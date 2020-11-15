《矯正代謝力》：高GI飲食引發「假性飢餓」，讓你掉進越吃越多的陷阱

文：蕭慎行

假性飢餓，掉進越吃越多的陷阱！

有一篇非常有價值的回溯性論文，2002年發表在美國醫學雜誌（JAMA May 8, 2002-Vol 287, No.18），這篇標題為「The glycemic index」的論文是由大衛．路德維希醫師（Dr. David S. Ludwig）所發表，他統計了60幾篇自己的研究數據，加上其他研究者的相關研究結果，作出一項回溯性討論。

他發現，攝取高GI飲食會引發「慢性飢餓效應」，前面提過攝取高GI飲食會導致飯後血糖迅速飆升，如此一來，迫使胰臟分泌大量胰島素來因應，造成血中胰島素過高；問題就出在人體的血糖調控，並非我們所想像得那麼精準。

過高的胰島素，往往會把血糖壓過頭，導致通常在進食後的2至3小時，便會出現「生理性低血糖」現象，而且經常會比空腹的血糖值還要低。

你以為的餓，只是大腦覺得餓！

由於人體的大腦只能使用血糖作為燃料來源，一旦發生血糖過低的現象，大腦便會立即發出「飢餓指令」，於是命令身體趕快進食，讓血糖恢復以維護大腦的正常運作。

這種明明吃飽了，卻又覺得餓的現象，不自覺吃進更多食物，也讓人們的體重暴增。隨著每日的三餐，加上甜點以及甜飲料，無形中導致一天的血糖如同雲霄飛車一般，忽高忽低，同時造成身體經常處在一種莫名的飢餓狀態，就稱為「慢性飢餓效應」。

Photo Credit：博思智庫

從慢性飢餓效應可以充分解釋，為何血中胰島素過高，會引發食癮效應，加上胰島素屬於「儲存能量」的荷爾蒙，胰島素過高，本身就會驅動身體拼命攝取熱量。

慢性飢餓效應，也同時可以解釋，為何胰島素過高，會傾向喜好高糖飲食？因身體經常處在低血糖狀態，身體自然會拼命補充糖分。另外，胰島素會加速身體的脂肪合成，胰島素會活化脂肪合成生化反應的每一個步驟。

當身體脂肪合成反應旺盛，身體會自然傾向攝取高脂飲食，以補充脂肪合成所需的原料，例如：游離脂肪酸。歸納結論就是：當血中的胰島素過高，身體就會引發食癮效應，不僅喜歡暴飲暴食，還會傾向喜愛高糖、高脂、高熱量的三高飲食。

Photo Credit：博思智庫

胰島素越高，食慾就越大！

當我比對受測者的血中胰島素值與飲食習慣後，竟然發現到：胰島素越高的人，食慾越高，食量越大，飲食口味越重，而且特別喜歡高糖、高脂、高熱量的「三高飲食」。

這類型飲食通常也被營養師歸類為「最不健康的飲食」，這群受測者的胰島素值幾乎都在十以上，肥胖者的胰島素值甚至越高，經常高於20以上，中年肥胖者（代謝症候群）的胰島素更高，甚至高到30以上。由此得知，肥胖的人食慾，普遍比非肥胖者來得高。

該研究的另一大發現是，胰島素只要降到5.0以下，食慾就會明顯下降，完全不容易有飢餓感覺。於此同時，也會自動轉而喜歡清淡的飲食，青菜、水果變成首選，吃得非常健康；對於那些油炸食物、甜食、甜飲料、點心、下午茶、宵夜、吃到飽餐廳，則開始敬謝不敏，一概拒絕！

這類受測者大多有著削瘦的外型，身體沒有多餘脂肪，且喜好運動的族群，健康、長壽者多屬這種類型，但這類族群畢竟是少數。

根據自身體驗，我的胰島素原本高達12.8，當時體重高達80公斤，食慾非常好，飲食習慣與一般民眾無異，但食量很大，也很喜歡「吃到飽餐廳」享受那股吃撐的滿足感。後來，當我覺察到健康危機，體重慢慢地減到68公斤，胰島素也跟著降到4.6，整體飲食習慣來個大逆轉，食量變得很小，吃一點就有飽足感，非常喜愛清淡飲食。

其實，這樣的轉變根本不用營養師教導，當胰島素降下來，飲食機制就會自動轉變了！後來終於明瞭，自己原本的胰島素高達12.8時，同時染患食癮現象，降到4.6以後，食癮現象自然消失無蹤。

書籍介紹

本文摘錄自《矯正代謝力：遠離三高、糖尿病、代謝症候群》，博思智庫出版

作者：蕭慎行

代謝失衡，原來是致病元凶！以「疏通」取代傳統「對抗」觀念，身體平衡了，健康無病沒煩惱。台灣平均每5人就有1人罹患代謝症候群！？代謝症候群是慢性病爆發的前兆，罹患糖尿病的危險性是一般人的7倍，罹患腦心血管疾病是一般人的3倍！

透過「矯正代謝5.0」Update計劃，同時減少精緻糖、精緻澱粉的減醣策略，作為個人日常健康的管理，有助維持矯正代謝平衡。成功消解胰島素風暴，讓你矯正代謝不生病！

Photo Credit：博思智庫

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航