免會遇到，那你可以試試看用以下方式和他們相處，你也會發現他們的可去之處。

安排規律性的工作：規避者對於規律的工作有一種莫名的安全感，而且他們可以做得很好，你可以放心。 執行影響力不大的工作：影響力是規避者的死穴，只要他們知道自己做的事會影響很多人，那就等於間接對他們施壓，從而影響他們的正常發揮。 給予他任務的理由：跟規避者討論工作項目，他們比較在乎的是，為何是他做，而不是工作如何做，所以你要解釋一下，為何這事情由他處理是比較且當的選擇，如果你無法說服，那麼這工作他也不會做得開心。 別說太多細節和故事：他們不在乎。 告訴他何時結束：不要拐彎抹角的，直接告訴他們終點在哪裏，他們自己會在內心做調整。 給予激勵和獎勵：給予物質上的獎勵和激勵，心靈層面的可以免了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航