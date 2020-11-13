《奈及利亞史》：受西式教育的新一代奈及利亞人，催生反抗殖民的國家主義運動

文：黃女玲

泛奈國家認同感的發展

1930年代之前，奈區人民並不自視為「奈及利亞人」。那時期受西式教育的民族主義知識分子認為，英國在柏林會議所劃分的奈區疆界，不僅專橫武斷而且不合理，就如同持種族歧視的英國殖民政府，無視非洲人的才能，貶他們做粗工，或做殖民政府官僚體系中或英歐公司裡那些低階、沒有未來展望性的工作那樣不合理。

奈區知識分子在這時期的民族主義是為了鼓動種族意識，為了把原來根植於非洲的有色人種，與後來殖民非洲的歐洲白人統治階級分別開來。

1930年代之前大部分受西式教育的非洲人，都還記得非洲人本來自有的統治者，也還記得殖民政府侵入非洲之前，非洲原來固有的政治社會架構。那些在英國留學的奈區學子與其他同樣來自英屬非洲國家（特別是黃金海岸〔今迦納〕和獅子山）的學子，自然形成近族的親和關係。他們聯合起來主張「西非族」的身分認同。

1920年西非民族主義者在黃金海岸設立英屬西非民族總會（National Congress of British West Africa）。1925年奈及利亞人拉迪波・索蘭克（LadipoSolanke）在英國建立西非學生聯盟（West African Students’Union）。這兩個組織的主要目標就是要促進英屬西非族人的團結關係，以聯合起來對抗英歐人士對有色人種的歧視，俾使非洲人也能在殖民地或英國社會獲取與其天分才能相當的利益。

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不過民族主義的思潮在1930年代之前即已存在。在此之前，受西式教育的奈區知識分子就已鼓吹奈人自己治理奈人的權力。賀伯特・麥考雷透過他發行的報紙所發表的言論，還有1920年代拉哥斯及奈區其他地方所組織的抗爭，都一再表示奈人對外邦統治的反彈，也指出他們相信奈人有能力治理自己。

上述的這些言論及行動終於促成1923年《克里弗憲法》（Clifford Constitution）的制定，此憲法允許奈人自己選出的代表在當時新組成的立法議會中占有一定的席次。

到了1930年代，新一代受西式教育的學生已完成學業，這一代學生在很多方面有別於上一代學生。這一代學生大部分生於英國殖民統治進駐奈區之後，他們對自己的地方的認識，僅止於英國殖民統治所劃定的疆界。

上一代受西式教育的奈人最主要來自海岸地區，而海岸地區英國的影響力已存在好幾十年；新一代學生有很多來自內地，而英國勢力進入內地不過是近幾年的事。

因此，比起上一代學生，新一代學生更有可能是他們家族中第一個接受西方教育、說寫英文、甚至到非洲以外先進國家留學的人。上一代學生清一色到英國留學，但自1930年代起，越來越多的奈區學生到美國的黑人大學拿取學位。

新一代受西式教育的奈人和上一代一樣，也是到殖民政府單位或英歐公司當辦事員，或當老師、牧師或低階公務員。而他們也接續上一代所組織的力量，持續發表對殖民政權的不滿。不過這新一代學生開始著手一種「自助」的社會運動，這是一種在都市中心所組織的族屬聯盟。

這些聯盟的成員屬於同一宗族，不然就是來自相同的村落，因此這種社會運動不算是「國家主義」運動。不過這些聯盟的兩大功能還是助長了後來的國家主義運動，族屬聯盟的第一個功能是為從村落來到都市工作的人提供協助，幫助他們在新環境中安定下來，並使他們透過族屬聯盟而得以參與居住當地的政治活動。

族屬聯盟的第二個功能是為城鄉之間建立連結，聯盟把資源組織起來，以資助成員所屬之村落的社會發展。

聯盟其第二個功能成效最顯著的是教育方面。聯盟會贊助村落設立中小學校，並發放獎助學金送學生到海外留學。這些作法都直接助長國家主義的發展，因為很多奈及利亞戰後的統治階級所受的大學教育，幾乎都是由他們居住當地的族屬聯盟所資助。

這些聯盟的領導階級幾乎都是由受西式教育的奈人所組成，不過聯盟的成員則是由奈區社會的各階層所構成：下至農工階級，上至傳統的族長、國王等統治階級；也就是說，族屬聯盟這種自助的組織團體能把不同背景的人集合起來，為社會的發展，為族群的團結等共同目標而努力。

如上述的自助組織到了1920年代末也以其他的形式劇增。工會聯盟早在1912年就開始發展；那一年奈南公務員聯盟（Southern Nigeria Civil Service Union）設立。1914年奈區南北領地合併之後，此組織更名為奈及利亞公務員聯盟（Nigerian Civil Servants’Union）。

1931年奈及利亞教師工會（Nigerian Union of Teachers）設立，此組織迅速變成奈國最大的工會聯盟。到了1946年奈國已註冊的工會聯盟組織達一百二十一個，全部成員超過五萬二千名。這些聯盟藉著團結合作的行動，才得以有效督促殖民政府仲裁勞資之間的糾紛。它們給殖民政府施壓最普遍採取的作法就是罷工。比方說，1921年鐵路工人技工聯盟的一次罷工行動成功阻止資方的減薪計劃；1929年烏迪（Udi）的煤礦工人也是藉由一次成功的罷工行動使資方無法違法降薪。

婦女也是「自助」運動的積極分子。1936年設立的拉哥斯婦女聯盟（Lagos Women’s League）目的是要幫助婦女爭取殖民行政單位的公務職位。

這時期婦女運動的翹楚是蘭索美－庫提（OlufunmilayoRansome-Kuti），她在1944年組織阿比歐庫塔女士會（Abeokuta Ladies’ Club）。這個原本為慈善公益的組織，迅速成長為成熟的政治機構：它直接與殖民政府及其間接統治代表──阿比歐庫塔的阿拉客 （Alake）──對抗，為減輕殖民政權強加在婦女身上的苦頭。

在蘭索美－庫提的帶領下，這個於1946年改名為阿比歐庫塔婦女聯盟（Abeokuta Women’s Union, AWU）的組織迫使殖民政府及其阿拉客做出許多的讓步，像是廢除統一稅，並於阿比歐庫塔的行政單位設置婦女代表。蘭索美－庫提更於1949年擴展組織範圍，設立了奈及利亞婦女聯盟（Nigerian Women’s Union），此組織於1950年代期間成為國家主義運動的一股重要力量。

到了1930年代末，新一代受西式教育的知識分子已成為反殖民統治的領導階級，而且也已展開全面的、泛奈及利亞的國家主義運動。

在奈及利亞，國家主義者的活動核心，就是殖民政府的中心──拉哥斯，而拉哥斯也是大部分受西式教育之奈人的集中所在地。拉哥斯是麥考雷及其追隨者從事社會運動的中心，而麥考雷的社會運動，造就了1923年奈及利亞第一部憲法的設立，也使立法議會首次由民選的成員所構成。

從那時起，麥考雷和他的奈及利亞國家民主黨 （Nigerian National Democratic Party） 主導拉哥斯的政治氣氛。然而到了1934年拉哥斯青年運動黨（Lagos Youth Movement） 崛起，挑戰麥考雷的政黨。這個由伊可利 （Ernest Ikoli）、阿金山亞（Samuel Akinsanya）、弗翰博士（Dr. J. C. Vaughan），以及大衛斯（H. O. Davis） 所組織創立的拉哥斯青年運動黨，原來的目標只是訴求高等教育的改善，但短短四年的時間，這個青年運動變成奈及利亞最強大的國家主義組織。

1936年此黨改名為奈及利亞青年運動黨（Nigeria Youth Movement, NYM），以闡明它組織全奈國之力量的目標。奈青黨的候選人很快的贏得拉哥斯市議會的選舉。1938年奈青黨在立法議會選戰中打敗麥考雷的政黨，躍身成為奈區政壇上新時代的新秀。

1938年到1941年期間奈青黨成了奈區史上第一個帶動泛奈國家主義運動的政黨。之所以稱為「泛奈」，是因為此黨的目標是要打破奈境內的種族藩籬，以創立一個共同一致的發言權來對抗殖民政府。

而之所以是國家主義，是因奈青黨推動行政機關大部分應由奈民構成，呼籲奈民應享有較優的薪資待遇與工作環境，並且響應政府部門理應有更多奈民推舉出來的奈民代表；他們的理想是：奈及利亞應為奈民而存在，應受奈民掌理並享有。奈青黨的目標與活動受到整個奈及利亞人民的歡迎。

到了1938年此黨的運動範圍已超出拉哥斯以外：在奈西南的以巴但、依傑布－歐迪（Ijebu-Ode）、瓦瑞（Warri）、貝寧市；奈東南的阿巴、伊努谷、哈科特港（Port Harcourt）、卡拉巴；奈北的糾斯、卡都納、匝利亞、開諾等，都有其分部，其成員超過一萬人。奈青黨所設立的報紙──《日業報》（The Daily Service）──廣受無數奈民所閱讀。

相關書摘 ▶《奈及利亞史》：英國殖民政府想發展「現代」經濟，把「文明」帶給奈及利亞

書籍介紹

本文摘錄自《奈及利亞史――分崩離析的西非古國》，三民書局出版

作者：黃女玲

奈及利亞，位於西非撒哈拉沙漠南緣，由三大族群、兩百多個少數民族所組成。自古以來，此地即薈萃了諸多族群，原本部落林立的社會，自西元十世紀，開始有了改變。北方部落因橫跨撒哈拉的商貿往來，與伊斯蘭文化迸發出新的社會型態；位於南方的族群，則因與進行海外探險殖民的歐陸國家接觸，被迫展開數百年之久的奴隸貿易，皈依基督的人口亦大量增長。當代奈及利亞的文化樣貌已出現大致的輪廓。

十八、十九世紀，歐洲列強相繼侵入，受迫於柏林會議的專斷裁定，西非被劃分為數個殖民地，奈及利亞，即是這段歷史中沉重的產物。在英國榨取經濟利益、挑撥族群衝突等統治方式下，獨立後的奈及利亞仍面臨嚴重的經濟問題與族群內戰。何謂「奈及利亞」？對於各民族來說，一直是個模糊而難解的疑問。

現今的奈及利亞雖以其豐富石油資源，躍升非洲第一大經濟體。然在政治敗壞、貪瀆成風的情況下，巨額收入非但沒有改善生活品質，反而成為助長國家動盪的燎原之火。加以南北對立、族群衝突等問題，人民早已厭倦等待無法實現的正義，率先掀起戰火。如此分崩離析之國，至今，仍在尋找能一展非洲雄鷹之姿的契機！

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航