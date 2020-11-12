《科學詭案調查局》：理解動物界最變態的性行為——戀屍癖

文：艾莉卡・恩格豪伯（Erika Engelhaupt）

戀屍癖：理解動物界最變態的性行為

那是西雅圖一個美麗的春天，櫻桃樹開滿粉紅色的花朵。兩位科學家和一個紀錄片攝影團隊聚在一起，觀看一隻鳥的葬 禮。這鳥是隻烏鴉，科學家告訴攝影組員接下來會發生什麼事。通常，烏鴉會聚集在死亡同伴四周群飛，大聲啼叫，這種葬禮行為稱作「擬攻」（mobbing），科學家常常看到。但這次卻不是這麼回事。

反之，現場第一隻烏鴉舉起尾部，壓低翅膀，闊步走向同伴的屍體。現場其中一名科學家是華盛頓大學（University of Washington）的研究生凱莉・斯威夫特（Kaeli Swift），她後來在自己的部落格上寫道：這令她感到困惑。那隻鳥昂首闊步的樣子像是求偶行為，而不是平常的警戒呼叫。然後難以置信的事情發生了：這隻活生生的烏鴉騎到死鳥上，開始狂亂地與之交配。

「那是心肺復甦術嗎？」一名工作人員問道。不是，科學家解釋。他們剛剛目睹了烏鴉的戀屍癖（necrophilia），也就是與屍體性交。

戀屍癖或許是最駭人的禁忌行為。它不只是對死者的褻瀆，而且這種禁忌似乎也具有生物和演化上的明確基礎：與屍體性交有染病的風險，而且明顯對繁殖無用。但動物界卻有許多成員沒那麼介意，因為已知有過這種行為的動物名單很長，包括多種鳥類（例如企鵝以及在這件事上相當出名的綠頭鴨）、蛙類、蜥蜴、靈長類，以及至少一種海獺。當然，還有偶爾為之的智人。這種狀況一般被認為很少發生，因為這通常是在浪費繁殖的力氣。但實際上，沒有人知道動物世界裡的戀屍癖究竟有多普遍——唯一的例外是烏鴉，這要感謝斯威夫特的實驗。

斯威夫特並非一開始就決定要成為烏鴉戀屍癖專家，但2015年那個春天改變了一切。她那時對烏鴉死亡行為的博士研究已經頗為深入，也證實牠們吵鬧的葬禮群聚行為至少有某種功能，是對群體警示潛在的危險。根據她的觀察，當烏鴉形成擬攻時，附近通常有明顯的危險，且活烏鴉會與死者保持安全距離。

但這隻戀屍癖的烏鴉擾亂了斯威夫特的研究。為什麼牠試圖與死去的同伴交配，而不是呼叫其他活著的同伴？牠沒認出另一隻鳥已經死了嗎？還是因為附近沒有捕食者的身影而糊塗了呢？

「我的指導教授研究烏鴉已經30年，而他也從來沒看過戀屍癖。」斯威夫特告訴我。

要臆測一隻動物在想什麼並不容易。斯威夫特和指導教授約翰・馬茲拉夫（John Marzluff）設計了審慎（但看起來可能很怪異）的實驗，來確定擬攻行為是否對烏鴉有某種好處。在實驗中，自願者手上拿著烏鴉標本接近烏鴉群，看牠們如何反應。烏鴉通常會圍繞自願者，大聲斥喝，有時還會對著手持鳥屍的人類俯衝過去。

讓這個場景更超現實的是，每個自願者接近烏鴉時都戴著同樣的乳膠面具。這不只是看起來毛骨悚然，還讓情況像是同一個人不斷拿著死烏鴉出現。幾週後，烏鴉會圍攻斥喝任何戴那個面具的人，即使他們手上沒有烏鴉標本，顯示烏鴉已經學會辨認那張臉是一種威脅。斯威夫特和馬茲拉夫還試過一些變化，包括死鴿子和看似活生生的老鷹標本。之後他們的結論是：相對於別的物種，烏鴉的確對自己同胞的死特別關心，而且果不其然，牠們 是利用「葬禮」行為警告同伴附近有捕食者，例如鷹。

知道了這一切之後，斯威夫特想釐清烏鴉為什麼會和死掉的同伴交配，又有多常發生。這需要更奇怪的實驗。這一次，斯威夫特徵召了一個同學去學習標本製作技巧，做出不同姿態的「活」 烏鴉和「死」烏鴉。接下來三年，每年春夏，斯威夫特都為數以百計的烏鴉獻上她的標本。

和先前的研究不同的是，這次死烏鴉附近沒有「捕食者」徘徊。有比較多烏鴉放大膽子接近並碰觸屍體。24%的烏鴉啄或拉扯屍體，有時甚至加以破壞。事實上，牠們非常暴力。斯威夫特用掉了幾十個標本，還有從當地野生動物復育設施取得的鳥屍。

結果，在斯威夫特的試驗中，戀屍癖發生的比例約為4%。這些事件幾乎只發生在春天，也就是牠們的繁殖季初期，而斯威夫特認為這種行為應該與牠們體內較高的激素濃度有關。「牠們在那個時期的領域性非常強，也是不能容忍任何損失的時候，」她說。基本上，當一隻烏鴉發現死烏鴉時，一方面會警戒，但同時體內的激素也讓牠更具侵略性、性慾也更強。看來，對少部分個 體來說，牠們的線路因此短路了。

至於另一種看似比較簡單的解釋，也就是烏鴉誤把死鳥當成了活鳥，斯威夫特並不認同。在她的實驗中，對姿態挺立（如同活著）和平鋪（如同死亡）的標本，這些烏鴉的反應是不一樣的。只有在標本看起來像死鳥時，烏鴉才會進行一貫的葬禮行為，顯示牠們能夠分辨死活，應該不是在無知的狀況下去和死鳥交配。

至於其他動物又如何，誰知道？烏鴉非常聰明且細心。斯威夫特說，或許其他動物沒有足夠的能力辨認一隻動物是否死亡。或許情況依物種而異。像大象、海豚、靈長類和鴉科鳥類（包括烏鴉、渡鴉和其他親戚），這些聰明的社會性動物可以注意到同伴的死亡，甚至在親近的同胞死亡時顯出哀悼的行為。牠們的哀悼行為不見得都是漂亮的畫面——有的母黑猩猩會一直抱著死去的嬰孩好幾天，甚至幾個星期，但很顯然，牠們的感覺是很強烈的。

至於我們人類，在看到其他動物不遵從我們認同的生活方式時，往往會投予批判的眼光。我們讚揚信天翁等動物，因為牠們會與伴侶締結終身，但卻忽略牠們也會「外遇」的事實。我們也絕對不喜歡想像穿著燕尾服的企鵝和屍體交配。

但這顯示的，與其說是某種自然律，不如說是我們自己對於 道德敗壞的不舒服。我們情願相信自己的價值觀符合宇宙運行的 道理，有如繡在枕頭上的甜美字句。但宇宙可沒有這麼仁慈——反之，我們只能自己設定規則，然後遵守。當然，有時還是會有人打破這些規則。

以戀屍癖為例，人類的動機甚至比烏鴉還難以理解。最有名的一些案例（雖然不是最普遍的情況），是凶手玷汙受害者的屍體。這些駭人聽聞的名單包括惡名昭彰的連續殺人犯傑佛瑞・達默（Jeffrey Dahmer）、泰德・邦迪（Ted Bundy）、艾德・蓋恩（Ed Gein）和艾德・肯培（Ed Kemper）。但我認為最奇怪、甚至可能更令人費解的一個案例，是放射科技師卡爾・馮・柯瑟（Carl von Cosel，又名卡爾・坦澤勒 Carl Tanzler）。

1926年，馮・柯瑟拋下自己在德國的妻女，航向美國佛羅里達州的基威斯特（Key West），並在那裡愛上了一名女屍。喔，他們相遇時她還沒死。瑪莉亞・艾琳娜・米拉格羅・德・霍約斯（Maria Elena Milagro de Hoyos，人稱「艾琳娜」）是個22歲的尤物，擁有勾人魂魄的眼睛——以及結核病。她在1931年死於結核病，馮・ 柯瑟悲痛欲絕，出錢為她建造墳墓，以方便自己去看她。他每天都會坐在她的墳墓裡，據說還牽了一條電話線，以便與她「通話」。

但這還不夠。為了與艾琳娜有更實質的接觸，有一天夜裡，他從墓中偷出她的屍體，帶回自己家中。由於經過防腐處理的遺骸已經敗壞變質，他便用浸過蠟的絲線和石膏把她的皮膚縫合補上，讓她躺在自己床上，全身穿戴整齊，飾以珠寶，還戴上用她自己的頭髮做成的假髮。

馮・柯瑟和這具屍體相伴了七年，直到事情敗露，屍體被取走。那時，盜墓罪的時效已過，因此他無罪釋放。12年後，馮・柯瑟獨自在家中死去，身邊有一個真人大小的艾琳娜娃娃。又過了多年之後，有醫生宣稱，驗屍時真正的艾琳娜的遺體上留有戀屍癖的證據。

馮・柯瑟的故事中，讓人揮之不去的是他戀屍癖背後的動機。他自己的供述是對一個女人執著的愛。這與連續殺人魔戀屍癖的征服式虐待狂慾望非常不同。而有趣的是，當時的人也以同樣浪漫的眼光看待馮・柯瑟的罪行。當時的報紙常把他形容成一個無害的怪胎，因為對艾琳娜無法止息的愛而墮落。

當地的《基威斯特市民報》（Key West Citizen）稱他是「有史以來最貨真價實的浪漫主義者」。在他被捕後，有兩個當地居民為他提出1000美元保 釋金，告訴報紙：「我們這些了解他的人，認為他應該要無罪釋放。」而其他人也同意：全國各地都有人寫信來支持他。

至於他心愛的艾琳娜，她的遺體在馮・柯瑟家中被找出來後，被公開展示，吸引了超過6000名好奇的參觀者，包括獲准離開學校去參觀遺體的學童。顯然大家沒有嚇到不敢看，雖然有關性的部分在當時並沒有公開。（假若有公開，或許大家就會覺得這整件事情沒那麼迷人了。）

不論你認為馮・柯瑟是無藥可救的浪漫主義者還是噁心的變態狂，他都為我們提供了一個罕見的機會，可以窺看一個不是殺手的戀屍者的腦袋。由於這類案例很少公開報導，對他們的心理研究也十分有限。不過現有的研究顯示，他們通常是害怕被拒絕、且對屍體發展出幻想的男性，這種幻想有時是在實際看到屍體之後產生的。他們開始把自己的慾望和恐懼投射在屍體上，而屍體永遠不會抵抗或拒絕他們。某方面來說，他們不適當的性慾和烏鴉有那麼一點相似——雖然心理上複雜得多。

研究過戀屍癖的心理學家說，多數戀屍者都和馮・柯瑟一樣，不是殺人狂。1989年，精神科醫生強納森・羅斯曼（Jonathan Rosman）和菲利普・雷斯尼克（Philip Resnick）回顧112件案例，結論是「雖然戀屍癖因其行為的怪異本質，常被視為『瘋狂』，但在真正的戀屍癖中，只有11%的樣本屬於精神病。」

在他們認為是「真正」戀屍癖的54人中（定義是持續對屍體感受到性吸引力），28%曾犯下殺人罪。研究中具有戀屍癖的人，92%是男性。多數人智商正常，且有工作（常在醫院、墓園或太平間）。有四分之一已婚。

這些都不是要為戀屍癖找藉口，而是要嘗試了解它。與屍體性交之所以是禁忌，確實有很好的理由的：至少，它觸犯了己所不欲勿施於人的黃金法則（因為多數人應該都不會想要這種事「發生在自己身上」）。

戀屍癖在許多國家和美國大部分的州都被視為犯罪，但不是全部：聯邦法中沒有禁止戀屍癖的條文，而某些州並沒有起訴戀屍癖的特定法律。正如俄亥俄州立大學（Ohio State University）的社會科學家約翰・特羅伊爾（John Troyer）指出，只有四個州明令禁止戀屍癖，而其他州則有語意較模糊的「違反善良風俗罪」或 「虐待屍體」。那麼，既然大眾對此幾乎一致感到驚駭，為什麼沒有更清楚地把它界定為違法行為呢？

答案或許和我們自己的不舒服有關。根據特羅伊爾的觀察，要將戀屍癖納入法律，我們必須先承認它存在，然後公開討論這條法律的好處。而這，又會引出多數人寧願不要去思考的問題，包括屍體是否仍算是一個人（在法律之下，一般而言屍體不具有人格地位，因此不適用強姦法）。而如果屍體不是人而是物，誰又「擁有」它？

然而，和多數禁忌一樣，忽略情況是有代價的。威斯康辛州的檢察官在2006年以艱辛的方式體會到這件事。有三個年輕人挖開了一位剛死不久的年輕女性的墓並且意圖侵犯，檢察官提出意圖性侵的指控，但被駁回。法官的裁決是，威斯康辛州的法律沒有明白禁止戀屍癖。這個案件一直上訴到最高法院，最後終於在2008年裁定：屍體可以被認定為性侵犯的受害者 。

也有其他州不得不在遇到問題時處理法律問題。本文撰寫時，堪薩斯、路易西 安那、內布拉斯加、新墨西哥、北卡羅來納、俄克拉荷馬和佛蒙特州都沒有禁止戀屍癖的法律。

雖然我們可能不願意承認，但人類與動物界其他同類相殘、同種相食、以及與屍體交配的動物有很多共通之處。但沒有關係。畢竟，讓人類與眾不同的，並不是我們的動物天性，而是我們決定要設下禁忌。這也是為什麼時時重新檢視禁忌是件好事，也要確保那些禁忌使我們的世界更適合居住。禁忌應該要保護我們，不讓我們對自己和他人做出最糟糕的事。至少從這種角度來說，禁忌可以讓我們自由。

相關書摘 ►《科學詭案調查局》：如果你死了，你的狗會把你吃掉嗎？是有可能

書籍介紹

本文摘錄自《科學詭案調查局：離奇現象與噁爛實驗的科學研究報告》，大石國際文化出版

作者：艾莉卡・恩格豪伯（Erika Engelhaupt）

譯者：姚若潔

從科學的角度理解世界各種怪奇驚悚的自然現象！

這是一本讓你大開眼「戒」的書，闡釋跟人體、地球、宇宙有關的各種噁心、驚悚、怪異、病態、荒謬的事實。

世界上總有那麼一些事情，有些噁心、有點血腥甚至病態、卻似乎沒那麼重要，所以始終沒有人探討。這當中有些涉及死亡，有些挑戰禁忌，有些讓人渾身不舒服，但共同的特點就是背後都存在著某種可以用科學解釋的道理。作者以好奇心為出發點，探討這些人人內心深處都有那麼一點想知道但又不敢提出、甚至不太敢去思考的主題。

寵物會吃死去的主人？屍體會流血？什麼是動物界最變態的性行為？人類為什麼會有禁忌？大便有療效？本書由國家地理部落格「科學詭案調查局」作者執筆，融合了嚴謹的科學態度與輕鬆幽默的筆法，剖析一般人最好奇但又最不敢看的各種現象。也許在讀過本書之後，你會發現許多原本恐懼的事物似乎沒那麼可怕，許多原本噁心的東西也不再那麼噁心了。

本書重點

國家地理史上最紅的科普專欄：科學詭案調查局（Gory Details）

「這可能是我寫過最噁心的一本書。儘管噁爛，卻仍是我寫過最妙的一本。」――作者艾莉卡・恩格豪伯

哪些生物可以爬進人類體內？寵物會不會啃食主人的屍體？女太空人在宇宙中如何處理月事？蒼蠅最愛人類的哪一種體液？美國人的小丑恐懼症從何而來？

領先全球，繁體中文版搶先上市！

輕鬆詼諧的筆調，細述最前衛的科學知識，令人在皺眉的同時又忍不住嘴角上揚

跨領域的科學研究，舉凡生物學、解剖學、太空探索、社會科學等無所不包

頂尖科學記者之作，幽默的內容背後有完整的科學研究脈絡

Photo Credit：大石國際文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九