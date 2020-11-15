《台北上河圖》作者姚任祥：時代會改變，但過日子可不能將就隨便

文：陳莞欣｜攝影：日常散步・李盈靜｜內文圖片提供：姚仁喜｜大元建築工場

編按：生活總是千篇一律？一代名伶顧正秋之女姚任祥，是朋友眼中的才女。她出版《傳家》、《台北上河圖》兩本書，分別記錄華人和台北人的食衣住行文化。生活中每件事，她都能玩出樂趣：親手種菜、養雞、彈吉他、做蛋糕、燒菜、插花、寫書⋯⋯。平淡的日子，怎麼經營才能豐盛？

我們在一個大雨的日子拜訪《台北上河圖》的作者姚任祥。濕冷的天裡，她請辦公室同事倒熱茶與咖啡。端上來的不是免洗紙杯，而是精緻的寬口白瓷杯，隨盤附上奶球與砂糖。她另為初次見面的我們準備了小禮物。打開印有名字的牛皮紙袋，裡頭是一只附皮套的不銹鋼手鏡。我們驚呼，「老師，你真的好講究。」她只是微笑搖搖手，「不講究，這些東西都用了很久，而且都是『要用』的。」

姚任祥本名任祥，許多人對她的第一印象，來自她傳奇的家世：爸爸是前台灣省政府財政廳長任顯群，媽媽是一代名伶顧正秋，先生則是知名建築師姚仁喜。名片上，她的頭銜是「姚仁喜｜大元建築工場資深合夥人」，主管事務所內的行政事項。但除此之外，她還有更多身分：民歌手、服裝設計師，玩過珠寶和室內設計、出過兩本大部頭的書，記錄華人傳統的生活文化與台北城市變遷史……。

顧正秋曾形容，女兒是個「花頭多的孩子」。十八般武藝，樣樣都有興趣。問她哪來力氣做這麼多事？「我平常過日子是極簡的。但玩的時候，一定是極豐派！」姚任祥說。

Photo Credit: 姚仁喜｜大元建築工場 生活當中的大小事，姚任祥都能玩出樂趣。

荒山遍野的童年 生活的樂趣靠自己找

說起生活美學的養成，姚任祥提到了童年。當年任顯群因冤罪入獄，假釋出獄後，當局下令夫妻倆不得在市區露面，兩人落腳在陽明山的金山農場隱居。半山腰上只有四、五間磚房，舉目所及皆是山水，人煙罕至。姚任祥記得，兒時玩具，就是家門口前的七棵樹。「我沒什麼玩伴，就是把樹當馬騎、在樹間跳來跳去，滿慘的。」她笑說。

但枯寂的環境，反而強化了她對「美」的感受。母親的戲服箱子，是她最鮮明的童年記憶之一。天氣好時，顧正秋會拿出塵封在箱中的戲服，掛在院子裡晾曬。鳳冠上華麗的珠寶、羽毛、戲服五顏六色的金絲繡線，在陽光下閃閃發亮，和周遭荒蕪的景色成了強烈的對比。

「我後來做東西，也比較戲劇化，有很多細節。」姚任祥說。例如，她插花常用樹枝、葉材，完成的作品和半個人同高，絕不只有幾朵小花。幫孩子做生日蛋糕，除了擠奶油花，翻糖皮上還要放滿玩具。凡涉及表現的事物，她總想儘可能豐盛。

Photo Credit: 姚仁喜｜大元建築工場 從花藝作品的規模，就能看出姚任祥的極豐派美學。

這種「極豐派」的追求，也反映在她廣泛涉獵的興趣上。她少女時期學過古箏、民族舞蹈，高中時和同學彈吉他。70年代民歌風潮盛行，她16歲就在餐廳駐唱，後來陸續主持音樂節目、錄製了兩張唱片。回想起當初只會彈六個和弦就上台的自己，她忍不住自嘲：「好糗，唱得真爛！」

雖然當民歌手的時間不長，那段經歷卻影響她甚深。民歌不強調技巧，只要敢開口，任何人都能上台唱自己的歌。在她的詮釋下，南宋詞人陸游的〈釵頭鳳〉、詩人鄭愁予的〈錯誤〉，都有嶄新的風味。

「技巧不用很厲害，你玩出樂趣、能自娛娛人，就很開心了。」姚任祥說。即使後來不做民歌手了，她仍偶爾會彈吉他自娛。60歲生日時，還在家開了一場演唱會呢！

一輩子最棒的禮物 學一項讓自己開心的技能

如何找到生活的樂趣？姚任祥認為，其實多數時候，人們的日子都很平凡，甚至是苦悶的。差別在於心態。她傳神的形容：「有些人常一副維他命沒吃夠的樣子，懶懶散散，不太有勁。」相反的，她自己就是個「興奮點」特低的人。再尋常的事，她都能玩出趣味。

2005年，她開始編撰《傳家：中國人的生活智慧》一書，鉅細靡遺地記載華人傳統的食、衣、住、行等文化習俗。春天寫稻米、煮粥、擺茶席，夏天包粽子、吃冰、做包子饅頭，秋天做醋、吃螃蟹、醃醬菜，冬天教讀者做年糕、煮藥浴、佛跳牆……。四大冊的內容，有如一部生活的百科全書。

姚任祥說，編這本書的契機，是為了讓身在國外的孩子不忘自己的「本」。她堅持，傳承給下一代的生活知識，必須自己親身體驗過才行。於是，為了研究雞蛋，她自己養雞；寫豆腐乳，她開始磨豆、養菌種；為了介紹當季蔬菜，她用先生的紅酒箱種菜，擺滿整個庭院。姚仁喜曾打趣地說：「我擔心等她寫到牛奶，回家會看到一隻乳牛在院子裡。」

不論工作或張羅生活，她總是親力親為。旁人看她辛苦，也常勸她別這麼累。像是她近期出版新書《台北上河圖》，前後耗時七年，蒐羅近千則社會新聞，插畫原稿長達200公尺。和她一起工作的插畫家葉子明就曾吐槽：「你有完沒完呀！日子過得好好的，少奶奶喝喝下午茶不是挺愉快的，幹嘛做這種耗時又耗財的事？」

然而，對姚任祥來說，種菜、養雞、寫書都不是勞動，而是讓生活更豐富的樂事。她認為，人一生一定要會一件讓自己開心的事。因此，她刻意讓家中三個孩子從小各學一種樂器。比起優異的學業表現，她更希望孩子們將來舉筆能畫、張口能唱、拿起鍋鏟能炒。這些技能無關賺錢謀生，但能讓人在低潮時能鼓舞自己，是她送給孩子的人生禮物。

她也鼓勵《50+》的讀者，不管兒時父母可曾費心栽培，中年後都可找幾件喜歡的事情，認真鑽研。「我們過了要把生活擺平的階段，接下來的時間都是自己的，可以好好玩。」

時代會改變 但過日子可不能將就隨便

《台北上河圖》分為上、下兩冊，插畫與文集合計500多頁，記錄了台北城近百年來的歷史。打開書頁，台北人的生活回憶躍然紙上：逛中華商場、遠東百貨、上新學友書局買書、去順成蛋糕買糕點……。書中時間軸一路往前，人們的食衣住行也逐漸改變，可說是時代更迭的縮影。

Photo Credit: 姚仁喜｜大元建築工場 姚任祥和葉子明共同合作《台北上河圖》，上冊以畫冊形式呈現台北城的歷史更迭，原稿長達200公尺。

「我想做的，就是全力蒐羅這個城市的記憶。」姚任祥說。她並不盲目戀舊，也贊同與時俱進。但社會進步的同時，確實有許多前人講究的事物漸漸消失了。她以童年愛吃的菠蘿麵包為例，傳統台式菠蘿麵包會烤出深棕色的奶酥皮，可以一格格剝下來享用。如今市面上的菠蘿麵包不僅乾扁，香酥的格子也不見了。

菠蘿麵包沒了格子，乍看之下是件小事。但老味道走味，美好回憶也隨之變調。姚任祥還記得學生時代，麵包下午四點出爐，放學剛好趕上排隊。吃點心是小學生最看重的生活儀式。趁熱品嘗，每格都香酥，快樂一下午。不像現在，「買不到好的菠蘿麵包，我會生氣一下午。」

她曾特意到老字號麵包店找「有格格的菠蘿麵包」，卻被店員狠罵了一頓：「哪有時間給你做這些事情？」高速運轉的社會，一切講求迅速、便利。中央工廠大量製作的菠蘿麵包，任何時候都買得到，卻再也沒有往日的期待感。

過節、送禮、宴客 為生活創造儀式感

傳統式微的年代，姚任祥仍堅持，有些儀式是必須認真看待的。生活有主題，平淡的日子才有柴米油鹽以外的滋味。

第一步，可以從找回過節的氣氛開始。每逢中秋，姚家的孩子不論身在何方，都會打電話回家，向長輩問安。即使無法一起烤肉，也要把桌子推到螢幕前，敬家人一杯酒。過農曆年，一定要插一盆喜氣洋洋的花，熱熱鬧鬧地吃年夜飯。

有年春節，姚、任兩家三代20多人難得齊聚一堂，姚任祥設計了一個遊戲：賓客入座前，先拿茶盤中的紅包，裡頭有巧克力金幣和一副對子的上聯，下聯則在個人的座位上。大家邊找座位，不忘用對子上的吉祥話祝賀彼此，「鼠去牛來辭舊歲，龍飛鳳舞慶新春」。豐盛的食物、溫暖的氛圍，讓家人的心更靠近。

逢年過節，當然少不了送禮。姚任祥還記得，兒時的三節，父母總忙著張羅各式禮品。紅花紙包裝的禮物，附上白底紅字的名片，是一份無比慎重的心意。成年後，她對禮物也特別費心。「我每個禮物都厲害！」她自信地說。

例如，她曾在春日送過友人「花蛋糕」。乾燥的櫻花花瓣和各色乾燥花，一層層填入培養皿。最後用緞帶打上蝴蝶結，成了永不過期的美麗糕點。今（2020）年中秋，她做了一組24節氣的陶燒印章，可以落款「穀雨」、「大雪」，製作獨一無二的節氣詩。收禮的人喜歡，送禮的人也開心。

Photo Credit: 姚仁喜｜大元建築工場 姚任祥設計的陶燒印章，刻有24節氣。

她指出，生活不是天天過節，但快樂的氣氛可以自己創造。好比，她喜歡為朋友聚會訂題目，而不只是東扯西聊。布置一場精緻的茶席，每個人畫一幅畫帶走。散會時，心靈是充實的。此外，生日絕對是大事。姚家五個人，一年就有五次盛大的慶祝。家人聯手，燒一桌菜、拍一部影片、改編一首歌，極力給壽星最大的驚喜。

現代人多半忙碌，姚任祥也不例外。於公於私，「壓力是很大，不愉快的事也有。」她直言。然而，若以創作的心情經營生活，大大小小的時刻，都可以是讓自己喜悅的機會。

61歲的她笑說，50歲還非常年輕，一切都在開始。「怎麼開心怎麼玩，別把日子無聊地過掉了！」

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航