ClipDrop簡單掃一下，就能得到非常精準的「去背剪貼」圖檔

今天要介紹的這個「ClipDrop」工具（原名：AR Copy Paste），想要幫我們把現實世界的真實物品，「快速複製貼上」到電腦的數位內容中。

例如，你的辦公室、家裡有一本書、一件衣服、一個家具、一個玩具，透過「ClipDrop」去背剪貼，可以立即傳送到電腦，貼上自己的簡報、文件、即時通或繪圖設計軟體。

最驚人的是，「ClipDrop」的去背效果非常的精準。例如下面這個例子。

我將一台消防車玩具擺放在櫃子前，用「ClipDrop」進行掃描，獲得一個剪貼圖檔。

可以看到，擷取出來的物品圖檔已經算是非常的精準（只有水管的管子有一小段消失）。

Photo Credit: 電腦玩物

並且，這個圖檔可以同步傳送到電腦，並在電腦中的「任何地方」貼上。

Photo Credit: 電腦玩物

操作方法

「ClipDrop」的操作流程也非常簡單：

「ClipDrop」當然不是完全免費的。一開始的免費試用，可以拍10張圖。

超過數量後，目前的特惠期月費是新台幣300元，年費新台幣990元（不同國家的價格不同）。但2020年11月20日後可能會提高價格。

圖片來源：ClipDrop網頁

現實物品剪貼

手機上安裝「ClipDrop」App，需要註冊一個帳號（可用Google帳號登入），對準現實世界想要複製的物品，按下「Clip」掃描。

Photo Credit: 電腦玩物

「ClipDrop」最厲害之處，就是即使物品很複雜，還是可以獲得頗為精準的掃描圖檔。

這時候，手機和電腦如果在同一個網路環境，可以在手機按下「Drop」，就能把擷取的圖檔傳送到電腦。

Photo Credit: 電腦玩物

電腦上，只要安裝好「ClipDrop」，就能接收手機傳來的圖檔。

Photo Credit: 電腦玩物

把圖檔複製到電腦剪貼簿，就能貼上電腦中的任何軟體了。

Photo Credit: 電腦玩物

現實世界的文字剪貼

除了現實物品，文字也可以剪貼下來。

只要把「ClipDrop」切換到「Text」，就能從掃描物品，變成掃描文字，中文也可以支援！

Photo Credit: 電腦玩物

然後文字一樣可以立即傳送到電腦，貼上任何軟體。

Photo Credit: 電腦玩物

非常精準的圖片去背

「ClipDrop」的效果，看起來非常像是去背，但是很厲害的去背。

所以除了前面的現實物品外，電腦端的「ClipDrop」軟體其實真的可以用來去背任何圖片。

在系統列的「ClipDrop」右鍵選單中，有一個「Clip」選項，開啟後，可以裁切任何電腦中目前的畫面（例如當下打開的一張照片），並且，自動完成去背。

但是從下圖的去背結果可以看到，「ClipDrop」的效果也非常驚艷，完全沒有出錯的完成了這張人物照片的去背處理。

Photo Credit: 電腦玩物

雖然「ClipDrop」只能試用10張擷取，但是從上面的測試來看，無論現實物品擷取、現實文字擷取、數位照片去背，效果都很神奇。

如果你感興趣，或許也可以嘗試看看。

你還可以進一步研究看看下列工具：

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航