「時尚老人」林經甫：74歲登上紐約時裝秀，活出時尚的第三人生

文：葉懿德（康健編輯部）

去（2019）年9月，74歲的林經甫，登上全球四大時尚秀之一的紐約時裝秀，成為年齡最高的登台模特兒，他是協和婦女醫院前院長、前婦產科醫師，現在則是「時尚老人」、知名部落客、YouTuber林經甫。《康健》〈Vision 2025高齡國際趨勢論壇：力用智慧，預見百歲新未來〉邀請到林經甫，以「時尚的第三人生」為題發表專題演講，以下是演講摘要。

我今天要談的是活出時尚的第三人生，我先介紹一下，什麼是第三人生？

第一人生指的是在學習時候的人生，你可能會有些興趣，可能不是社會要你做的事情，但是你覺得，我將來可能要往這個方向去走，試著去找一下，你在第一人生裡面，真正想做的是什麼？

對我來講，我的第一人生對原住民非常有興趣，也因為原住民醫療的關係，我了解治療其實不是全部，更重要的是前端的「預防」，這也是一切的根本。

第二人生對我來講，我是一個醫生，我在執業過程中，我學到很多，尤其是對生命的意義，我漸漸知道，人到底要怎麼樣才會幸福，絕對不只有錢的問題，而是你如何活出你生命的價值？

在我的第二人生，我是一個婦產科醫師，我接生了無數人；我也曾在安寧病房裡，陪伴我的表哥走完人生最後的時光，因為碰到生老病死的關係，所以我很快就找到人生的目標，教育變成是我人生很重要的目的，在第二人生，你也可以去找出你自己所想要的東西。

圖片來源：陳德信

第三人生發展興趣：活化腦力、體力、社會力「成功老化」

第三人生應該要從享受開始，找到你的興趣在哪裡，並且將興趣當成你在第三人生的目標，這樣能增加成功老化的機會。

現在國人平均壽命是80歲，但問題是我們臥床的時間有多久？這代表了你的健康餘命，我們的健康餘命只有70多歲，因為根據衛服部統計，老人平均臥床7.3年，該如何避免臥床、成功老化，我歸納出3個要素需要重視──腦力、體力、社會力。

第一個是腦力，老人失智症是臥床原因的第一名，所以要想辦法避免腦力退化；第二個是體力，現在跌倒的人、關節、脊椎有狀況的人太多了，這些都是問題，要預防就是要提升體力；最後是社會力，講的是和家人、朋友的關係，你們夫妻間的關係是什麼？你跟你的孩子、孫子的關係是什麼？

這都是要用社會力整合起來，在和家人、朋友互動的過程中，其實對於你的體力、腦力都有幫助，這三個力量會結合在一起，是一個金三角的關係，缺一不可。（推薦閱讀：2020康健高齡論壇》智慧長照大聯盟，以團隊力量發展智慧長照體系）

圖片來源：時尚老人Facebook 為了完成80歲單車環島目標，林經甫每週都會在河堤練習。圖為林經甫（左3）日常騎車時與友人合影。（圖片來源：時尚老人Facebook）

針對健康老化三力，最好訂定一個目標。對我來講，我在體力方面，我很清楚告訴我自己：80歲，我要騎腳踏車環島。如果我要達成我的目標，我就必須維持好體力，所以我每週到健身房去2次，每週1次在河堤騎腳踏車環河。

另外，預防臥床很重要的關鍵在於脊椎，我看到很多人背部不夠挺，所以我訂定一個目標──我要走秀。

對我來講，我是用走秀來讓自己能站得挺、維持好肌肉和體態，不過這並不是要鼓勵每一個人都去走秀，而是每一個人都能展現出亭亭玉立的樣子。雖然亭亭玉立大部分都是形容17、8歲的女生，但是不妨套用到自己身上，期許自己90歲的時候，還是一樣亭亭玉立，這也代表你的脊椎沒有壞掉。

圖片來源：時尚老人Facebook 林經甫的紐約時裝週簡歷介紹。（圖片來源：時尚老人Facebook）

社會力也可以推展到走秀這件事情，我最近做了一個實驗，我讓扶輪社的朋友到舞台上走秀，每一個人都很漂亮，她站在舞台上面對大家，也因此得到很大的自信，因為她覺得自己很漂亮，然後再加上她的朋友看到，也會稱讚她很漂亮，這種自信源自於她自己的內心。

其實社會力可以推展到家庭、社區、教會等，像是台北市的共餐也是一種社會力的展現，要如何藉此重新得到自己的自信，這是應該要推廣的一個方向。

我要告訴大家，保持你的好奇心，什麼都可以去做，好奇心關乎你的腦力能不能夠繼續活用。腦力訓練也可以是來自於對別人的學習，不要想說你現在的年紀已經大了，你一定是大家的老師，其實我們永遠都是學生，永遠都學不完的，因為生活中有太多可以思考、學習的地方，這些都可以訓練腦力。

我現在覺得說，我的體力、腦力和社會力還可以，所以我要繼續努力，刷我自己的存在感，希望你們每一個人都刷自己的存在感，這樣成功老化的機會就很高。（推薦閱讀：2020康健高齡論壇》骨質疏鬆有如海砂屋，AI助陣簡單測）

推廣「斷捨離」捐畢生珍藏，體悟「簡單就是幸福」

過去會覺得要擁有，但是到了老年，這對你來說的意義是什麼？我其實有很多的偶戲跟衣服的收藏，我覺得我現在就把這些珍藏捐出去，不是很好嗎？

因此我做了兩件事情，就是把我收藏的少數民族的衣服，我捐給輔仁大學，原本東西很多，佔了家裡很大空間，但捐了之後，對我來講很輕鬆。

另外，我也把我自己很重要、國家級的寶貝戲偶，我也捐給文化部，珍藏在國立台灣博物館，當我看到他們整理戲偶時，我意識到這批偶戲放在這裡，才能讓它產生最好的價值，國家能用更好的設備、更好的研究人員，也成為亞洲一個很重要的平台，讓台灣變成了解偶戲必然要造訪的地方。

所以斷捨離對一個老人是很重要的方向，不管是在聖經、佛經裡面，其實都有談到這件事情，我們不需要把自己弄得太煩，我們要去想，我們的幸福到底在哪裡？我告訴各位，簡單就是幸福。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航