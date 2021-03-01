台灣面積雖小，中央山脈的「山根」卻比阿爾卑斯山的還要深

文：李名揚

重點提要 當造山運動發生時，地殼擠壓向上形成山脈，向下則形成山根。了解山根的分佈，可以探討台灣的地震形成與傳播方式。

藉由測量天然地震以及製造人工地震以探測地底結構，發現台灣的山根非常深厚，而北台灣的造山運動已經結束、中台灣正在造山、南台灣未來才會造山。

以海研船的空氣砲朝海底發射、製造地殼震動，可得知莫合面（Moho）分佈。掌握了隱沒帶的傾角，則可觀測台灣南邊的馬尼拉海溝以及東北邊的琉球海溝。 ​​ ​​​​

草有草根，樹有樹根，連山都有「山根」。由中央大學主導的兩項國際合作計畫發現，台灣島的面積雖小，但中央山脈底下卻有著非常深厚的山根，和北美洲西部綿延4500公里的洛磯山脈之山根接近，比橫跨歐洲多國的阿爾卑斯山之山根更深！

地球的內部構造由內至外分別是地核、地函及地殼，地核半徑約3500公里，地函厚度約2900公里，地殼分為陸地地殼及海洋地殼，陸地地殼平均厚度約30公里，海洋地殼則為5～10公里。當板塊擠壓產生造山運動時，地殼向上凸起形成山脈，地殼也同時會向下凸出，擠入下方的地函，這種比平常厚的地殼就是山根。

台灣島是由於菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊、在600萬年前透過造山運動而突出海面，這樣的造山運動至今仍一直持續，造成台灣島上地震頻繁；若能深入了解台灣的地殼構造，掌握山根的結構，就可進一步探討台灣的地震形成與在地底傳播的情形。

透過地震了解地底世界

要了解地殼的構造，主要可從地殼的物質分佈著手。我們其實無法直接知道地底有哪些物質，但可以偵測地殼中的物質密度分佈情形，而不同密度即代表不同物質。方法是利用地震波在地殼中傳遞時，經過不同密度的物質後速度會發生改變，密度越高，波速越快。

若我們在地表設置很多部地震儀，發生地震時，這些地震儀同時測量地震波傳到的時間、強度等各種參數，不但可以定出地震的震源，也可推算出震波從震源傳到不同地震儀的各別速度；累積測量許多次地震後，就可以繪出地底的詳細三維速度構造，也就是物質密度分佈情形。

歐美各國在1980年代大量進行這類研究，中國則在1990年代開始。台灣的中央大學地球科學院院長王乾盈經過長期規劃，在2004～2009年率領國際團隊執行「台灣大地動力學國際合作研究計畫」（TAiwan Integrated GEodynamic Research, TAIGER），充份利用這六年間在台灣測量到的3000多次地震，以及使用炸藥製造的10次人工地震，分析台灣的地底結構。

研究團隊首先在全台各地佈放2700多部地震儀，並在周邊海域佈放100多部海底地震儀；接下來的工作分為兩部份：測量天然地震以及製造人工地震。用地震波來探測地底結構時，能夠看透的深度與震波強度有關，而解析度則與震波頻率有關，越高頻的振動，解析度越高，即地底結構的細節可以看得越清楚，但高頻振動的地震衰減很快，在地底傳遞的距離較短。

相較於天然地震，人工爆炸引發的地震威力較小，因此只能偵測出深度20公里之內的地殼結構，看不到深度超過30公里、地殼與地函交界的「莫合面」（Moho）。

研究團隊主要是偵測3000個發生在台灣附近的地震，以及500個遠從南太平洋、美洲、歐洲傳來的遠地地震。台灣附近的地震可解析出地底100公里內的地質結構，遠地地震甚至可解析地底300公里內的情形。

除此之外，為了能更清楚確認莫合面的位置，王乾盈又在2010～2013年執行了另一項國際合作計畫「跨越台灣海峽震測實驗」（Across Taiwan-Strait Explosion Experiment, ATSEE），在福建安排了與台灣不同距離的四處炸點，埋設炸藥引爆，透過觀測爆炸震波經由莫合面傳遞的折射波，進一步定位台灣地底莫合面的分佈。

團隊中的中央大學地球科學系助理教授郭陳澔解釋，在接近地表處製造的爆炸震波，若以較為傾斜的角度發散，會形成折射波，沿著莫合面傳遞一段較長距離後，再重新發散回地面。這種折射波必須距離爆炸處150公里左右才能偵測到，台灣島橫寬僅120公里，無法進行這種偵測。

若在台灣南端或北端埋設炸藥，讓震波南北傳遞，又會因台灣的山脈構造太複雜，影響震波訊號品質。因此最好的方法是和中國合作，讓震波穿過台灣海峽，同時中國的地球科學家也可利用這些震波進行相關研究。

經由偵測天然地震及ATSEE計畫，研究團隊定出台灣地底的莫合面分佈，發現中央山脈底下的地殼厚達45公里，比陸地地殼的平均厚度多出15公里，顯示中央山脈確實有「山根」。郭陳澔表示，大型造山帶例如喜馬拉雅山，地殼厚度達80公里，南美洲的安第斯山也厚達70公里，可是洛磯山脈的地殼厚度才40幾公里，阿爾卑斯山更只有30幾公里。

以台灣這麼小的面積，這樣深厚的山根顯示這裡的造山運動非常激烈。這還可從另一項發現看出：台灣的山根並不在中央山脈最高聳的地方，而是往西邊偏了10幾公里。研究團隊認為這是因為板塊擠壓與造山的過程太激烈，撞出的山根才會是歪的。

此外，研究團隊還發現台灣各處的地殼厚度不一樣：桃園以北地區的地殼厚度為正常的30公里，沒有山根；中台灣的地殼厚度較厚，仍有山根，這顯示北台灣的造山運動已經結束，不像中台灣正在造山。地球科學學者認為台灣的造山運動是由北往南的漸進過程，南台灣未來才會造山，TAIGER計畫的研究結果正可以提供佐證。

Photo Credit：科學人雜誌

除了測量天然地震找出山根深度外，想了解台灣島的詳細地底結構，主要依賴人工爆炸引發的地震。人工爆炸引起的地震雖然無法用來觀測莫合面，但卻有另一項優點，就是由於爆炸處接近地表，距離地震儀很近，可以測量到很完整的高頻振動，觀測到地底的細部結構。

因此研究團隊當初規劃在台灣的北、中、南部各選擇五個點，在80公尺深處埋入700～1000公斤的炸藥後引爆，這些爆炸會造成規模2.0左右的地震，地震波往地底傳去，遇到莫合面時會反射，偵測反射波傳到地震儀的時間，即可算出台灣地底詳細結構。

不過實際上研究團隊於2008年3月引爆位於新竹縣竹東鎮的第10個點時，由於新竹地質比較特殊，產生的地震規模達到2.6，震波傳遞較遠，引起居民恐慌及新竹縣政府疑慮。因此最後五個位於中部地區的炸點並未繼續執行，但已足夠讓研究團隊描繪相當清楚的淺部地殼結構。

探測板塊隱沒處，海研船來助陣

除了分析台灣島地底的地殼構造，由於影響台灣的地震很多來自東部海床底下的隱沒帶，因此研究團隊也對台灣周邊海域的海洋地殼進行了澈底的分析。TAIGER計畫測量台灣島的地底結構，主要依賴地表密佈的2700多部地震儀，然而海底地震儀僅有100多部，分佈太過稀疏，因此必須依靠海研船來執行海上震測，同時擔任製造震波以及接收反射波的角色。

研究團隊使用美國的藍賽斯號（Marcus G. Langseth）海研船，每隔50公尺朝海底發射一次空氣砲，製造地殼震動；船後面拖著一條六公里長的纜線，上面佈滿偵測器，偵測從莫合面反射的震波訊號。這種空氣砲的威力和天然地震或在地表埋設炸藥不能相提並論，能偵測的深度很淺，大約只有10公里，但已足夠看穿整個海洋地殼而看到莫合面分佈情形。

另一方面，由於空氣砲的每個發射密度處相距不遠，因此解析度非常高，可以把深度10公里之內的隱沒帶交界處看得清清楚楚，確實掌握隱沒帶的傾角，可用於觀測台灣南邊巴士海峽的馬尼拉海溝（參見上方〈窺探海溝面貌〉）以及東北邊的琉球海溝。至於隱沒帶更深處，則把海上震測資料和過去的地震震源資料交錯比對，可以校正過去的誤差而得到較為精確的結果。

除了台灣東部外海的隱沒帶之外，其實西部的台灣海峽也有許多斷層，只是過去缺乏相關研究與探測。根據記載，1604年福建泉州曾經發生規模7.5的大地震，是從廣東一直延伸到福建的「濱海斷層」錯動所造成。福建海邊現正有兩座核電廠、四部機組興建中，未來可能有10部，有了這次ATSEE的經驗，未來兩岸學術界可能會合作詳細探測這條斷層，了解其對核電廠的威脅程度。

除了陸地與海上震測及觀測天然地震外，TAIGER計畫還包括了大地電磁以及岩石物理，前兩者定出地底的地殼構造，搭配了解地底的電阻特性及岩石的物理性質，就可以模擬「地體動力學」，也就是了解造山的過程，以及地震波的傳遞情形。

學者對台灣島的造山過程有興趣，但對民眾而言，了解地震波的傳遞特性更為實用，未來發生大地震時，只要中央氣象局定出地震的震源位置與規模，就可馬上模擬出全台各地震度，據此制定建築物防震標準，對保障民眾生命財產以及執行防救災作業都會有幫助。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航