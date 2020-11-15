《0-6歲好眠全指南》：利用「4R原則」設計自家幼兒的安撫入睡儀式

文：吳家碩、王佑筠

八到十二個月：睡眠啟蒙期

好睡祕笈：睡過夜的關鍵——養成良好的睡前儀式

睡前儀式的養成不只在這個時期很重要，而是直到學齡前都要隨著幼兒的喜好與心理發展不斷調整。以八～十二個月階段來說，幼兒此時已有較多語音，已有能力回應照顧者，可以多多強調互動，諸如看書、說故事、唱歌、唱安眠曲，說親密話語、抱抱或互道晚安等，除了能增加親子互動，也是很適合的睡前儀式。明德爾博士（Jodi A. Mindell）的研究更指出，睡前儀式如果可以天天進行，幼兒睡眠就會愈好！

相信每位家長都聽說過各式各樣的睡前儀式，正常且合適的常見如：洗澡、換睡衣、床邊小遊戲、說故事、輕柔按摩、擁抱、唱安眠曲等。這裡無法幫每一位家長找出通用的安撫入睡儀式，除了每個幼兒都擁有獨一無二的氣質之外，更因為「沒有正確的睡眠儀式，只有正確的原則與觀念」。

那麼，想成為睡眠訓練師的爸媽，該如何設計專屬於自家幼兒的安撫入睡儀式呢？建議參考以下「安撫入睡4R原則」。

安撫入睡4R原則

安撫資源（Resources）

是否有爸爸、長輩或其他家人可以做為安撫資源是個很重要的環節，不要讓睡前的安撫總是由媽媽執行，除了會增加媽媽的壓力，也會讓幼兒只習慣媽媽的安撫，一旦媽媽外出或不在，幼兒就可能極難安撫入睡了。

減少刺激（Reduce Stimulate）

睡前要減少過多的刺激，建議降低環境噪音，光線調弱，可使用窗簾調節室內光線，建議睡前不使用3C產品，當然也要避免過多的飲食。

安靜活動（Rest Activities）

挑選的活動建議以安靜為最重要原則，主要目的是讓幼兒感到舒服、放鬆、安全，如果要講話或唱安眠曲，記得輕聲細語。

固定一致（Ritualized）

不論最後挑選了哪些活動，專家研究或臨床經驗都建議，這些活動的組合及順序要盡可能固定一致，讓幼兒知道做完這些固定一致的活動後，爸爸媽媽就會準備讓自己睡覺，自己該乖乖睡覺了！

明德爾在二○○九年的《睡眠》期刊指出，不管是七到十八個月的嬰兒或十八到三十六個月的幼兒，養成睡前安撫入睡儀式化除了能改善入睡情況、減少半夜醒來時間、提高睡眠連續性，甚至可以幫助改善母親的情緒，母親的緊張、疲累、生氣等各項情緒指標，都因為三周的固定安撫入睡儀式而有所改善。值得一提的是，明德爾在此實驗中採用的入睡儀式，與「安撫入睡4R原則」相同，如洗澡後輕柔按摩、唱安眠曲、睡前擁抱等。

睡前5B

安排睡前儀式時，首先要抓對睡眠暗號，並用「安撫入睡4R原則」挑選適合的睡前儀式，避免踩到幼兒的地雷。如果還是不知道怎麼安排睡前儀式，可以試試我們參考美國兒科學會、相關研究與臨床經驗後擬定的「睡前5B」：

Bath「洗澡」

Milk+Brush「喝奶＋刷牙」

Song or Book「安眠曲／講故事」

Body-massage or Body-touch「按摩／擁抱」

Bed「規律上床」

當然在實際應用上，每個家庭因習慣不同可有所調整，甚至配合睡前的時間而減少或增加。比如有些八～十二個月的幼兒已經沒有喝睡前奶的習慣了，就可省略「喝奶＋刷」，變成「睡前4B」。

如同我們一開始強調的，這些方法與建議都根據研究及臨床經驗整理而來，但都有極大的彈性，是可以變動的，最重要的是所有行為的原則都應符合「安撫入睡4R原則」，比如都要減少刺激及安靜，總不能在唱安眠曲或講故事時，挑選太亢奮的歌曲或太複雜的故事。

此處建議的幾個動作以睡眠醫學及心理學的立場而言同樣適當。以洗澡來說，洗澡本身就是一種能帶來舒服效果的行為，此階段的幼兒大多喜歡在澡盆裡玩水，洗澡時和爸媽的互動更是一個美好的交流，此習慣的養成有助於日後成人的睡眠情況，因為睡前洗澡可以讓人體的核心體溫升高後再下降，有助於啟動睡眠。

Photo Credit: 時報出版提供

另一方面，「安眠曲／講故事」和「按摩／擁抱」著重的則是與爸媽的互動，同時顧及語言與肢體兩個層面。一如我們在四 七個月階段就提到的（見七十八頁），幼兒會透過與爸媽之間的語言與肢體互動，感受到爸媽對自己的愛，若能在上床睡覺前接收到媽媽和爸爸滿滿的愛，想必有助於擁抱甜甜的美夢。

如何啟動睡眠儀式？

爸媽想必會問，睡眠儀式應該在何時啟動呢？由於睡眠暗號、生理時鐘與睡眠驅力都和睡眠時間與睡前儀式密切相關，以下分別描述：

睡眠暗號

睡眠暗號是四到七個月階段的好眠祕笈重點，請設法找到自家寶貝的睡眠暗號，因為暗號出現時，就是最適合啟動睡眠與睡前儀式的時機。要特別注意的是，零到三個月的新生兒生理時鐘剛剛開始穩定，生理時鐘提供的線索較弱，睡眠暗號因此更加重要。

生理時鐘

但是，總不可能直到看見睡眠暗號才啟動睡眠吧？這樣照顧者不就什麼事都不用做了，得時時刻刻觀察留意。事實上睡眠暗號雖然重要，但有點類似階段性任務，嬰兒在六、七個月之前正在學習睡眠，白天的小睡分成很多段，所以先觀察睡眠暗號再啟動睡眠更顯重要。

等到寶寶大一點，生理時鐘慢慢穩定了，有時不需要睡眠暗號，只要時間到了，幾乎就是啟動睡眠的時機點，當然，這個前提是大人要協助讓他們的生理時鐘穩定下來。

如何穩定生理時鐘，其中包含了零到三個月階段就提到的白天多照日光，建立白天與夜晚的區隔。此外，每一段睡眠時間應逐漸固定下來，特別是主要睡眠的起床時間愈固定愈好。

換言之，寶寶六、七個月之後，啟動睡眠時除了考量睡眠暗號，還可以加入生理時鐘的概念。

睡眠驅力

很多爸媽一定都遇過以下情況：明明生理時鐘到了，但一直等不到睡眠暗號，因此很難啟動生理時鐘。這種情況很可能和幼兒的睡眠驅力建立不足有關，睡眠驅力之所以不足，可從「清醒時間」和「活動量」兩項來談。

一歲之前的嬰幼兒通常有二、三段白天小睡，有時白天小睡睡太多，與下一段小睡或晚上的主睡眠太靠近，「清醒時間」間隔太短，導致不夠累，睡眠驅力累積不足。如果下一段睡眠的生理時鐘到了卻很難哄睡，很可能就和兩段睡眠中間的「清醒時間」太短有關。建議縮短上一段的小睡時間，以維持足夠的清醒時間。清醒時間的長度會隨著小孩的年齡增長而拉長。

另外，如果兩段睡眠之間，幼兒的「活動量」不高，也可能會降低睡眠驅力，一樣導致生理時鐘已經接近了，啟動睡前儀式卻沒有效果的情況；相反的，若活動量明顯增加，幼兒很可能提早出現睡眠暗號，甚至因為太累而在生理時鐘接近時，直接出現疲累訊號。換言之，如果能讓小孩擁有充足的活動量，在生理時鐘接近前，可先觀察是否已出現睡眠暗號，意味可以提早啟動睡前儀式。

最後針對「睡眠暗號」、「生理時鐘」、「睡眠驅力」這三者與睡前儀式、與小孩年齡之間的關聯做一總結。在小孩六、七個月之前，尤其是三個月之前，因為生理時鐘尚未穩定，睡眠暗號是最重要的睡前線索。等到生理時鐘逐漸穩定之後（約六、七個月），生理時鐘則是相對重要的睡前線索，而且直到長大，所以要盡量保持生理時鐘的規律與穩定。

另一方面，要是清醒時間太短、活動量不足，睡眠驅力不夠，也會因為不夠累而無法啟動睡眠，應讓兩段睡眠之間的清醒時間隨年齡拉長，或是透過提高活動量的方式，讓睡眠啟動和睡前儀式更加穩定。

書籍介紹

本文摘錄自《0-6歲好眠全指南：搞定小孩子，爸媽好日子》，時報出版

作者：吳家碩、王佑筠

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從出生到六歲的孩子，身體、心理發育和睡眠形態有多種區段變化，本書由兩位睡眠及兒童專科臨床心理師共同執筆，按照月齡，逐一解說不同年齡區段小孩的睡眠特色和睡眠發展。

不論是0-3個月的睡眠啟蒙期、4-7個月的睡眠有感期、8-12個月的睡眠分界期、1-2歲的睡眠進化期、2-4歲的睡眠穩定期或4-6歲的睡眠常態期，從霸王般的新生兒到宛如好奇寶寶的嬰幼兒，本書除了清楚說明睡眠為何與心理發展息息相關之外，更給予最實用的專業建議：如何調整睡眠作息、怎樣安排睡前儀式、何時該透過安撫與共讀增進親子間的親密關係……讓爸媽掌握正確知識並懂得做出適當回應，寶貝才有可能一夜好眠，全家一起擁抱好夢＆好生活！

本書特色

按小孩月齡解說

不同階段的睡眠特色

心理發展與睡眠的關聯

常見睡眠問題與好眠祕笈

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航