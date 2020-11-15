《別當除草機父母》：如何從情緒挫折中站起？先「承認自己只是個平凡人」

文：武自珍

健康家庭不是沒有情緒壓力，而是能智慧地處理

美國家庭服務協會（Family Service of America）對家庭的定義是：「家庭提供它的成員間情緒、身體及經濟的互相扶持。理想上，這種家庭的特質是它的成員間有著親密、深度、連續及許諾的關係」。

家庭不僅是人與人的組合，同時是提供情緒支持與安全感的場所。健康的家庭有至少六個特質：默契與許諾、讚美、相聚、良好的溝通模式、精神上的福祉，以及應付危機與壓力的能力。

健康的家庭並不是沒有壓力或問題，但是他們能面對困難、在危機中學習處理，並與家人一齊成長。因此健康的家庭被稱為「壓力管理有效家庭」。

不盡如人意的生活

人際互動過程中，彼此的差異是難免的。如能適當處理，往往能促成家庭成員或家庭系統的良性轉變，而帶來正面的後果，甚至還可能增加家庭成員的凝聚力及關係的成長。但是如果不去面對或處理不當，則可能帶給家庭人際關係冷漠、失望，甚至引起家中成員的彼此傷害。

通常我們會因為反覆陷入情緒當中而挫折，好像沒有辦法由情緒控制中走出來。因為遇到的事情就是非常不如人意，別人的行為也都令人很不開心。那怎麼能夠由這些自然產生的情緒反應中走出來呢？的確是一個問題。

情緒令人挫折的原因，是把自己情緒之所以產生完全歸因於事實，或是某人的行為反應所造成的。除非環境改變或這個人的行為改正過來，否則無法脫離因為失望挫折所帶來的情緒反應。

「理性情緒行為治療法」指出，情緒發生的因素除了事實之外，還有一個重要的影響因素，就是我們因為事實所引發出來的一堆「想法」。

舉一個例子，一位母親接到老師通知說自己的孩子在學校打了同學。聽到這件事情，這位母親同時開始了情緒與想法的反應。一旦有了思考的活動，想法就不停地發展延伸，情緒也隨之起起伏伏地產生了。

剛開始可能是很生氣，因為想到「孩子怎麼可以這樣！」想不出解決方法的時候，挫折感使得心情低落。時間久了，問題一直沒能解決。爸爸媽媽就開始想原因了，「為什麼解決不了？我孩子是不是有暴力傾向？」一想到這個可能性，就慌了。

接著開始假設事實真相，「如果真的是有暴力習慣，以後還得了？」在這個想法出現後，有點擔心馬上轉變成焦慮了！這件事情因果關係最後與自己的價值連起來了，「我這個媽媽是怎麼當的？我真的太失敗了！」自責之後，心情開始沮喪。

所以，一件事情發生後會隨著我們對這件事情的想法，例如：假設發生的原因、這件事情的意義是什麼、我們或他人應該負的責任等等，產生一連串的情緒。這些不同的情緒層層疊加，就使我們的心情擺盪。

最後想法、情緒糾結成一團，慢慢地使我們失去耐心。這些想不清楚的想法逐漸使我們失去愛人的條件，如傾聽、瞭解真相、接納人的限制、饒恕不小心的錯誤、等待改變的耐心等等。慢慢地，我們開始把這種解決不了情緒低落起伏的生活解釋為是「多麼不如意的生活」。

既然不能避免不如意的生活，使我們產生不舒服情緒的人和事物一時也無法消失，還是要等紅綠燈，吃飯仍要排隊。我們可以轉轉念頭，即使日子不如意，但是可以過得愉悅一點。大家可以試試看以下幾個步驟：

承認自己只是個平凡人。 接受自己是一個自然會有負面情緒的人。 肯定自己的動機是好的。 學習處理情緒來經營珍貴的關係。

第一步：承認自己只是個平凡人

我們真的只是平凡人，體力也就只有這麼多。累慘了的時候，多麼想休息一下，這時候最好周圍的人都能跟我配合。我們非常希望能夠有修養地處理好每件大小事，也都能處理得很好、很完善，讓每個人都滿意，最主要的是自己也滿意。如果能夠這樣，就太好了！

但事實上，人生好像沒有這麼順利。往往在要應付老闆催促趕快完成工作的時候，就接到學校的電話告訴你孩子出了狀況要馬上處理。當下，許多負面情緒自然湧出就很難避免。

現代父母努力要做標準完美的父母，表現不夠完美的時候就容易陷入自我責備的懷疑當中。請承認自己只是平凡人，不能夠解決所有的事情。當我們愛一個人，對他有期待而出現失望、難過、生氣等負面情緒的時候，記得看著鏡子，告訴自己：我不是一個沒有愛心的人，我只是一個平凡還需要學習的父母。

第二步：接受自己是一個自然有負面情緒的人

一般來說，人蠻討厭負面情緒的，因為使我們不愉快。只是負面情緒，真的沒有任何功能嗎？換一個角度來看，負面情緒所帶來的壓力，讓我們不得不去重視一些自己常常拖延不去面對的事實。生氣的時候，是一個整理自己想法的時機。想想，我不能接受別人什麼樣的行為？不能接受的原因是什麼呢？為什麼要如此堅持？我一定要這樣要求嗎？對我的幸福有幫助嗎？還是使自己一直處在挫折中？這是一個機會去發現，我最在乎的是什麼？我擔心失去的是什麼？有什麼自己一定堅持要的？不管它多麼難達到，又使自己痛苦的。

平常不喜歡負面情緒，因為會讓我們覺得自己不夠好。其實負面情緒並不一定證明我們不夠好，只是發現我是有需要、我在乎、我有愛的一般人。可以試著接受有負面情緒的自己，我們是OK的。

第三步：肯定自己的動機是好的

想想生氣的時候是因為想要處罰對方嗎？還是只是因為焦急呢？其實會有情緒，多半是因為你有蠻好的動機。

我們希望孩子聽話、能夠自動去寫功課、能夠吃得頭壯壯、能夠兄弟姐妹彼此相愛。因為有這些好的動機及期待，當孩子的表現不如我們期待的時候，做父母容易因為失望而自然產生負面情緒。

所以，不要因為自己有情緒就假定自己是失敗的父母。要肯定自己的動機是正面的，期待也是好意，我們只是一群心急、疼小孩、對孩子有期待的父母。

第四步：學習處理情緒，經營珍貴的親子關係

所以，動機是好的，現代用心的父母所需要的，是學習有效處理自己的情緒，享受情緒帶來的感動活力，但是又能由負面情緒激動漩渦中走出來！

書籍介紹

本文摘錄自《別當除草機父母：用REBT理情行為治療的ABCDE走出焦慮，教出未來世界最能生存的孩子》，商周出版

作者：武自珍

現代父母也非常用心經營親子關係，希望好好跟孩子溝通，培養像朋友一樣的關係。但是家長往往也有面對孩子的問題，難以控制自己的負面情緒而十分自責的困擾。現代父母真是難為！對自己期待高，失望相對就大。

其實情緒是有辦法學習認識的。藉著瞭解與轉換想法，可以降低情緒對親子關係的影響。這便是REBT（理情行為治療）的基本概念。

作者武自珍教授是心理學大師、REBT創始者亞伯．艾里斯親傳弟子，也曾在生命線和學生諮商中心，做過各式各樣的個案輔導。她從任教東海大學社工系以來，便經常進行各種親子關係講座，也因為是諮商心理師，她也輔導過各式各樣的親子案例。因為師承艾里斯，所以她將REBT應用於親子關係上，用以解除親子的各式焦慮情緒與緊張關係，成效卓著。本書便是她多年來實務經驗集結，書中有豐富案例與理論闡釋，是專業又實用的親子教養書。

Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航