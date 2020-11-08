近幾年建案常見的「新加坡式建築」有哪些特色？

文：丁丁的房產人生雜記

近十年來，有些建案開始多了一項的新名稱，叫做「新加坡式建築」，為何有此一說？因為在新加坡富含著需多國際菁英所設計的建築物，獨特的創意也讓相關產業成為了一個考察與學習研究的指標。又因新加坡的地理環境與台灣差異甚遠，有許多不平整的地勢高低差，讓建築大樓的每個面向，都必須規劃成不同的動線與面貌，所以就把停車位設計在地面上，而非傳統的都在地下室。

有的甚至會將低樓層全部都規劃成車位，讓住戶回家停車時是先往上走而非往下繞。同時也運用大量的高垂直綠覆率植披，或經過巧思設計的建築線，來讓其看不出來是停車場的樣子。因此而被台灣利用作為一個東施效顰的銷售美名，意指只要是一樓停車的建築規劃，都會稱做它是「新加坡式建築」，但在意義上跟真正的新加坡的建築設計與思維，可是天壤之別。

為何不做地下室？因為開挖與基礎成本高，也因容積不夠用，所以只好犧牲公設空間與店面，來滿足住家與車位的需求比例。所以有這稱呼的建案，普遍都會有著相同的特性：一個是基地很小，另一個就是在非都市計畫內的甲建或乙建用地，再來就是有限高的區域。而沒有這些限制的土地，基本上建商就不會使用這種方式來規劃。所以在蛋黃區與熱門重劃區的地點，是看不到這個稱呼的。

新加坡式建築多會將低樓層設計成停車位（圖為仁里建設時間之旅社區）：

簡單講，在國內的新加坡式建築，就是「電梯華廈」或「電梯公寓」，但因為這兩個名稱實在讓人感覺很廉價與老舊，一點期待值都沒有，甚至還會覺得這個建築物是不是很落後、很中古。因此無論在建商或代銷眼裡，不可能會將這種一樓停車、僅數層樓高的建案掛上這兩個標語，於是我們就來想一個漂亮的代名詞來取代它們吧。

台灣的建築領域總是在國際之間的比較上無法突圍，主要的原因在於經商者，無不以商業量產化來作主要的目標。如果買了一塊土地，蓋了消費者根本不會買單也無法接受其大眾文化或使用習慣，那就是跟自己的荷包過不去。

因此在這個框架下，能做大一點的彈性也僅在於外觀或公設上面了。想要特立獨行的超現實風格、每戶不同的格局、強迫使用者改變習慣的設計，這些東西在國內的挑戰性實在太大，如果要加諸許多的造價成本來交換這樣的代表作，那必須有個前提就是這些房子跟建案都要賣得掉，不然回到自己身上的可能就是財務危機。

在市場派的角度上，不管你請了什麼國際建築大師、名師、空間設計師，最後要能讓自己原創的方案通過還是得要業主同意，如果建商覺得市場無法接受的時候，那這些創意始終還是會被埋沒掉。畢竟出錢的是老闆，投資者都是建設公司也是需要賺錢。

講白了，賣方所聘用或使用的所有一切，都只是為了可以做一些與眾不同的廣告，來突顯其自家建案的競爭力罷了。說穿了，就是花點錢來掛個名而已。

新加坡式建築的案子，也沒什麼不好，因為那是受限於土地的條件所影響，不管是哪家建商來經手，十之八九的結論都是差不多的。因為在邏輯上，就是賣方有無法擴張與不想放大槓桿的理由，才會去選購這些土地。比如可能資金有限、比如就是要在某個區域內插旗推案、比如就是不想做土建融資、比如就是要循序漸進的慢慢成長......所以在購地預算有限又不得不買地的情況下，只好來做這些低總銷的大樓。

新加坡式建築的特色為下：

社區規模都不大 住戶量都非常少 幾乎無公共設施 公設比普遍不高 沒有開挖地下室 一樓規劃停車位 建築總樓高有限 地點好的動線差 地點差的就很偏 單總價比行情低

羊毛出在羊身上，因為土地本身沒有太多被整併或開發的潛力，所以成本對賣方而言，都會比一般正常建地來的少一些。加上營造單價本就是隨建築體規模越小、樓高越低就會越便宜，因此這些建案的售價，對消費者而言就會相當甜蜜，因此很適合首購族群。所以只要你看到是類似這樣的規劃設計，它們很少會出現換屋型的坪數或房型，基本上全部都是往購屋門檻較低的方向來走。

一樓停車對買方而言又有何好處？停車位快速又方便，不用一直旋轉繞圈。等待電梯的時間短，半開放式廢氣量少。清潔費單價會較低，不會有地下室異味。

每種產品規劃都有它的優缺點，至今為止也沒有因為建築物是何種型態，而導致滯銷或完全賣不掉，因為市場總是有需求才會有供給，只要是可以被設計出來的商品，只要不跳脫買方可接受的邏輯因果，不管給它冠上什麼稱號，都是會有賣光完銷的那一天。

五樓高的公寓、八樓高的華廈、十樓高的電梯大樓，如果你買的建案它沒有地下室，那它就是新加坡式建築。其實這對於小資族、首購族或對地段有所堅持的人來說，也都是不錯的購屋選擇，畢竟在舊市區裡買的是地段跟生活機能，大樓是什麼型態其實也不會是你主要的消費動機。

若在蛋白區，就更沒差了，因為你買的是單總價，通常這樣的建案，它的價格是非常有吸引力的。所以也別太執著於建商為何沒有蓋一個標準與完整性的集合式住宅，比起那價錢高不可攀的蛋黃區，先求有再求好才是硬道理。

本文經丁丁的房產人生雜記授權轉載，原文刊載於此

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