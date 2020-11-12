《科學詭案調查局》：如果你死了，你的狗會把你吃掉嗎？是有可能

文：艾莉卡・恩格豪伯（Erika Engelhaupt）

如果你死了，你的狗會把你吃掉嗎？是有可能（但你也不會知道）

1997年，柏林一位法醫在《國際鑑識科學》（Forensic Science International）期刊上報導了一宗格外嚇人的案子。一名31歲男子和他的德國牧羊犬住在他母親屋子後面改建過的獨立小棚中，有天晚上他回去休息後，大約晚間8點15分，鄰居聽到一聲槍響。

45分鐘後，這名男子的母親和鄰居發現他已經死亡，口中有槍傷，手下有一把瓦爾特（Walther）手槍，桌上有一張遺書。然後警察發現了更恐怖的事：他的臉上和頸部都有咬痕。

這名男子的德國牧羊犬並不激動，對警察的指揮也有回應。但在前往動物庇護所的路上，這隻狗吐出了主人的一些皮肉，包括上面仍看得出鬍子的皮膚。這個例子中，動物並沒有被困在缺乏食物的地方，因為警察抵達時，地上還有半碗狗食。令人不安的推測是：人類最好的朋友或許並不真的那麼忠心耿耿。

寵物取食過世主人屍體的情況有多普遍，沒有人追查過。但過去大約20年來，鑑識科學期刊上出現過十幾個案例，為多數主人不願試想的可能性——成為寵物飼料——提供了最好的觀察窗口。我自己從未想過這個問題，直到一個朋友跟我問起這個現象。身為獨居的動物愛好者，她或許有那麼一點擔心自己的未來。

於是我著手尋找相關資料。最後，我找到寵物取食主人屍體的一些研究，涵蓋超過20個案例，並找到一份2015年的研究，共記錄了63個案例。這些案例有多悲慘，照片就有多嚇人，我閱讀是為了找到答案：為什麼？為什麼有些寵物餓了好幾週也完全不動主人的屍體，有些寵物卻立刻大快朵頤？還有，寵物主人有沒有任何方法可以避免這種恐怖的結局？

研讀這些文獻時，我找到了一些讓人驚訝的模式，而這也讓人進一步好奇：寵物取食屍體的動機究竟是怎麼產生的。它們也證明了當我們無法從動物的角度來詮釋牠們的行為時，可能會犯下多離譜的錯誤。

首先：貓的名聲不太好。人們通常認為狗很忠誠，貓則是冷漠的掠食者，只要看著你就表示想把你吃掉。但結果，在動物取食屍體的鑑識科學記錄中，大部分都是狗。事實上，在已發表的記錄中，我所能找到貓取食主人的例子相當少（而且其中一例是個養了十隻貓的男子）。在一份2010年發表於《鑑識與法醫學期刊》（Journal of Forensic and Legal Medicine）的報告中，有一名死於動脈瘤的女性，第二天早上被發現倒在自家浴室地板上。鑑識結果顯示，她的狗吃掉了她的大半張臉，但兩隻貓卻沒碰她。

第一次在「科學詭案調查局」部落格描寫這個現象時，我自己的推測是法醫或許比較會去報導與狗有關的案例，因為這種事發生在「人類最好的朋友」身上時，會更引人關注。但實際與鑑識科學家和法醫談過之後，我就不那麼確定了。

2016年一份發表在《獸醫學行為期刊》（Journal of Veterinary Behavior）的研究指出，「在室內環境中，犬類取食屍體的例子很少受到報導，但在鑑識工作中卻屬常見。」和我談過的法醫也確認了這點。密西根州的一位法醫約瑟夫・普拉洛（Joseph Prahlow）說，他在屍體剖檢過程中發現寵物取食屍體的證據，「每年至少兩三次」。他說，做這種事的通常是狗而不是貓。

如果觀察狗相對於貓的取食行為，這就顯得有道理了。一般而言，狗是機會主義者，牠們會狩獵，但也是食腐動物，不介意吃松鼠之類的屍體。貓則傾向獵捕並殺死自己的獵物。雖然兩者在飢餓時都有可能去翻垃圾，狗卻比較不挑食。

「狗是狼的後裔。」史坦利・柯倫（Stanley Coren）說。他是心理學家，在電視上主持過有關狗的節目，也寫過相關書籍。「如果面臨主人死掉而又沒有食物來源的情況，牠們該怎麼辦？什麼肉牠們都可以接受。」

這不表示你可以完全相信你的貓不會吃你。當貓吃人類遺骸時，傾向選擇臉部，尤其是柔軟的鼻子和嘴唇，卡羅琳・蘭多（Carolyn Rando）這麼說。她是英國倫敦大學（University College London）的法醫人類學家，在研究過考古學遺址中的食腐行為後，對這個主題產生興趣。「身為貓奴，我並不驚訝，」她說。「如果你在睡覺，牠們通常會撲打你的臉來叫醒你。」所以貓有可能會先嘗試「叫醒」死掉的主人，發現沒用時，改用咬的。

在某些鑑識報告中，有些動物很明顯是為了存活才吃死掉的主人。在 2007年的一份報告中，有一隻鬆獅和拉布拉多混種的狗，把主人吃得只剩下顱骨頂部和一些碎骨頭。

然而1997年柏林的案例中，那隻德國牧羊犬在主人死後立刻就開始啃咬。法醫馬庫斯・羅斯柴德（Markus Rothschild）這麼寫道：「一隻素行良好、又沒有填飽肚子需求的寵物，為什麼會這麼快就開始破壞主人遺體？這是個有趣的問題。」很多人假定狗只有在飢餓時才會吃食主人屍體。「但鑑識經驗顯示，這看法顯然不正確。」羅斯柴德寫道。

在2015年那份關於狗食腐行為的報告中，過世主人死後不到 一天就被啃過的案例，占了將近四分之一。而且有些狗還擁有沒吃完的食物——和柏林的案例一樣。

想想，如果狗只在飢餓時才吃主人，或許會選擇與在野外時相同的部位。但事實並非如此。當寵物狗在屋內取食主人屍體時，73%的案例都咬過臉部，但只有15%咬過腹部。反之，戶外的食腐犬科動物（包括草原狼和家犬）的取食模式都有詳細記錄，會先咬開胸腔和腹腔，取食營養豐富的內臟，之後則是四肢。只有10%的戶外食腐動物會造成臉部或頭部的損傷。

如果你和家中的狗非常親暱且待牠們不薄，可能也會傾向認為自己萬一在牠們面前死掉，可以躲過這種事。但狗的行為並沒有這麼明確。我讀到的報告沒有一則指出虐待動物的歷史，而事實上，有幾個例子還指出，朋友和鄰居都表示主人和狗之間的感情非常好。

因此，我們可以轉而思考寵物的心理狀態：「對這種行為的一個可能解釋是，寵物先是透過舔或推，企圖幫助失去意識的主人。」羅斯柴德觀察：「但發現主人沒有任何反應時，動物可能變得恐慌，行為變得狂亂，導致啃咬。」蘭多則發現，一旦咬下，就很容易跳到吃：「所以狗不見得是想要吃東西，而是嚐到血的味道後，刺激了食慾。」

蘭多補充，不同品種的狗有不同性格，因此可能導致牠們面對主人死亡時有不同反應，讓事情變得更複雜。不過，在鑑識報告中出現的食屍品種很多，包括惹人疼的拉布拉多和黃金獵犬。我讀到的記錄中有許多混種狗，也有幾種獵犬和牧羊犬。

整體來說，這些狗大多屬於中型到大型犬，我讀到體型最小的是米格魯犬。但可能因為體型較大而有力的品種可以造成比較大的損傷，這些案例也比較會受到注意。2011年，歐洲科學家報導了三起食屍案例，都吃到身首分離的程度，都是德國牧羊犬所為。不過據我們所知，博美狗或吉娃娃也可能把你的頭咬掉，如果牠們做得到的話。

蘭多懷疑，狗本身的性格或許比品種的影響更大。例如，一隻沒有安全感、經常表現出分離焦慮的狗，或許更有可能從亂舔轉為猛咬再轉為取食。

所以，如何避免被吃？不管你的寵物屬於哪個類型，都不能保證絕對不會發生這種事，因為連倉鼠和鳥偶爾也都出現過取食屍體的例子。蘭多說，寵物主人要減少這種機會的最好方法，是確定有人會在你失聯時過來看看。同樣的道理，她也建議要經常留意鄰居中年紀大、生病或較脆弱的人。「這是確保你身邊常有 人在的好理由，」她說。「年老時的社交生活，對每個人都有好處。」

話說回來，並不是每個人都很擔心這種血腥情節。事實上，我剛在部落格發布這篇文章時，我很驚訝很多人都覺得還好。「你死後還能為毛小孩提供食物，這樣很棒！」有一個讀者在推特上這樣說。

不過，即使你生性不是這麼樂天，或許也該考慮原諒你家的狗（和貓）。就算牠們在肚子餓前就可能會啃啃我們的屍體，但那不表示牠們對我們毫無感情，或只是把我們當成自動餵食機。事實上，狗拚命試著喚醒死去的主人，顯示失去人類伙伴對牠們來說是很大的創傷。

而面對創傷，我們當然不能預期自己的寵物像人類一樣哀悼，比較合理的做法是去驗證其他社會性動物對死亡的反應。雖然我們無法知道狗的情緒狀態是否相當於我們的悲傷，但動物行為研究顯示，許多物種對自己同類的死亡都會有複雜的反應表現。對於死去的同伴，大象會用鼻子從鼻尖觸摸到臉部和象牙，和活著時彼此打招呼時接觸的部位一樣。黑猩猩、海豚和澳洲野犬可能會連續幾天到幾週都還把自己死掉的嬰兒帶在身邊。而烏鴉則會聚集在死掉的同伴身旁喧嘩，有時甚至攻擊屍體。

說到最後，狗經過世世代代的馴化而與人類建立起來的特殊連結，或許反而讓牠們更有可能吃我們。試想：如果你發現自己的人類同伴倒在地上、毫無反應，會是多麼痛苦的一件事。所以如果那種痛苦導致亂舔然後啃食，我想我們只能接受這個事實：有時候，愛之深，咬之切。

相關書摘 ►《科學詭案調查局》：理解動物界最變態的性行為——戀屍癖

書籍介紹

本文摘錄自《科學詭案調查局：離奇現象與噁爛實驗的科學研究報告》，大石國際文化出版

作者：艾莉卡・恩格豪伯（Erika Engelhaupt）

譯者：姚若潔

從科學的角度理解世界各種怪奇驚悚的自然現象！

這是一本讓你大開眼「戒」的書，闡釋跟人體、地球、宇宙有關的各種噁心、驚悚、怪異、病態、荒謬的事實。

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寵物會吃死去的主人？屍體會流血？什麼是動物界最變態的性行為？人類為什麼會有禁忌？大便有療效？本書由國家地理部落格「科學詭案調查局」作者執筆，融合了嚴謹的科學態度與輕鬆幽默的筆法，剖析一般人最好奇但又最不敢看的各種現象。也許在讀過本書之後，你會發現許多原本恐懼的事物似乎沒那麼可怕，許多原本噁心的東西也不再那麼噁心了。

本書重點

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「這可能是我寫過最噁心的一本書。儘管噁爛，卻仍是我寫過最妙的一本。」――作者艾莉卡・恩格豪伯

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Photo Credit：大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九