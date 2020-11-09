「open sesame」的中文你一定聽過，其他類似含義的用法還有哪些？

最近希小編在自我進修時，遇到了open sesame這個字，當下不禁黑人問號一番，這個字的意思是......開的芝麻？查了字典後才茅塞頓開，原來是這個意思啊！今天就跟著小編來認識這個看起來莫名其妙的字，相信你一定對這個字的由來有印象！

open sesame

根據英英字典，這個字的意思是something that makes it very easy to achieve a particular thing（讓人能夠輕易達成某事物的東西），中文可以說是「輕易獲得......的捷徑、方法」。不過啊，這個字最有趣的地方在於它的由來，也就是大家耳熟能詳的故事《阿里巴巴和四十大盜》 （Ali Baba and the Forty Thieves），故事中用來打開藏寶庫的魔咒就是open sesame「芝麻開門」啦，說到這大家應該都想起自己的童年回憶了吧？

來看個例子：

A degree in engineering can be an open sesame to a well-paid job—at least in Taiwan.（工程相關的學位可以讓你輕鬆找到高薪的工作－－至少在台灣是這樣。）

A: Anyone who wants to come into my room needs to say the password.（任何想進我房間的人都要說密碼。）

B: Um… Is it “open sesame”?（呃......密碼是「芝麻開門」嗎？）

為了讓各位有身歷其境的學習體驗，小編特別找來了這部《海綿寶寶》（SpongeBob）的小短片，來看看派大星（Patrick Star）能不能用他的聰明才智把門打開吧！

shortcut

那要表達類似open sesame的意思，我們也可以用shortcut「捷徑」，這個字除了可以指空間上的捷徑，也能指「快速取得某事物的手段」，我們來看個例子吧：

There are no shortcuts to mastering a second language.（精通第二外語是沒有捷徑的。）

The company is looking for a shortcut to increasing sales.（這間公司正在尋找能快速提升銷售的方法。）

ticket to something

那我們也可以用我們熟悉的ticket「門票」來表達類似的意思，通常後面會加上success、fame、stardom等名詞，ticket to success / fame / stardom就表示「獲得成功 / 成名的門票」，例如：

Luke thought a master’s degree would be a ticket to success.（Luke認為碩士學位能為他帶來成功。）

A: I had an audition for a role in a movie yesterday. The producer seemed to appreciate my acting a lot. I bet it’ll be my ticket to stardom.（我昨天試鏡了一部電影的角色。製作人似乎很欣賞我的演技。我看我就要紅啦。） B: Well, never lose hope!（嗯，有夢最美，希望相隨！）

gateway to something

最後，再幫大家補充一個gateway「出入口、通道」，後面加上某事物時，gateway to something就能表達「通往...的道路」，像是gateway to success「通往成功的道路」，來看個例子：

Optimism, hard work, and perseverance are the gateway to success!（樂觀、努力、堅持不懈是通往成功的道路！）

想不到小時候讀到的open sesame（芝麻開門）也有這個涵義吧？大家趕快把例句多唸幾次，並試著用在日常生活中吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【趣味英文】open sesame 是什麼意思？你一定聽過這個字的故事！〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航