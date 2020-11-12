《都柏林人》導讀：大學英文系必讀的經典文學之一，接觸喬伊斯的最佳途徑

文：莊坤良

【中譯本導讀】

（中略）

三、寫作風格

喬伊斯的作品，號稱是現代主義的經典。他最為人津津樂道的寫作技法是所謂的「靈光乍現」。這種手法在小說中一再重複出現，變成了一個喬式的商標。喬伊斯在《史蒂芬英雄》一書中，給這個文學表現方式下了一個定義：「所謂靈光乍現是指一種突然的性靈顯現，不論它是以粗俗的語言形式或身體姿勢，或以一段永誌難忘的心靈感受方式出現。他相信寫文章的人以戒慎恐懼的心情記錄這些現象，因為他看見自己就是這些纖細、飄忽的瞬間感受的具體顯現。」（Stephen Hero 188）

換句話說，人們以本能從簡單的事件裡去捕捉深刻的意義。透過這種事物意義的瞬間顯現，人們照見自己存在的本質。喬伊斯奉行此一法則，將之轉換為寫作技巧。例如，〈阿拉比〉的最後一節，小男孩懷抱愛的想像，但到達市集時，發現燈光已經暗了一半，他聆聽錢幣掉落在托盤的聲音，和女店員與男顧客打情罵俏的粗俗言語，頓覺「憤怒與羞愧」，淚光不禁盈眶。這個靈光乍現的時刻，總結小男孩的成長與幻滅。〈賽車之後〉的最後一句話：「各位先生，天亮了！」也同樣是靈光乍現，喚醒了醉夢中的吉米，去面對殘酷的現實。

或〈伊芙琳〉的結尾，女主角掙扎於責任與自由，親情與愛情之間，最後一刻沒上船跟法蘭克私奔，她「漠然，無動於衷，猶如一頭無助的野獸。眼眸裡沒有一絲愛戀或告別或曾經相識的神情」。或〈護花使者〉最後一節，柯利伸出一隻手，放在路燈下，掌心上一枚金幣，閃閃發亮。這個靈光乍現的一刻，透露出護花使者騙財騙色醜陋的真面貌。最後，〈死者〉的最後一幕雪景，賈柏瑞對真愛與欲望，死亡與再生的領悟，在一片白雪中，超脫了世俗生命與國族爭議的困局。

喬伊斯聲稱要以「細膩而尖酸」的手法來描寫都柏林。這種手法，挑戰道德禁忌，或批判愛爾蘭人的倫理價值扭曲，或剖析國人的殖民認同錯亂。由於過於直接辛辣，連出版商都不敢出版，以免惹上麻煩。例如，〈護花使者〉裡，代表愛爾蘭男性的柯利與雷尼漢，竟然以壓榨自己的女性同胞為榮。或〈寄宿之家〉裡的母女，共謀設計將愛爾蘭男子，逼入婚姻的牢籠。或〈對比〉裡的華林頓，在辦公室與酒館受氣，只能回家打小孩出氣。

〈一抹微雲〉裡，在歐洲得意的愛爾蘭知識青年高樂賀，卻是個崇拜金錢與女人的庸俗人物；被困在家庭牢籠的錢德樂，反而有志難伸。〈憾事一樁〉裡，男主人翁的性別傾向使他被逐出「生命的饗宴」，但女主角與他有愛慕之情，最後因酗酒而被車撞死。〈死者〉裡，賈柏瑞被艾佛斯小姐批評不愛鄉土，不說母語，不認同自己的國家。從道德的墮落到國家認同的分歧，喬伊斯以諷喻手法，無情地刻畫自己摯愛的祖國同胞，也因此使得這本短篇小說集的出版之路，坎坷艱辛。

喬伊斯文學才情高，擅長文體實驗。他喜歡玩弄文字遊戲。他擅長用矛盾修飾法來表達一個模稜兩可的情緒或心態。例如，在〈寄宿之家〉裡，他以 “wise innocence”（刻意的天真）來描寫波麗的早熟世故；以 “a little perverse madonna” （一位假惺惺的小聖母）來直陳波麗的風騷放蕩。在〈賽車之後〉，則以「心懷感激的被壓迫者」（gratefully oppressed）來批鬥愛爾蘭人被扭曲的殖民價值觀。在〈伊芙琳〉裡，他說被愛戀沖昏頭的奚爾小姐，聽水手唱歌時，總有一種「愉悅中摻雜著迷惑的感覺」（pleasantly confused）。在〈一抹微雲〉裡，高樂賀說都柏林是“dear dirty Dublin”，又親愛，又骯髒，表達對自己生長地方的愛恨交加。

除了寫實的白描手法外，喬伊斯也擅長象徵表現。例如，在〈憾事一樁〉裡，希尼可太太跨越火車鐵軌（cross the line），死於車禍，即可暗示她「跨越」了家庭倫理與男女關係的警戒線，以致釀成悲劇。在〈會議室裡的常春藤日〉裡，皇家交易所選區（Royal Exchange）也暗指愛爾蘭的無冕王巴奈爾與英王愛德華互換位子，但愛爾蘭人原諒愛德華的婚外情，卻把同樣情境下的巴奈爾逼入死地。〈母親〉裡伯克先生所依靠的那把道德的保護傘，象徵男性的陽具本質是虛張聲勢的一把傘，撐開後滿漲成圓，但本質卻是空心的。

在〈憾事一樁〉裡，達菲先生的書架上層擺放宗教書籍，下層放浪漫詩人華慈華斯（William Wordsworth）的詩集，書桌上則有一張抗憂鬱的成藥廣告。這也是喬伊斯特殊的手法，以書表人，人如其書。達菲身心分離，表面上生活嚴肅冷然，其實內心裡頭浪漫欲望蠢蠢欲動。他離群索居的自我疏離，正是一種感情的壓抑，必須靠抗憂鬱藥劑來舒緩。或〈死者〉裡，葛瑞塔的一雙馬靴，一隻站立，一隻倒下。也象徵兩人不同調，同床異夢。

〈邂逅〉裡，逃學的小男生想到「鴿舍」（Pigeon House）去玩，但是卻到不了目的地即被迫折回。鴿舍其實是都柏林的發電廠，到不了電力的中心，象徵一種缺少動力的麻痹。此外，放飛的鴿子，也必然不能遠離，只能回家，更是象徵都柏林人無法逃離困境的宿命。另一個有趣的象徵技法在〈恩典〉。主人翁柯南可能因欠錢不還，被債主打傷，小說開場，就看見他從樓梯上滾下來，跌得不省人事，滿口血漬，咬掉一小截舌頭。這當然是暗指他欠債在先，有口難言。

喬伊斯的短篇還有一個共同的特色，那就是小說的第一句話或第一段話，經常暗示了整篇小說的基調，甚至於預告小說的結局，彷彿小說文本的本身，都只是開頭一句話的注腳而已。例如〈兩姊妹〉開頭第一句話就說：「這次沒救了。」當然中風三次，不論是在肉體上或精神上，都是麻痹沒救了。小說結局，艾莉莎說，「他真的是出了問題」，算是替福林神父蓋棺論定。〈阿拉比〉開頭就明說這是一條死巷。死巷當然不通，當然也暗示小男孩愛的朝聖之旅，注定要以幻滅收場。

〈伊芙琳〉的第一段最後一句話就說，她累了。疲倦的身體與心靈，當然也是一種麻痹的表徵，自然也預告伊芙琳面臨出走的抉擇時，瞻前顧後，猶疑不決，無法採取行動。〈賽車之後〉第一段也說「感激不盡的受壓迫者」，言簡意賅，點明吉米的心態。〈會議室裡的常春藤日〉裡，第一段描述一群人在冬天裡圍著一盆小火取暖。這小火當然無法再次催化愛爾蘭自治的熱情，火浴鳳凰，自然成了不可能的任務。〈恩典〉一開始就安排柯南從樓梯滾下來，咬斷一截舌頭。並且說他真的站不起來了。小說結局只見神父與信眾，共同沉溺在物質世界裡，救贖只是商業的買賣而已。

喬伊斯到底以怎樣的態度來描寫都柏林人？是同情？還是嘲諷？但文本中某些片段對掙扎於困境中的弱勢同胞，卻又展現了一種理解的同情。Donald Torchiana就說喬伊斯具有一種超乎常人的才能，他的文字出入於悲劇和喜劇之間，游移於惡毒和濫情之際，擺盪在同情與嘲諷之間。在英國殖民統治下，喬伊斯對自己至愛的家園與國人，有著恨鐵不成鋼的心情。他不願隨波逐流，因此下筆時，對社會維持一個批判的距離。有時候，帶著同情的介入，有時候維持一種諷喻的疏離姿態。更多的時候，欲言又止，在文本裡留下空白，供讀者省思。

（中略）

六、文本即生命

喬伊斯的四本著作，在讀者心中，有著不同的接受度。《尤利西斯》雖然是大家公認的文學傑作，但過於艱難，常令人望之卻步。《芬尼根守靈夜》充滿強烈的語言實驗風格，若非有喬學研究的底子，根本無法進入堂奧，一窺究竟。另一本小說《一位年輕藝術家的畫像》算是大家比較能親近的作品，但其篇幅長，許多關於藝術啟蒙的心靈模寫，其實非常抽象纖細，也不是很容易可以親炙的。相對之下，短篇小說集《都柏林人》就成了接觸喬伊斯的最佳途徑。

《都柏林人》是大學英文系同學必讀的經典文學之一。許多重要的文學史選集、文學導讀、或短篇小說選集，都會從中選一兩個故事。其中〈阿拉比〉幾乎是一致推薦必選的小說。另外〈伊芙琳〉、〈寄宿之家〉、〈死者〉也是常被收納的重要小說。喬伊斯心思細膩，構思巧妙，尤其對文字的選擇與排列運用，更是手法高超，其如魔術般的文字拿捏，叫人拍案叫絕。因此他的小說，除篇幅精簡，適合一般課堂講授外，他的文字展現，也提供以英語為外語的同學，一個琢磨品味英語語言的絕佳教材。

例如，〈護花使者〉的開頭一段，喬伊斯採取由上往下看的視點，精采描繪夏日黃昏街頭的人群，宛如一塊流動的織布（living texture），不斷變換著顏色形狀，這個比喻可謂神來之筆。或〈賽車之後〉裡的 “race” 就有「種族」，也有「競賽」的意思。細心的讀者當可體會，這個故事寫的正是愛爾蘭國家與其他強權之間的競賽。只是愛爾蘭人自甘扮演著「心懷感激的被壓迫者」，對殖民者的予取予求，只能卑躬屈膝，任其剝削了。

事實上，吉米擺盪在個人生存與民族大義之間，殖民統治下，這種人性的矛盾，特別明顯，也特別引人深思。〈阿拉比〉裡，描寫對愛情懷抱幻想的小男孩，覺得同伴們的打鬧嬉戲是一種單調無聊的「兒戲」（child,s play）。但有趣的是，小孩子們的遊戲都是很認真的，就像他對小說中無名女孩的愛戀一樣，是很認真的。這些文字排列與組合所彰顯的意象及其意義，一一構成讀者閱讀的挑戰與樂趣。

另外，這個小說集的敘述策略，也有一個共同的特色：故事的鋪陳發展，常帶有兩面性，甚至於有著完全對立的解釋可能。喬伊斯誓言書寫一部愛爾蘭的道德史，這種以道德掛帥的敘述策略，正如Margot Norris所說的，本身即帶有「潛在的壓迫性」（Suspicious Readings 13）。也就是說，喬伊斯正面表述的道德，經常也隱含著另一個對立面的非道德的閱讀可能性。

例如，〈兩姊妹〉裡，兩姊妹表面上心甘情願為擔任神職的神父弟弟，無怨無尤的犧牲奉獻，但根據Garry Leonard的心理分析讀法，其實她們無意間流露出來的話語裡——例如把「充氣輪胎」說成「風濕的輪子」——充滿了他們對神父弟弟的失望、不滿與怨懟。另外，神父一方面扮演著小男孩在知識上的啟蒙導師，另一方面喬伊斯又強烈暗示，神父具有戀童癖，小男孩是他迫害的對象。這兩種衝突性價值並存的現象，反映了許多人生真實的情境。

這種兩面手法，普遍存在其他的故事裡。例如，在〈憾事一樁〉裡，希尼可夫人到底單純死於火車意外，或是刻意的自殺？她是否有權追求自己的幸福？或是必須屈服於愛爾蘭社會的父權暴力？這些故事引發我們對不同價值的道德判斷，有些甚至於挑戰著我們既有的價值觀。

又若〈死者〉，葛瑞塔到底要忠於自己的丈夫，或不能忘情於舊愛？賈柏瑞發現枕邊人原來另有精神上的戀人，要如何自處？又如〈寄宿之家〉中，母女聯手，以身體誘惑，讓杜嵐掉落結婚的陷阱。母親盡力為子女設想尋找好對象，但以世俗利益為考量的婚姻價值觀，是幸福或不幸，這都是讀者可拿來借鏡思考的好材料。

喬伊斯的《都柏林人》採用寫實主義的敘述法，因此看似簡單，但其實在表象底下，其文字深層結構下的指涉意涵，卻又相當分歧複雜。同時，其慣用的「靈光乍現」開放性式的結尾，不但突然且引發更多對劇情後續發展的揣測。這些特性，為文本的詮釋預留了相當大的彈性空間。因此，這些衝突性的劇情，與對立性的價值判斷，也提供了讀者演練批判性閱讀思考的機會。

最後我們可以把小說的「文本性」（textuality）比擬為真實的人生處境，或謂文本反應生活。在教學上，《都柏林人》可以是最佳的教材。教師們以《都柏林人》當作生命範本，讓學生們在虛構的情境中，揣摩真實的人生際遇，學習在困境中做出為生命負責的抉擇。Margot Norris說這些小說可以幫助學生讀者，進行自我省思生命的功課：「《都柏林人》的教學，可以引導學生，進入一種意義生產的閱讀過程，而不只是對滿載意義的作品進行解讀而已。」（Suspicious Readings 14） 這種強調過程重於結果的學習策略，正是生命本質的反應。

Garry Leonard也強調《都柏林人》的故事在教學上的用途。他以解構的心理分析方法，挪用「他者」的理論，剖析閱讀與學習的過程（17-18）。他主張一個人只有顛覆了「自己認為自己已經知道了」這件事之後，學習才真正地開始。換言之，掙扎於不能理解的閱讀過程，正是構成教育與學習的起點。

例如，〈兩姊妹〉裡，小男孩看不清楚神父所代表的成人世界這件事，反而開啟了小男孩認識這個複雜的人間世。〈阿拉比〉裡，滿懷憧憬的小男孩，前往阿拉比的孤獨旅程，最終只能獨自面對生命的幻滅，一己孤零零地接受成長之痛，而脫離童稚，進入成人的生命叢林。未知的旅程，才有真正的生命。這樣的論述，凸顯了喬伊斯文本的重要性。

《都柏林人》的價值不在於提供明確無疑的文本故事記述，反而在於其多元歧義的書寫，可以激發讀者去質疑、去解構、去顛覆那被刻板化、平面化、庸俗化的生命表象。換言之，《都柏林人》提供一個讀者自我觀照的機會，並透過批判性的閱讀，與文本所提供的反躬自省機會，引導我們在生命困局的掙扎中，增長智慧。這是閱讀《都柏林人》，帶給我們最大的意義。

書籍介紹

本文摘錄自《都柏林人（二十世紀必讀經典文學，短篇小說集之最）》，聯經出版

作者：喬伊斯（James Joyce）

譯者：莊坤良

二十世紀百大小說｜短篇小說集之最

認識二十世紀愛爾蘭文學大師，喬伊斯最佳途徑

文學小說必讀經典

《都柏林人》是閱讀喬伊斯的入門之作。這部小說由十五個短篇故事彙集而成，分別記述都柏林人在童年、青年、成年時期及公眾生活的故事。喬伊斯的描繪中，二十世紀初的都柏林人，沉浸在英國殖民昏暗的燈火裡，看不見自己真正的面貌，甚至在死亡將至的陰影裡，渾噩度日，麻痺不自覺。他的敘述，苦澀多於愉悅；他的書寫，尖酸諷喻，警世味道濃厚。

喬伊斯具有極高的文學才情，他的文字出入於悲劇和喜劇之間，擺盪在同情與嘲諷之際。他的書寫，有時候帶著同情的介入；有時候維持一種旁觀的疏離姿態；更多的時候，欲言又止。尤其是慣用「靈光乍現」的開放式結尾，引發讀者對劇情後續發展的揣測。

《都柏林人》採用寫實主義的敘述法，因此看似簡單，其實在文字表象下，有著相當分歧複雜的指涉意義。在這本書裡，喬伊斯以文化病理學家的姿態，對都柏林人在心靈、社會、政治及文化上的「麻痺」現象，進行解剖、清理與診療。

喬伊斯筆下的生命是一場困局，愛爾蘭的經驗提供我們一個自我觀照與省思的機會。透過批判性的閱讀，《都柏林人》可以引導我們在生命困局的掙扎中，增長智慧。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬