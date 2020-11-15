《老公使用說明書》：只開口不做事的老公，就跟要求別人「幫我擦屁股」一樣噁心

文：黑川伊保子

我家老公退休至今已滿三個月。老公在家竟然是這麼地安心又方便，還真是出乎我意料。畢竟我實在聽過太多前輩老婆們排山倒海般的埋怨，她們都說：「退休後待在家裡的老公。」很礙事、討人厭、讓人壓力大到受不了。

認真想想，咱們夫妻倆在家裡各自保有良好的隱私，「老公退休」這件事基本上沒帶來什麼改變。他不會侵犯到我的隱私，就只是他做的家務自然而然地變多了而已。

其實完全沒有什麼所謂「家務分擔」那種高層次互動。不過，當我慌慌張張地說：「得要先吃個午飯，快來不及了！唉呀，還要沖個澡才行，真糟糕！」老公便會開口說：「我用微波爐幫妳熱個鮮蝦香料飯吧！」如此而已。甚至還有好幾次我急忙說：「我非出門不可，可是洗好的衣服還沒晾完。」他也都對我說：「別擔心，衣服我全都會晾好。」另外，「咖啡我幫你煮好了。」也已是他的日常習慣。

嗯？這麼簡單的事，為什麼大家都做不到呢？

某天早上，有家媒體問了我一個問題：「對男人來說，退休算是告一段落，但一般認為家庭主婦的家務，是持續一輩子的。那麼對於身為家庭主婦的老婆，老公們能夠為她做些什麼呢？」

這話乍聽之下像是男人的溫柔體貼，但我覺得這問題本身就很令人絕望。

對職業婦女以及有個職業婦女老婆的老公來說，外頭的工作和家中事務並無不同。因為雙薪家庭就是在諸如「這件事做完後，我今天就可以去接小孩了！」、「太好了，那就拜託你了！」之類的互動中，勉強完成家事及育兒，工作和家務，就宛如馬賽克拼貼般緊密地彼此鑲嵌在一起。因此，職業婦女的老公一旦先退休，家中的任務分配自然就會改變。就只是這樣而已。

如此想來，許多「退休後的問題」，應該夫妻間將發生在把家務和外頭的工作分別看待的。

「在外工作」和「家務」，都是為了讓生活過得更好的任務。但「外頭的工作」可以擺脫得掉；「家務」卻是只要活著就永遠擺脫不掉，就跟人只要活著就要刷牙、擦屁股是一樣的。

所謂的「專職家庭主婦」，是老婆為了想在外頭全力拼事業的老公，基於「我想支持他，反正自己對外頭的工作也沒有那麼大的熱情，我又喜歡小孩，更何況老公又不擅長做家事」等原因，而捨棄外面的工作，一手攬下大半家務的「一時狀態」。

她們並沒有承諾要一輩子負責家裡所有的工作。老婆們理所當然地覺得，老公一旦退休待在家裡，老婆的家務負擔就會減少才對。有些老公退休了卻還一心認定「家事是老婆的工作」，這真的很危險；甚至覺得自己做家事是在「幫忙」的，也一樣糟糕。

對於老公總是開口問：「中午吃什麼？」的那種「家事不干我的事」的態度，老婆只會持續絕望下去（如果自認是家事團隊的成員之一，就自然會以團隊為主地問說：「我們午飯要吃啥好？」）。

而當這樣的絕望感一直累積，「這個人到底為什麼在這裡？」、「真不知道兩人在一起有什麼意義！」的感覺終有一天會撲向女性。

家事是人類生活不可避免的活動，也是人活著的樂趣之一。我認為以自己為主體來參與家務、能夠獨立生活的人，人生才會有尊嚴。

我婆婆過世前幾天，因無法自行如廁而傷心不已。想必對她來說，要請別人來替自己擦屁股這種事，讓她感覺自己身為人的尊嚴喪失殆盡。

而家事和這樣的尊嚴密切相關。看在擅長家事的老婆眼裡，明明很有空，卻總是開口問：「我的晚飯呢？」、「襪子呢？」等的老公，就跟可以自己擦屁股，但卻要求別人「幫我擦屁股」是一樣的。這麼沒尊嚴的老公，再也愛不下去也只是剛好而已，甚至會覺得「噁心」也一點兒不奇怪。

就像刷牙一樣，盤子也要洗；就像擦屁股一樣，地板也要拖一拖。而這都是生活的必要活動。別再說什麼「讓我們來替老婆分擔一下家庭主婦該做的工作」，這可不是別人的事。

退休是告一段落？男人們，別再說蠢話了，人生最精彩的重頭戲才正要上演呢！

相關書摘 ▶《老婆使用說明書》：太太跟你抱怨時，切記，她要的不是「解決方案」

書籍介紹

本文摘錄自《老公使用說明書：腦科學專家教的——夫婦善哉70年聖經！在妳將老公當「大型垃圾」丟棄之前，請先看這本書。》，悅知文化出版

作者：黑川伊保子

譯者：陳亦苓

即使再怎麼火大，還是想和身邊這個人一起走下去！在試圖尋找「更好對象」的女性腦陷阱之中，以及不懂男性腦本質所造成的誤解，對於老公的憤怒，大半都屬冤屈。

本書以腦科學的角度解釋分析，如何把家庭變成天堂？越是瞭解男性腦，就越會覺得他們實在笨拙得可愛。想將「令人火大的老公」變成「出乎意料的老公」，請務必閱讀本書。

Photo Credit：悅知文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航