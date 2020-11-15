《老婆使用說明書》：太太跟你抱怨時，切記，她要的不是「解決方案」

文：黑川伊保子

所謂的扮演閨密，就是要把「沒重點、瑣碎的體驗（小小的抱怨或發現）」講出來送給對方，並在對方跟你說這些事的時候，確實表現出同理心，以抒解對方的壓力。

由男性主動提供話題的難度實在太高，故只要從拼命表示有同感開始做起就可以。當然，不是真心同理也沒關係，只要表現得很有同理心即可。

舉個例子，假設你一回到家，老婆就跟你抱怨：「我一把○○（小孩的名字）放到床上他就哭，只好一直抱著，抱得我腰都痛了。」這時你該怎麼回答呢？

「他是不是太習慣有人抱了？以後別他一哭妳就一直抱著。」 「妳明天去一趟醫院，看一下腰吧！」

以上兩種回答都不正確。

是以為問題出在「抱小孩」，故提出「不抱小孩」為解決方案。 則以為問題出在「腰痛」，並針對腰痛提出解決方案。

老婆要的根本不是解決方案，正確答案其實是——

「妳一整天都在抱孩子啊？那難怪會腰痛，真是辛苦妳了！」

接著，老公只需對老婆「今天一整天有多累又有多累」的一連串碎念，表達「嗯、嗯，我懂！」、「唉呀，那樣真的很累吔！」一邊聽一邊點頭如搗蒜就行了。

雖然假裝有同理心對男性腦來說壓力很大，但總比踩到地雷讓老婆哭一整晚要好得多，而且還可能被記仇一輩子。所以在周產期及哺乳期，就算麻煩也一定要確實扮演好「閨密」的角色，好在老婆心中留下「在我很辛苦的那些日子裡，老公一直很溫柔地陪伴著我」的記憶。

如此一來，就算之後多少有些不體貼的行為，就算沒有表現出同理心，老婆仍會一直記得先前已輸入的「我老公乍看冷淡，但其實有他溫柔之處」這種印象。

希望各位人夫們能把「餵奶期間就是這樣，這沒辦法」當成咒語般唸誦，努力熬過這段時期。

小心典型的地雷句

偏偏就在這最重視同理心的時期，別說是同理心了，男性腦還會在無意中講出造成老婆一輩子創傷的話。

在此，試著列出幾句常見的「老公雖是無心，但卻會讓老婆很受傷的」地雷句。

在老婆因孕吐感到痛苦時——

「我媽說孕吐不是病。」

「妳是心理作用吧！」

「（因為某些氣味）覺得想吐的話，就別做飯了，我會吃飽再回來。」

剛生完小孩時——

「一下就出來了吔！」

「生得很輕鬆，真是太好了」

「妳剛剛臉有夠難看的（笑）！」

生產後的哺乳期——

「妳今天一整天都在幹嘛？」

「妳沒煮飯嗎？」

當老婆抱怨做家事、顧小孩很累的時候——

「我比較累吧！」

「我有幫忙啊！」

「反正妳一整天都在家啊！（應該做得完吧）」

寶寶半夜哭個不停時——

「妳白天可以跟寶寶一起睡一下，應該還好吧？」

這些話對老公來說想必都沒什麼大不了，但對賭命生兒育女的老婆來說卻很致命。

自以為體貼地對因孕吐感到痛苦的妻子表示自己可以外食，或是買便當回來等也並不恰當。老公必須意識到一件事，這時自己手裡正掌握著無法自由行動的老婆的生命線，故必須詢問老婆想吃什麼、想喝什麼，並盡可能滿足其願望才行。

明明不是自己在生，怎能對著搏命生產的老婆說什麼：「生得很輕鬆！」

此外，也嚴禁對育兒時的老婆，提出自以為是的建議。對於寶寶一直哭個不停、不肯睡、不喝奶、體重沒增加、無法做家事等而感到焦躁不已的太太，其實是因為責任感強烈、事情不順利，所以很氣自己。故老公一旦出口指責，就會立刻陷入絕望。

請對著在一片凌亂的房間中哭泣的妻子表示：「別擔心，我會想辦法！」並給她一個擁抱。老婆沒做飯的話，煮個泡麵加蛋便足以讓她破涕為笑。這就是使記憶由負轉正的關鍵時刻。

相關書摘 ▶《老公使用說明書》：只開口不做事的老公，就跟要求別人「幫我擦屁股」一樣噁心

書籍介紹

本文摘錄自《老婆使用說明書：腦科學專家教的——夫婦善哉70年聖經！如何和不講理的老婆相處？老公此生最大的專案管理。》，悅知文化出版

作者：黑川伊保子

譯者：陳亦苓

如何扮演好「老公」這個角色，你需要徹底了解女性的腦部構造，擬定策略！老婆的怒火儘管對老公來說很危險，事實上，卻是她強烈希望獲得關注的訊息。

最近，覺得「老婆很可怕」的老公越來越多了！一言以蔽之，就是加倍奉還。連十年前的舊帳都翻出來給你講；總是在不爽，無緣無故就爆氣；老公不斷地被老婆的流彈擊中，漸漸連抗辯的力氣都沒有。絕大多數的老公，都不知道老婆「生氣」的真正原因，就算成功問出了理由，並提出解決方案，危機似乎沒有因此而解除……卻不知道，女性腦每天光是活著就足以累積出許多壓力。

本書從腦科學的立場，說明老婆不爽和發脾氣的原因，普世的丈夫們啊，若想要找回家庭和樂，請務必閱讀本書（但最好不要家讀）！

Photo Credit：悅知文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航