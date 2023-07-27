台中柔道教練連續重摔7歲童致死不認罪，高院判9年定讞
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何姓教練從一審到二審期間都主張自己並非故意傷害黃童，且訓練方式並無不當，應判無罪，也沒有和黃童家屬達成和解，法官則認為教練忽視黃童的拒絕和痛苦持續重摔倒致其死亡結果，依兒少法令加重判9年，最高法院駁回上訴定讞。
2021年4月21日，台中市1名7歲黃姓男學童（以下簡稱黃童）在校外上柔道課時，被沒有教練證的何聰樂（以下簡稱何男）以各種柔道招式連續重摔20多次，致腦部受創，昏迷70天後不治死亡。法院一審、二審皆依「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」將何男判處9年徒刑；何男不滿上訴，最高法院認為，何男以極為不當的訓練行為造成男童死亡，應嚴厲責罰，駁回上訴，維持9年徒刑定讞。
案發經過為何？
何男本身並無教練證，不過是退休法警，有柔道六段，於2015年起在台中豐原體育館地下室免費教學生學柔道，學生人數很多。2021年4月8日，當時國小一年級7歲的黃童也到此學柔道，4月21日晚間， 何男要求黃童做「摔100次雙吊袖」（抓住對方袖子，趁對方重心不穩伺機摔倒對方的動作），黃童拒絕，何男改要求50下，黃童還是拒絕，何男壓制他，被壓制的黃童當下連呼「不要壓了」，何男又要求他做45下「雙吊袖」，黃童被強迫只好應允，何男才放開他。
接著何男又指示11歲廖姓學童，對黃童做45下的「雙吊袖」，把黃童摔了20、30次，黃童爬不起來，回嘴「教練是大笨蛋」，何男惱怒下，對黃童施以過肩摔、丟體、拋摔、壓制等動作，過程中黃童不斷表達自己頭痛，甚至一度解下柔道服的腰帶，表達要離場。
然而何男無視黃童的表達，說「係假欸（是假的）」，又繼續摔黃童10多下，黃童頭部多次撞擊地板，嘔吐，清理完場地之後，何男又繼續指示廖童去摔黃童，廖童摔了黃童幾次後，黃童出現睜眼、無反應，何男於是將黃童抱離場地，黃童舅舅見狀，也趕緊將黃童送醫急救。後來醫院診斷黃童有顱內出血、頭部與四肢瘀傷或擦挫傷，中樞衰竭、昏迷指數3，治療70多天後，6月29日因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭，宣告不治。
台中地檢署起訴主張，何男有傷害犯意，導致死亡後果，觸犯《刑法》的「傷害致死罪」可處7年以上至無期徒刑，另外，何男故意對兒童犯罪，依《兒童及少年福利與權益保障法》應對何男加重量刑，最低刑度是7年，最高可判刑至10年半（7年再加上二分之一）。
一二審教練都主張無罪，非故意傷害黃童
何男於一審時否認犯行，並辯稱他摔的動作不會傷到頭部，可能是黃童與另一名學童對摔所致，或黃童自撞道館玻璃、包有護墊的柱子；此外何男也辯稱，他是正常練習，並非故意傷害黃童，他不能預見黃童死亡的結果，主張無罪。
一審審酌現場學童、學童家屬的證詞、法醫鑑驗報告，未採信何男說詞，認定黃童死因與何男不當訓練有因果關係。一審指出，何男漠視黃童的表達拒絕繼續訓練，甚至已經當場求救，即使沒有殺人的犯意，但客觀上應該能夠預料頭部內有大腦、小腦、腦幹等重要器官，為人體中樞器官的要害所在，雖有頭骨保護，但仍難承受重力撞擊，為了逼迫黃童服從其身為教練的訓練指示，而疏忽沒有注意到導致死亡的可能性，仍有不確定故意。
法官也考量何男始終否認犯行，也未與黃童父母達成和解，進行賠償或道歉，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑，因此判處9年徒刑。
案經何男、黃童父母、檢察官上訴；二審時，何男繼續主張，無證據顯示黃童致命傷是因他訓練所致，並舉證他與其他學童還原案發訓練過程的「模擬影片」佐證，認為他的訓練無不當，應判無罪。
不過二審判決則表示，何男舉證的模擬影片，無從證明與案發實際狀況相符，無勘驗必要；加上現場學童家屬證述，何男因生氣開始摔黃童，當下動作不正常且用力過度，還將黃童整個人抓起來直接摔，因此不採信何男辯詞。二審指出，一審量刑未逾越法定刑度，也無濫用裁量權，認事用法無違誤，因此駁回上訴，維持原判。
不過檢辯雙方仍都不服判決，繼續上訴。不過最高法院認為，原審判決調查完備、量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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