「open sesame」的中文你一定聽過，其他類似含義的用法還有哪些？

最近希小編在自我進修時,遇到了open sesame這個字,當下不禁黑人問號一番,這個字的意思是......開的芝麻?查了字典後才茅塞頓開,原來是這個意思啊!今天就跟著小編來認識這個看起來莫名其妙的字,相信你一定對這個字的由來有印象!

open sesame

根據英英字典,這個字的意思是something that makes it very easy to achieve a particular thing(讓人能夠輕易達成某事物的東西),中文可以說是「輕易獲得......的捷徑、方法」。不過啊,這個字最有趣的地方在於它的由來,也就是大家耳熟能詳的故事《阿里巴巴和四十大盜》 (Ali Baba and the Forty Thieves),故事中用來打開藏寶庫的魔咒就是open sesame「芝麻開門」啦,說到這大家應該都想起自己的童年回憶了吧?

來看個例子:

A degree in engineering can be an open sesame to a well-paid job—at least in Taiwan.(工程相關的學位可以讓你輕鬆找到高薪的工作--至少在台灣是這樣。)

A: Anyone who wants to come into my room needs to say the password.(任何想進我房間的人都要說密碼。)

B: Um… Is it “open sesame”?(呃......密碼是「芝麻開門」嗎?)

為了讓各位有身歷其境的學習體驗,小編特別找來了這部《海綿寶寶》(SpongeBob)的小短片,來看看派大星(Patrick Star)能不能用他的聰明才智把門打開吧!

shortcut

那要表達類似open sesame的意思,我們也可以用shortcut「捷徑」,這個字除了可以指空間上的捷徑,也能指「快速取得某事物的手段」,我們來看個例子吧:

There are no shortcuts to mastering a second language.(精通第二外語是沒有捷徑的。)

The company is looking for a shortcut to increasing sales.(這間公司正在尋找能快速提升銷售的方法。)

ticket to something

那我們也可以用我們熟悉的ticket「門票」來表達類似的意思,通常後面會加上success、fame、stardom等名詞,ticket to success / fame / stardom就表示「獲得成功 / 成名的門票」,例如:

Luke thought a master’s degree would be a ticket to success.(Luke認為碩士學位能為他帶來成功。)

A: I had an audition for a role in a movie yesterday. The producer seemed to appreciate my acting a lot. I bet it’ll be my ticket to stardom.(我昨天試鏡了一部電影的角色。製作人似乎很欣賞我的演技。我看我就要紅啦。) B: Well, never lose hope!(嗯,有夢最美,希望相隨!)

gateway to something

最後,再幫大家補充一個gateway「出入口、通道」,後面加上某事物時,gateway to something就能表達「通往...的道路」,像是gateway to success「通往成功的道路」,來看個例子:

Optimism, hard work, and perseverance are the gateway to success!(樂觀、努力、堅持不懈是通往成功的道路!)

想不到小時候讀到的open sesame(芝麻開門)也有這個涵義吧?大家趕快把例句多唸幾次,並試著用在日常生活中吧!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【趣味英文】open sesame 是什麼意思?你一定聽過這個字的故事!〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航