台中柔道教練連續重摔7歲童致死不認罪，高院判9年定讞

2021年4月21日，台中市1名7歲黃姓男學童（以下簡稱黃童）在校外上柔道課時，被沒有教練證的何聰樂（以下簡稱何男）以各種柔道招式連續重摔20多次，致腦部受創，昏迷70天後不治死亡。法院一審、二審皆依「成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪」將何男判處9年徒刑；何男不滿上訴，最高法院認為，何男以極為不當的訓練行為造成男童死亡，應嚴厲責罰，駁回上訴，維持9年徒刑定讞。

案發經過為何？

何男本身並無教練證，不過是退休法警，有柔道六段，於2015年起在台中豐原體育館地下室免費教學生學柔道，學生人數很多。2021年4月8日，當時國小一年級7歲的黃童也到此學柔道，4月21日晚間， 何男要求黃童做「摔100次雙吊袖」（抓住對方袖子，趁對方重心不穩伺機摔倒對方的動作），黃童拒絕，何男改要求50下，黃童還是拒絕，何男壓制他，被壓制的黃童當下連呼「不要壓了」，何男又要求他做45下「雙吊袖」，黃童被強迫只好應允，何男才放開他。

接著何男又指示11歲廖姓學童，對黃童做45下的「雙吊袖」，把黃童摔了20、30次，黃童爬不起來，回嘴「教練是大笨蛋」，何男惱怒下，對黃童施以過肩摔、丟體、拋摔、壓制等動作，過程中黃童不斷表達自己頭痛，甚至一度解下柔道服的腰帶，表達要離場。

然而何男無視黃童的表達，說「係假欸（是假的）」，又繼續摔黃童10多下，黃童頭部多次撞擊地板，嘔吐，清理完場地之後，何男又繼續指示廖童去摔黃童，廖童摔了黃童幾次後，黃童出現睜眼、無反應，何男於是將黃童抱離場地，黃童舅舅見狀，也趕緊將黃童送醫急救。後來醫院診斷黃童有顱內出血、頭部與四肢瘀傷或擦挫傷，中樞衰竭、昏迷指數3，治療70多天後，6月29日因顱內出血、硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭，宣告不治。

台中地檢署起訴主張，何男有傷害犯意，導致死亡後果，觸犯《刑法》的「傷害致死罪」可處7年以上至無期徒刑，另外，何男故意對兒童犯罪，依《兒童及少年福利與權益保障法》應對何男加重量刑，最低刑度是7年，最高可判刑至10年半（7年再加上二分之一）。

一二審教練都主張無罪，非故意傷害黃童

何男於一審時否認犯行，並辯稱他摔的動作不會傷到頭部，可能是黃童與另一名學童對摔所致，或黃童自撞道館玻璃、包有護墊的柱子；此外何男也辯稱，他是正常練習，並非故意傷害黃童，他不能預見黃童死亡的結果，主張無罪。

一審審酌現場學童、學童家屬的證詞、法醫鑑驗報告，未採信何男說詞，認定黃童死因與何男不當訓練有因果關係。一審指出，何男漠視黃童的表達拒絕繼續訓練，甚至已經當場求救，即使沒有殺人的犯意，但客觀上應該能夠預料頭部內有大腦、小腦、腦幹等重要器官，為人體中樞器官的要害所在，雖有頭骨保護，但仍難承受重力撞擊，為了逼迫黃童服從其身為教練的訓練指示，而疏忽沒有注意到導致死亡的可能性，仍有不確定故意。

法官也考量何男始終否認犯行，也未與黃童父母達成和解，進行賠償或道歉，依《兒童及少年福利與權益保障法》規定，加重其刑，因此判處9年徒刑。

案經何男、黃童父母、檢察官上訴；二審時，何男繼續主張，無證據顯示黃童致命傷是因他訓練所致，並舉證他與其他學童還原案發訓練過程的「模擬影片」佐證，認為他的訓練無不當，應判無罪。

不過二審判決則表示，何男舉證的模擬影片，無從證明與案發實際狀況相符，無勘驗必要；加上現場學童家屬證述，何男因生氣開始摔黃童，當下動作不正常且用力過度，還將黃童整個人抓起來直接摔，因此不採信何男辯詞。二審指出，一審量刑未逾越法定刑度，也無濫用裁量權，認事用法無違誤，因此駁回上訴，維持原判。

不過檢辯雙方仍都不服判決，繼續上訴。不過最高法院認為，原審判決調查完備、量刑妥適，日前駁回上訴，全案定讞。

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核稿編輯：翁世航