【大人學】避開婆媳爭執，男生有這三個該擔負的責任

文：張國洋

今天要來聊聊所謂「婆媳問題」。有個讀友提問，她說她剛新婚一個月，婚後碰上最大的困難就是婆婆愛子心切，把快40歲的兒子當成小學生一樣耳提面命，讓她倍感壓力。她一開始也會給婆婆積極的回應，但是慢慢地，她開始覺得越來越不耐煩。於是她提問：身為媳婦到底該如何調適心態，才不會在婆媳相處上感到壓力和痛苦？怎麼做才是最佳策略？

說起來，婆媳問題似乎不分中外都是讓人頭痛的事情。尤其在東方社會，很多婆婆一開始都是處在女權比較低落的社會環境中，所以嫁到夫家之後往往還要負擔家裡大大小小的責任，經常受盡委屈。受盡委屈的小媳婦一旦地位轉變、成了婆婆，難免會覺得自己好不容易從媳婦熬成婆了，當然也可以行使過去婆婆的權利，對媳婦頤指氣使。

這種婆婆是絕對不容易伺候，也不容易相處的。就算運氣好，碰到一個開明的婆婆，也難免因為擔心兒子沒有好好被照顧，甚至被媳婦欺負，所以態度上多少就會失去所謂「人際的界限」，常常跑來叮嚀兒子家中的大小事，甚至做出過多的干涉。

在這樣的狀況下，做媳婦的確實會很為難。一旦聽話，會發現指令越來越多；如果不聽話，則是造成兩邊對立。

關於「婆媳問題」，我其實會這麼看：婆媳爭議的核心解決方案不在婆婆、也不在媳婦身上，大部分婆媳會吵到彼此反目，是因為中間男人的不作為。有些男生很遲鈍，覺得兩個女人只是有些小情緒，沒什麼大不了的，甚至還可能會要求太太忍讓。但我得說，男生在這件事情上必須要有高度的警覺心，因為如果沒跳出來解決婆媳紛爭，這一定會是家庭長期失和的起點。

那男生究竟該做些什麼呢？接下來，我就來談談幾件男生在結婚前就應該要想清楚，而且做好準備的事情。

第一個，如果可以，結婚後請不要住在家裡。

有些男生會覺得，反正婚後父母也沒有要把他趕出去，還很歡迎他住在家裡，既能省錢，也不用改變生活習慣，感覺很不錯。可是我的答案是──千萬不要。

你的父母和太太終究來自不同的原生家庭，彼此生活習慣也不同，生活習慣其實常常是吵鬧的起點，你跟太太之間都有可能有各式各樣的爭執了，更何況是你的父母跟太太呢？

所以如果可以，你該盡一切力量避開這件事情。不一定要住得很遠，即便只是同個社區、樓上樓下也無妨，只要生活之間稍微有些區隔，狀況都會好一點。不用時時見面，一天可能互相拜訪個幾次，這會提供彼此一個相對舒適的空間。這樣一來，就算真有一些事情讓兩邊看不過眼，至少還能退回各自的生活空間，不讓衝突擴大。

除非你在婚前就發現未來太太跟媽媽是無話不說的好朋友，而且兩個人價值觀異常投契，否則就不要把「住在家裡」當成優先的考量。因為住在同一個空間，你的媽媽無論如何都會有些干涉，那太太這邊一定就會覺得不舒服，這些都會是將來衝突的來源，所以你避開這一塊，那其實很多衝突就自然不會發生。

第二個建議，面對太太的抱怨，千萬不要想大事化小、要她自己解決。

你是婆媳爭執中最關鍵的人物，因為你的媽媽必定想讓你過得好，所以才會來做各式各樣的指點。可是如果你能夠挺身而出，告訴媽媽這些事不用管，讓媽媽覺得其實你是OK的，你跟太太相處是舒適的、沒問題的，那她自然會慢慢地減少給予提醒。

所以，你一定要挺身而出。你不挺身而出，最後就是你的太太必須全盤照媽媽的指示去做事，她內心必定會累積非常多的不滿跟委屈。

這個不舒適感最後都會變成抱怨，這個抱怨可能是對婆婆的抱怨，可能是對你的抱怨，這些抱怨只要在婚姻中生了根，都可能會變成關係的殺手，所以請務必要面對、處理。

第三個建議是，壞事請一律由你出面，好事一律讓你的太太來出面。

有任何跟你父母意見不合的事情，你要扛下來、你要出面來拒絕，比方說父母催促你們生小孩，有些男生面對這種壓力的時候就會裝死，讓老婆來面對長輩的壓力，這時候父母就常覺得兒子被老婆帶壞了，所以要更嚴厲地管教媳婦。

可是如果這些事情你跟老婆有共識，那當父母給你們這樣的勸誡，你就要出面告訴父母「我覺得不需要，我們有我們的想法」等等。你要讓父母會覺得這所有的事情都是你在從中作梗、反抗，甚至還會讓你的老婆當眾來勸你。

這時，父母就會覺得是你忤逆他們，但媳婦是支持他們的。甚至逢年過節回家送紅包或者送禮盒時，也一律要讓老婆出面。好事情都她來做、壞事情都你來扛，這樣子婆婆或者是公公，也就是你的爸爸媽媽，就比較容易覺得她是個好媳婦，甚至還會覺得兒子都忤逆我們，幸好還有這個好媳婦幫忙。

你要讓你的爸爸媽媽覺得你是在關係中任性的壞孩子，媳婦（也就是你的老婆）是那個貼心孝順的角色，這樣，你們這整個家庭的人際關係就會永保安康。

很多男人沒有這個概念，自己爭著要當孝子，所有好事情都自己去做，但當父母有什麼要求是自己做不到的，就要老婆當黑臉，長久下來，父母自然會覺得兒子娶錯人了。這些衝突常常都是因為男生不會做人。

有些男生會說，可是他們可以忤逆父母嗎？我得說，到了某個年紀，你會發現父母的要求本來就不是每一件事情我們都能完成，或者是願意去做。對於做不到的事情，與其讓太太來當黑臉、來當壞人，讓爸媽怨恨媳婦，不如你自己出來說你做不到或者不願意。再怎麼樣你都是你爸媽的兒子，就算他們覺得不滿，終究你們還是一家人，所以關係怎麼樣都不會惡化。可是你讓太太來當黑臉，事情就可能變得一發不可收拾。

你一定要認真把這件事情當一回事，一旦結了婚，你就是家裡扮演黑臉的角色，如此才能確保兩邊都開心。

作為一個男人，千萬不要天真地以為夫妻之間只有兩人有愛就夠了。結婚之後真的不再是兩個人的相處問題，而是一家人的相處問題，要讓一家人相處愉快，尤其是來自不同原生家庭的人，最好的狀況就是要讓彼此的人際關係不要太過黏膩，住得近，但是不要住得「過近」，尤其不要住在同一個屋簷之下。彼此拉出距離，才最容易建立尊重以及相處時的愉悅。

再來，請一定要承擔你該負的責任，你必須要主動解決衝突。最後，在做不到父母期許的事情時，你要主動扮演黑臉，讓太太扮演白臉，扮演一個勸誡你的人、一個孝順父母的好孩子。

這些事情講起來其實不難，其實都是一個轉念的過程，可是你如果願意做，而且能做好，那通常婆媳問題的衝突就會小非常多，所謂婚姻的幸福、快樂才會自此產生。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航