五個約會時用得到的法文詞彙，讓你聽起來既優雅又神秘

雖然艾蜜莉法文學得很辛苦，但英文中其實有許多法文傳進來的字詞，像是fiancé（未婚夫）或是souvenir（紀念品）。今天小編整理了幾個約會時用得到的法文字詞片語，融入英文對話讓你聽起來既優雅又神秘！

跟用餐有關的詞彙

du jour

du jour的意思就是「今日特餐」，也就是除了固定菜單之外，主廚特製的當日限定餐點，像是主菜就會寫成plat du jour，今日濃湯則是soup de jour。

如果今天你決定在家下廚，想用美食抓住對方的胃，那在對方問你吃什麼時，你可以這麼回答來展現風度：

A: Wow, it smells pretty delicious! What are we going to have tonight? （哇，也太香了吧！我們今晚吃什麼呀？）

B: Our plat du jour is beef bourguignon. Would you like to have an aperitif before dinner, madam / sir?（我們今日的主餐是紅酒燉牛肉。你要先來點餐前酒嗎，女士／先生？）

bon appétit

bon appétit照字面翻為「祝你胃口大開」，其實就是餐點準備好後，請對方「慢慢享用」的意思。bon在法文中是「好」的意思，而appétit等同於英文中的appetite，為「食慾、胃口」之意。

準備上菜時，你可以這麼說：

A: Bon appétit, darling. Hope you enjoy what I’ve prepared for you.（親愛的，請慢用。希望你喜歡我幫你準備的餐點。）

B: Thank you, honey. You’re so sweet.（寶貝，謝謝你。你真體貼。）

跟聊天有關的詞彙

tête–à–tête

用完餐後，當然要換個場所，繼續深聊啦！tête–à–tête意思是「促膝長談、親密對話」，可以用在密友之間，也可以是情人耳鬢廝磨時的悄悄話。

A: Would you like to go to the movies tonight? （你今晚想要去看電影嗎？）

B: I’d prefer to lie on the couch and have a tête–à–tête with you. （我比較想窩在沙發上和你說悄悄話。）

genre

聊天還是要懂得製造話題，才能替自己加分。如果知道對方喜歡從事的文藝活動，就可以繼續追問喜歡的類型是什麼。genre為「文體、類型」，可以應用在文學、電影、戲劇或音樂等領域。例如：

A: If my memory serves me right, you are a big fan of literature, aren’t you? What is your favorite genre?（我沒記錯的話，你很喜歡文學對吧？你最喜歡哪個類型？）

B: I love poetry. My favorite poet is William Yeats; his works are full of literary elegance and beauty.（我喜歡讀詩。我最喜歡的詩人是葉慈；他的文筆相當優美。）

製造浪漫橋段

déjà vu

déjà vu最常見的翻譯是「既視感、似曾相似的感覺」。有時我們會在現實生活中，突然覺得好像曾經歷過相同的事件，déjà vu就可以用來描述這種微妙的感覺。互訴衷情時，可以用來暗示和對方很有緣、天生一對。

Ever since I met you, I have had a strong sense of déjà vu. I think we are destined to be together.（自從遇見了你，我一直有種說不上來的熟悉感。我覺得我們注定就是要在一起吧。）

以上就是小編今天整理的英文中的法文單字，試著學起來，營造浪漫氛圍吧！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈來點法式浪漫！學會這些詞彙讓你魅力加分〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航