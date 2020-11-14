《告別你的全世界》：幸好我們還未長大，悲傷來襲時，讓我們一起別過頭

文：伊芙

同一年的暑假剛過，第二學期開始，班上來了一個來自北海道的轉校生。

即使到了現在，我還是記得鹿野心是一個擁有著漂亮單眼皮的纖瘦女生。

鹿野顯然是個很聰明的人，剛來學校那天她穿著的還是她原來學校的校服，一看便是私立學校才有的樣式。她是那種坐在座位上什麼也不做，單單注視著黑板便能得到老師青睞的模範生，因為她不抄筆記不看課本都能答對所有人的提問。

我從來不敢向鹿野發問，怕她嫌棄我那些過於愚蠢的問題──例如我其實想問她為什麼要從日本的最北端跑到最南端，也想問她為什麼偶爾會跟阿翔一樣遙望著遠方。但要說我從她身上學會什麼，也是有的。就是在青春那個沒有出口的迷宮裡面，過度聰明的人是不受待見的，過度愚蠢的人也會被人歧視，只有在中間徘徊的人群最為安全，因為上有他們頂著，下有他們墊著。我就是那種在人群裡被平庸包圍，有天世界跌下來也會被包裹得很好的夾心。

九月就這樣跟我一起懶惰地躺在木桌上，黃昏的餘暉灑進來染黃了桌上一疊疊的牛皮紙，看起來就像是已經考過無數遍的泛黃考古題，可我依然對它們這麼陌生。陌生到讓我明白，有些東西不是你一直凝視便能抱擁入懷的，像是這些兇悍的考題，像是透明的阿翔，還有這個充滿稜角的世界。

記憶中高三的我不停收集這些稜角細碎，並把它們全都寫進手帳裡，每天下課後買零食的收據、雜誌裡好看的衣服圖片、週末和朋友一起看過的電影票根，全都被我用和紙膠帶完美張貼在紙頁裡，成功用碎片點綴時光。

鹿野第一次主動和我搭話，便是問我為什麼要收集這些紙張，那時的我答不出來，因為看見她的桌上全是截然不同的課本和補習班筆記，我只能羞澀地在心裡對她說，自己只是想向未來的我證明，17歲的我有好好活著。我覺得鹿野是不會明白我收集這些細碎的意義，因為她的人生版圖是多麼廣闊。

而在記憶中唯一一次我向鹿野主動說話，是在寒假前的模擬試成績公布那天。鹿野一個人搖晃在下雨的操場上，哭得不能自拔，哭得像是要把內臟都吐出來。我不明白她為什麼要哭，她剛剛才拿了90分的高分，於是只能慌張地跑到她身旁，問：「你還好嗎？」但她沒有答我，手裡攥緊那些被沾溼的考卷，那些讓她榮耀的東西遇水即破，我不知道把最後一張紙戳破的是冰冷的雨水，還是她熾熱的眼淚。

我驀然覺得，無論是聰明的人、平凡的人還是愚蠢的人其實都一樣，在這個被善意安排好的世界裡生活，最終都是一場把期待熬成寂寞的圈養。

班上的女同學開始在背後說鹿野裝蒜，說她不知足，總是要把光環拿盡了才滿意。可是我想，大家分明都是在害怕，不敢分擔真實的鹿野。若是洩漏少量的負面情緒還會讓人惋惜她，但過度的崩潰會讓人覺得她誇張，胡亂投擲悲傷對少年少女們平靜的歲月是一種無言的壓迫。

寒假結束以後，老師在班上勸告我們此刻最重要的是正視現實、不要逃避，只要捱過這幾個月就好了，話裡暗示鹿野的情緒起伏都是多餘的。那刻我破天荒地想要舉手請教老師：「老師，您這是叫我們別想那麼多，可是考試時又要我們想得愈多愈好，那我們是要想還是不想？」

鹿野低下頭，又回復了那個模範生的模樣。班上沒有人搭理她，每個人都覺得她是理應完美的。雕像就算是缺了角也會被當是藝術品的一隅來欣賞，何況她看起來還是完整無缺的模樣。有一天，她突然湊近我的桌前，問我：「你能給我一頁你的手帳嗎？」

「什麼？你要白紙嗎？」我翻出自己的筆記本。

「不，」鹿野頓了頓，我第一次看見她靦腆的模樣：「我想要一頁你寫過的手帳，就是你說寒假去……去過北海道的那頁。」

我不明白她為什麼有這樣的要求，她本就來自札幌，為什麼要我記錄北海道的手帳？可是那一天我從鹿野眨著單眼皮的眼中看見期待和不確定，我便瞬間妥協了。我將一頁在美瑛拍的雪景紀錄交給她，看著她珍而重之地把它夾在筆記本之中。

我感覺到視線，看見窗邊的阿翔此刻竟然也在注視我們。待鹿野離開後，我忽發奇想，跑去阿翔身邊問：「阿翔，你有看過雪嗎？」

「我從出生起就沒離開過沖繩，」阿翔又是這樣一個滿不在乎的模樣：「你說我看過下雪嗎？」

「但是，可能沖繩在很久很久以前真的下過雪呀。」

「等到幾百年後，沖繩漂浮到本島的位置後，可能會有那麼一天吧。」

然後我們沒說話，一起看著窗外的大海。我好像倏地明白阿翔總是在看什麼，他在看海。沖繩的海真的很漂亮，但對阿翔而言就像一個沒有邊框的囚籠。身負重任的人大多生來就不能選擇方向，像阿翔有父親，鹿野有智慧，都是讓他們不問理由就要往直路奔馳的壓力。

年輕的我們不懂，好像只有把自己磨得鋒利，才能穿透強風，跑得比風還快，所以圓滑的我注定是緩慢的。可是人一帶刺，便不能擁抱自己，別人也不敢擁抱他們。我感覺鹿野和阿翔都有同一種銳利，而我望塵莫及。

三天之後的星期一，鹿野沒來上學。再過一天，老師在放學前的班課上神色凝重地對我們說，鹿野被發現從自宅墜下身亡，原因未明。她身旁遺下一張映著雪景的照片。

班上瞬間陷入一片死寂，沒有人敢作聲。我坐在鹿野後面，幾乎是一抬頭便能看見她永遠缺席的座位。沒有人哭，當然也沒有人笑，但大家都不知要如何反應。雖然和鹿野的交情沒有深到能讓我們大哭大嚷，可是當一個人曾經在你的生命中在場，她的驟然消失還是足夠掀起一陣共同的悲傷。

突然沙沙的一陣聲響，外面密雲的天空灑起一片零零落落的點滴，我們原以為是雨，但漸漸敲打窗戶的，卻是一點點透明的霜，徐徐落在地上。

全班同學都看傻了眼，顆粒般的冰點像撒鹽一樣散落在寒冬之中，潺潺流動的寒風把大片大片雪霜吹到校園裡。天臺、操場、花園、球場，凡是有人走過的地方，此刻都被霜花漸漸覆蓋。未見過世面的學生們全都歡呼著，不知是誰先建議，後來幾乎所有學生都跑到操場上看那些用千絲萬縷滙聚而成的冰點。老師們也驚嘆奇景，容許學生享受這一瞬難忘且繾綣的時光。

那是沖繩有紀錄以來的第一場雪霜。

所有人，除了我和阿翔，都忘記了鹿野，盡情在雪地裡撒野奔跑。這是百年來唯一一場雪，可是同樣地，世上也曾經只有一個鹿野。

我看著遍地的冰雪，在一片歡聲笑語之中，我忍不住問阿翔：「如果早一天看見這埸雪，她是不是就不會走？」

阿翔沒有回答我，只是看著那場雪，默默地走出去操場，卻因腳下溼滑狠狠地摔了一跤。同學們看見他難得的狼狽，都笑了起來。我彷彿看見阿翔也笑了，身上灰白的恤衫隨他一步一步抖落了灰，被雪霜點綴補上了許多白。

如果連沖繩都能下百年一遇的雪，那是不是代表我們比過去與未來的人都要幸運？

這場雪，優秀的鹿野等不到，倔強的阿翔也沒想到。人生就是這樣，要在平凡日暮裡累積不值一提的平常，你才能換取奇蹟般的美好景象。總有一天世界的慰藉會以意想不到的方式前來，溫柔但猛烈，遲緩卻澎湃。它可能是一場雪、可能是一首歌、可能是一個人，誰知道呢？在你快要放棄時，它們也在越過山峰大海，在空氣裡震動盤旋，在人群裡跌跌宕宕，為的不過是在你仰望落淚時，恰好撞見你的悲傷，你不能讓它們白走一場。

我凝望因為水分在空中凝結、結晶後落下就滿足的同學們，在快樂面對人人是如此擅長共享，樂得像個孩子一樣──好想早點告訴鹿野，看，我們果然還未長大，但幸好我們還未長大，悲傷來襲時，你別落單，讓我們一起別過頭，不理它的囂張。

現在回望住在手帳中的少年少女，連迷茫都是一片片零碎浪漫，只是咀嚼當下的他們懵然不覺。就像茶葉本身是苦澀的，它被滾湯煎煮時卻香氣彌漫。當你走在街道上嗅起一縷茶香，舌尖會泛起一抹回甘，那大概便是青春的味道，是很多年後你會回味的馥郁芬芳。

而你要相信。

要相信自己能飛，相信一切渺小可笑的想像，相信你討厭的自己會在未來展現光芒，相信自己的愛是獨一無二的，那麼你便會從相信得到希望。那種相信不一定是閃閃發光的，可以是黯淡無光的倔強，就像阿翔身上的傷痕，像鹿野求之不得的念想。

也許明天會下雪，也許不會下，但請你答應我，只要多等一天，便到了明天。到了明天，你能踩碎過往，你能腳踏須臾，你將擁抱未來。青春裡的碎事都有屬於它們深邃的意義，只有當你敢於面對這些破碎時光，才能在未來收穫美好的勇氣，去迎接勇氣帶來的美好。

書籍介紹

本文摘錄自《告別你的全世界》，皇冠文化出版

作者：伊芙

我們在東京的十字路口獨自徘徊，在倫敦的地下鐵中被人海淹沒，在台北夜市中與回憶對抗。跨過山峰和大海，在說著不同語言的城市裡，攢夠世界給予的傷害、謊言和忍耐。更恐怖的是，跟這些故事說了再見以後，好像更要一無所有。

其實，人生中總有些人是會漸行漸遠的，但這些告別大概都不是孤獨的嚮往，是在他們缺席的往後，願我們能奔向熱鬧裡頭的一個寄望。當這個世界向我們虛張聲勢，我們反而要勇敢地去承受一切，然後伸出手，要一場溫柔的回饋。

告別你的全世界，離開的不只有那些人，還有那個因為愛而變得遍體鱗傷的自己。告別你的全世界，願在說出告別以後，繼續往前，閃閃發光。

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航