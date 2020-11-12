《事情沒有那麼糟》：當宗教、政治成為家裡導火線，我們能做的難道只有選邊站？

文：凱瑟琳．史密斯

全球暖化？對不起，先生，那是科學家說的，就是宣稱我的祖父是猴子那一群人，但如果那是真的，為什麼他會被猴子殺死？ ──肯尼斯．帕塞爾（Kenneth Parcell），《超級製作人》（30 Rock）影集

克里斯欽不再那麼確信他是基督徒了。由於他的名字「克里斯欽」和「基督徒」（Christian）同音，再加上他的家庭的緣故，讓他感到很不方便。克里斯欽很焦慮，因為他被邀請去南韓參加他堂弟的婚禮。家中每個人都會去，包括他那愛惹是生非的哥哥戴夫。

就克里斯欽的記憶所及，戴夫和他們的父母一直合不來，戴夫十多歲時起就不再和他們一起去教會，並且宣稱他是無神論者。父母要求他讀大學經濟系，他偏選讀社會系；克里斯欽的移民父母十分愛國，戴夫卻愛大聲抱怨軍事工業複合體（military industrial complex）。他們的每一次交談都像一場戰鬥。

2016年，美國總統大選使克里斯欽家中的緊張氣氛升高，戴夫不敢相信克里斯欽仍然和支持川普的父母交談──他們毫不掩飾他們對戴夫的心靈狀態感到憂心。「他為什麼不能更像一個基督徒？」他的母親大聲問。克里斯欽會看當時誰在房間內，有時他會同情哥哥，有時他會做個順從的兒子。他同意他哥哥對政治的看法，但是當他的父母為他們的浪子禱告時，他又會閉上嘴巴。

幾千年來，政治與宗教一直是引發焦慮的棘手話題，但近幾年內，許多家庭和其他關係體系的緊張局勢已變得令人難以忍受。有些人變得很激進，和任何與他們意見不合的人斷絕往來，或者遇到任何機會便挑釁衝突。但是對於許多人，這種緊張就像一盞巨大的聚光燈，照亮了他們用來取悅心愛的人的矛盾的偽自我。

當輸贏關係重大時，改變話題似乎是不負責任的行為，假裝沒有意見實際上等同危險意見。由於社會焦慮需要有原則的回應，所以它需要我們的堅實自我和我們最好的考量。你必須願意向你所愛的人定義你自己，即使它會讓你感到不舒服。

婚期逐漸逼近，克里斯欽明白他不可能在婚禮上耍他的偽自我花招，因為戴夫會期待他和自己站在同一陣線，開耶穌基督的玩笑，並且和他一起跟他們的父親辯論。另一方面，克里斯欽的父母會希望他離戴夫遠一點。他需要幾罐啤酒來熬過這場婚禮，但他的父母甚至不知道他會喝酒。他必須想清楚他真正想做的是哪一種人，而且要快。

專注過程，而不是內容

隨著婚禮逐漸逼近，克里斯欽在心中擬出幾個他必須避免和親戚交談的話題，諸如「你去哪裡的教堂做禮拜？」或「你想什麼時候結婚？」，這些問題都是他必須小心翼翼避開的地雷。他幾乎可以想像到南韓的親戚問他2016年的總統大選問題，結果引發他的父親和戴夫爆發激烈的爭論。

在每一種關係體系中，有些話題一向都會引發鬧劇，這種焦慮的記憶足以使任何人產生壓力。大部分時候，我們會一時衝動，完全迴避這些話題。如同你在〈第五章〉中所了解的，引發衝突的不是這些話題的內容，而是我們不能以成熟的態度談論它們。太多的情緒你來我往，往往使我們又回到管理它們的自動模式。

平息這種反應性的最佳方法是，將你的焦點從話題本身移開，轉為觀察情緒歷程──也就是提升到房間的上方，用太空人的視角去觀察它。這聽起來也許很無聊，但觀察一群人如何管理焦慮是一場有趣的尋寶遊戲。

婚禮、葬禮和假期這些活動都是很好的機會，因為有許多人聚在一起，所以大家會比平時更焦慮。以下是人們回應焦慮對談的常見方式，你是否在家族聚會中看到其中任何一種行為？你自己是否也參與其中？

情緒尋寶遊戲（每一題各得五分！） 改變話題

扮演惡魔的擁護者，持反對態度

與人辯論，以贏得勝利

同意某人的看法，使事情平息下來

試圖扮演和事佬

躲在房間角落議論是非

對所有人發表高論，談如何成熟

完全不露面 ​​ ​​​​

這些行為都是在試圖管理房間內的反應。進行情緒尋寶遊戲不是為了取笑你的家人，它是為了協助你不要給某人貼上「問題人物」標籤，了解每個人都在參與這場焦慮舞會。這種理解能徹底改變你如何回應一個焦慮的場面。這種情緒過程有點像宇宙的黑洞──你知道它存在，因為你可以觀察到它的效應，但為了真正看見它，你必須站遠一點，否則你會被吸進去，回到你一向慣用的舊行為。

我鼓勵克里斯欽，當一個話題引發焦慮時，他應該觀察其他人的行為和他自己的行為。透過這個情緒尋寶遊戲，克里斯欽可以作好心理準備，不會為他家人的反應感到太驚訝。他的思維會超越責怪戴夫或他的父母引發緊張，這樣做可以給他自己一些空間，問自己：「我在這一切當中扮演什麼角色？」

搖擺舞

當你開始思考對話的過程，而不是思考對話的內容時，你會更容易注意到其他人的焦慮行為。但是，看出你自己在焦慮的辯論中所扮演的角色會困難得多。

你可以問自己的最能幫助你的問題也許是：「我在這場舞會中擔任什麼角色？」請注意，這和問：「我錯在哪裡？」不一樣，因為每個人都參與這個過程，每個人都扮演一個角色，每個人都有一種焦慮的回應，因為沒有人能百分之百擺脫他們自己的反應。是的，即使是耶穌基督也會掀桌子。

克里斯欽一直關注他的哥哥和他的父母如何搞砸家庭聚會，卻始終沒有想到他可能是這個焦慮運作下的共犯。他一直認為自己是個無辜的旁觀者，但他介入的程度也許比他能意識到的更多。

當我問到他的自動運作方式時，克里斯欽解釋，他的策略是當下同意某個人的看法，使房間內的氣氛平息下來。他越回想就越意識到他打從出生後便一直採用這種運作方式。小時候，他曾目睹他的父母和戴夫之間的情緒對峙，最明智的策略就是支持在房間內的那個人。

不幸的是，這種行為已變成他的自動反應，以致他開始相信他在當下那一刻同意的事。他想讓他的父母高興，所以他去上主日學校；他真心喜歡他的哥哥，所以他相信戴夫對政治與世界大事的看法。但經過25年之後，克里斯欽已經不太確定他究竟相信什麼了。

我們都沒有意識到，我們在許多方面都很像克里斯欽。由於人際關係的壓力，你採納或放棄了多少想法與信念。你的宗教信仰、政治立場、對性的感受、音樂品味，以及最喜愛的運動團隊，可能都受你對人際關係的感覺的影響。讓我來舉幾個例子：

你家中的每一個人都讀長春藤聯盟大學，所以你也渴望被錄取。

你的母親是超級虔誠的天主教徒，所以你始終相信瑪利亞是處女懷胎。

你的父親討厭洋基隊，所以你也去他媽的洋基隊。

你的摯友認為《驚爆點》（Point Break）是一部電影傑作，所以你也這樣認為。

美國的共和黨參議員泰德．克魯茲喜歡吃德州起司，所以你認為德州起司很噁心。

你多愁善感的前男友喜愛強納森．法蘭岑（Jonathan Franzen）的小說，所以你認為一般人對他的評價過高。

我們對一段關係的感覺會影響我們的思維，這是自然的，但有一天你也許會清醒，懷疑你是否太早放棄你對德州起司的愛好。那麼，你如何知道你真正的想法？很簡單，去學學蜜蜂。

讓我來解釋清楚。當一個蜂巢過度擁擠時，一部分蜜蜂就必須出去找一個新家。牠們會派出所有的偵察蜂去偵察一些可能的房地產，而當一隻偵察蜂探險回來時，牠會搖動牠的屁股，牠會以舞蹈動作來傳達新地點的距離與方向。這種「搖擺舞」越激烈，就越顯示牠認為這個潛在的新家十分理想。

由於蜜蜂是講求民主的昆蟲，牠們會持續擺動身軀，直到所有蜜蜂對這個新的蜂巢地點完全達成共識。這聽起來很公平，對吧？但其中另有玄機：一隻蜜蜂不會因為牠最要好的蜜蜂朋友搖屁股，牠就也投票贊成新地點。牠會被牠的舞蹈吸引，然後親自去探查那個地點。由於牠不相信任何蜜蜂，所以牠必須親自去看！

然而，人類不像蜜蜂。我們比較懶，比較可能相信我們所愛的人是完全對的，而我們鄙視的人必定錯得離譜。這正是為什麼我們最終會有有線電視新聞網出現。

克里斯欽以為他比他的哥哥更成熟，但也許不然。他始終相信家庭成員的搖擺舞，卻沒有考慮到他自己的想法。但他開始看到他和戴夫都對他們的父母起焦慮的反應，而他們的反叛與辯護立場是一個銅板的兩面。包溫博士在他的著作中寫道，一個因為家庭關係緊張而拒絕接受家庭信念的人，和一個不經過檢驗就接納家庭信念的人沒有兩樣。兩種立場都是由焦慮的思維驅動，不是由原則驅動的。

也許你會想，採納別人的信念有什麼錯？我們都會問朋友某部電影是否好看，我們沒有時間去徹底研究當地每一個校董會候選人的背景，你不必成為神學家也能從宗教中得到一些東西。但是，當人們不花時間發展自己的思維時，一個家庭、一個社區，甚至一個國家會有什麼集體損失？

在群體中自我思考是件很困難的事，尤其是處於高度焦慮時。大部分時候你最終只好屈服於人際關係的壓力和群體斷絕往來，或者將你所有的精力都用來強迫其他人改變。但如果你只是花一點時間去定義你的信念，然後像一隻聰明的小蜜蜂那樣，以舞蹈來表現呢？

書籍介紹

本文摘錄自《事情沒有那麼糟：給不小心就想太多的你的情緒療癒指南》，平安文化出版

作者：凱瑟琳．史密斯

譯者：林靜華

不管是工作、家庭，還是感情，每當遇到挫折與壓力時，我們常會不由自主地陷入焦慮中，問題就出在我們大腦的「反射動作」。人類在遭遇危險時，大腦會本能地做出保護反應，引發不安和恐懼，但其實你感受到的所有負面情緒，往往都不是真的！

資深諮商心理師凱瑟琳．史密斯博士認為，焦慮無法避免，但卻可以「控制」，只要藉由仔細觀察、審慎評估，就能及時阻斷焦慮，關閉不當的「自動反應」，拿回情緒的主控權。本書便從練習分辨自己的情緒開始，一步步教你如何處理父母、家人、伴侶、朋友等「焦慮關係」，進而延伸到職場乃至手機、社交媒體和政治、宗教問題的對應之道。

焦慮是人之常情，想要克服焦慮，失敗了也沒關係，下次再多觀察一點、多練習一點，自然就會進步。我們要做的，只是照顧好自己、對自己負責就夠了！

Photo Credit: 平安文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬