【專訪】《我所遇見的少年犯》作者千宗湖法官：整個韓國最得不到保護的團體，就是這些「非行少年」
我們想讓你知道的是
我希望讀者們能藉由這本書，好好了解非行少年的真實情況；也希望關於少年法廢除及改善的討論，能更客觀地進行；最後更期盼這本書能有助於打破對非行少年的厭惡和偏見，讓非行少年都能獲得合理的處遇。
文：愛麗絲
擔任少年法庭法官的八年歲月裡，千宗湖法官遇見了超過一萬兩千名孩子們。
大多數犯下罪行的「非行少年」，既沒有能放心依靠的地方，也沒有可以安心休息的場所，犯錯的孩子理當受罰，但在罪行背後的故事，或許同樣值得深究與關懷。
《我所遇見的少年犯》中，千宗湖法官書寫自己在法庭上遇過的各種案例，以及在給予犯罪靑少年們處罰時內心的掙扎與思考，讓讀者能從另一種視角，更加理解這些身心受了傷的「非行少年」。
以下，是我們與千宗湖法官的跨海筆訪：
- 問：您在書中提及，自己也曾因貧苦、冷落而遭遇挫折，當時讓您印象最深刻的挫折大約是什麼情況呢？您曾因自己的經歷，對社會抱持不平、或面臨差點走上錯路的時刻嗎？是哪些人事物接住了您，讓您在理解「世界是傾斜的秤」的事實後，能持續努力並達成夢想、成為法官呢？
答： 我在韓國最貧窮的那段時間，出生於一個貧窮的家庭，並且在那樣的環境下長大。貧窮使我成為相當內向、消極的孩子。在國小階段，我因為沒辦法準備好課堂上老師要求的東西，經常缺課，也因為這樣的貧困，導致我的交友較為被動。印象最深刻的一次，是我繳不出500韓元的育成會費（譯註：是韓國1970年代開始，國民學校以子女教育為名目向家長強迫收取的費用，90年代末期全面廢除），上課上到一半被學校趕出去。但是我從不認為自己貧窮的責任在於社會，因而對社會抱持不平，也不曾走上錯誤的路。
升上國中後，我才切身體會到「世界是傾斜的秤」。因為我直到那時才明白，學校成績永遠名列前茅的孩子，大部分不僅家境好，之前也都是上私立小學，早就修過國中才教的內容。
就算這樣，我也沒有灰心喪氣。我可以告訴各位，雖然要追上前面的同學並不容易，但是我願意接受自己不那麼好的條件，就算再累，也一步步走出自己的路。
- 問：您最早是什麼時候、哪些關鍵因素讓您下定決心要成為法官呢？您覺得司法體系中如法官、律師、恢復中心老師等不同角色，各從哪些面向對非行少年有哪些影響呢？審理少年事件與成人案件，您認為最大的差異是什麼？
答：我本身有紅綠色弱。紅色和綠色單獨存在的時候，我可以區分各自的顏色，但是兩種顏色混合在一起的時候，我沒辦法分辨清楚。在學期間，我聽說色弱患者不能讀理組，所以選擇進文組；而在文組學生當中，成績優秀的學生大多夢想成為法官或律師，所以我也成為其中的一員。我從國小就夢想成為法官或律師，雖然過程中不是沒有其他誘惑，但是我並沒有放棄自己的夢想，最終當上了法官。
在韓國司法體系中，當少年出現偏差行為或犯罪時，對非行少年的處遇基本上分為以「隔離」為前提的「設施內處遇」和不隔離的「社區內處遇」。青少年恢復中心是「非行少年專用的替代家庭」，屬於社區內處遇機構。只要孩子們想要離開，隨時都能從青少年恢復中心脫逃，所以最重要的，是讓交付青少年恢復中心的孩子能在規定的期間內好好住在那裡，避免他們脫逃。
少年法庭的法官和律師、青少年恢復中心的負責人，彼此保持順暢的溝通，有助於避免生活在青少年恢復中心的孩子脫逃。所以我只要有時間，就會經常去青少年恢復中心，見見那裡的負責人和孩子，盡力維持良好的關係。這樣的努力也得到了顯著的成果。
- 問：面對眾多非行少年、審理少年事件的經歷，對您的人生、與自己孩子間的互動、教育方式、期待等有哪些影響嗎？您最期待孩子們學會的能力、培育的價值觀是什麼？為什麼？
答： 和非行少年的溝通，對我自己的人生或是子女教育方式沒有太大的影響。反倒是我小時候窮苦的經驗，以及我和朋友、前後輩一起成長的生命經驗，決定了我對非行少年的期待，也是我和他們在溝通上不可或缺的基礎。我和孩子之間的互動、教育方式、對孩子的期待，同樣也是由我的兒時經驗所決定。
我希望孩子自由自在地成長。只要不是特殊情況，我盡可能不介入孩子的生活，不過我希望自己的孩子一定要具備一項能力，那就是「深刻理解他人的能力」。我認為我們讀書的最終目的，在於深入理解自己，以及理解和自己相同的他人。我相信對他人的理解，是減少人際間的衝突，創造世界和平的捷徑。
- 問：書中提及在您剛開始審理少年案件時，單一案件只有三分鐘的時間，被稱為「泡麵審判」、少年院過度飽和與人力不足，您認為是什麼因素導致這些情形呢？同樣的情況在成人案件、監獄裡會發生嗎？為什麼？
答：我認為整個韓國最得不到保護的團體，就是這些非行少年。
第一，他們沒有投票權，不是國會議員關心的對象。
第二，他們大多缺乏願意努力改善非行少年處遇的保護人，就算有，保護人的經濟能力或社會地位，也通常不足以成立學生家長會之類的組織，透過組織來形成輿論。
第三，非行少年的家庭環境無法提供律師高額的委託費，所以律師不太關心非行少年受到的法律處遇。就連最有權力影響非行少年處遇能否改善的律師，都沒有太大的興趣，想當然韓國少年犯的人權是最不受重視的。
最後，是社會對非行少年的偏見和嫌惡。這在制定非行少年相關政策的時候，是最為不利的要素。我認為就是上述這些原因，導致了審判少年事件的時候，會出現「泡麵審判」之類的情況。
相較於少年審判，成人刑事審判或成人看守所的矯正程序較為良好。因為成人刑事審判的律師經常和委託人見面，受委託的律師也可以隨時進入成人看守所，加上還有監督人權的機構隨時管控。
- 問：「非行少年」或「犯罪者」這類社會標籤造成接受保護觀察處分的青少年高達90%的一年內再犯率，您認為是哪些因素，助長了整體社會對非行少年根深蒂固的標籤化與歧視呢？這種現象在成人犯罪、更生人的情況有哪些異同呢？
答：接受保護觀察處分的青少年因為沒有留下前科紀錄，也不會立刻從事經濟活動，所以情況和成人不太一樣，社會標籤造成他們的就業限制或其他不利條件的可能性較低。所以我認為，接受保護觀察處分的青少年一年內再犯的最大原因，大多不是因為社會標籤，而是他們周遭環境沒有改變。接受保護觀察中的孩子，有機會接受各種教育和體驗，這個過程能幫助他們下定決心遠離偏差行為。
但是我在前面說過，如果他們所處的環境沒有改變，他們的決心不會堅持太久。當他們依然在家中遭受父母的暴力或虐待的時候；當他們沒有可以阻止他們再犯的保護人，或是支持依然薄弱的時候；當他們的朋友依然頻繁出現偏差行為的時候，這些非行少年不再犯的決心可能瞬間崩塌。所以比起社會標籤，環境影響青少年再犯的機率更大。
我認為成人稍微不同。如果成人受刑後回到社會，像青少年那樣所處環境依然有限，也容易暴露在重大犯罪中，那麼再犯的可能性相當高。不過，如果前科犯的環境不那麼惡劣，但是因為社會標籤而在求職或尋找住所的過程中遭遇挫折，受到犯罪誘惑的可能性將會提高。
- 問：您在書中提及，若想要改變一個人，就必須給對方希望。您曾碰過被支持、照顧，也被給予希望的少年仍無法改過自新的案例嗎？就您的觀察，造成這些特例的原因又是什麼呢？
答： 對非行少年而言，「希望」只能提高脫離偏差行為的可能性，卻不是讓孩子完全遠離偏差行為的最終辦法。希望可以強化非行少年不再犯的意志，但是光有意志還不夠。我看過不少意志堅定，但是還沒有養成習慣，或是沒有脫離既定的環境，最後依然出現偏差行為的孩子。如果孩子有周遭的支持和照顧，也活在希望之中，那麼脫離偏差行為的可能性當然會提高，但是就連這樣的孩子，也不可能百分之百脫離偏差行為。要是沒有改善錯誤的習慣和不良環境，那麼單憑希望遠遠不夠。
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
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齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）