鼓樂響徹億載金城：談十鼓擊樂團《島嶼傳說》邁向國家級定目劇的可能

2012年起，台南市政府官方以表演藝術為號召開辦「台南藝術節」，透過不同團體與藝術計畫，結合府城的城市文化、民間故事、傳統信仰等深厚的歷史作為創作基礎，開展出相當多元且貼近在地的演出內容。2020年得力於台灣防疫有成，在後疫情時代的十一月，市民有幸能在台南市內的不同場域觀賞演出，用藝術進行身心上的療癒。

以「島嶼」之名

今年藝術節以鼓樂開響序幕，由台南在地深耕20週年的十鼓擊樂團帶來紀念新作《島嶼傳說》，演出地點選擇在國定古蹟——億載金城舉行，此場域對於十鼓來說別具意義，因為他們創團演出即是在此公演。近年來不同藝術團體都有以「島嶼」命名的創作計畫發表：滅火器樂團的《島嶼天光》（2014）、雲門舞集的《關於島嶼》（2017）、林人中參與式展演《島嶼酒吧》（2020）、台電文資文創展「島嶼脈動」（2020）等，各自回應出對於「台灣島」的國族想像。

《島嶼傳說》是十鼓以鼓樂與打擊樂為主體，融合不同表演藝術形式、台灣傳統信仰與民間故事，撞擊出對於「台灣」島嶼的歷史詮釋，光從中央舞台的設計就是一個躺立的台灣島形象，並以竹桿宛如圍籬般搭建起一個跨藝術交會的舞台。

Photo Credit: 十鼓擊樂團

多元文化鬥陣的舞台

整場表演共分為八個段落，序幕「鬼湖戀」以魯凱族巴冷公主與蛇王阿達的愛情傳說破題，並結合原住民歌謠與舞蹈，創造出獨特的跨族群藝術交會，這樣的跨界也呈現在十鼓邀請台南愛樂管絃樂團進行鼓樂與古典、東方與西方的音樂撞擊，以及每一段落都有屏東縣的滯留島舞蹈劇場量身定做的編舞製作，搭配演出。

這樣的跨界不只在藝術形式上，也呈現在各段落的文本內容之中，第二段「炸寒單」將寒單爺出巡的「走佛」儀式轉換為現代舞的姿態、第三段「迎火龍」將米龍科儀這個已將近失傳的宗教技藝搬上舞台完整演繹、第四段「烽芒之舞」以清脆的雲鑼擬仿蜂炮聲、第五段「孤棚祭」將碩高的孤棚矗立在中央，並將搶孤競逐與鼓樂中的對打手法並置對照。

前面的段落能發現十鼓有意將舞台共享，讓不同的藝術形式能夠互相「鬥陣」，進而激發出創新獨特的文化語言。除了鼓樂全場貫穿，台灣多元文化的各種傳統儀式也被表演化，輪番上陣，直到最後兩段「赤崁隨想」與「憶想之門」則是十鼓全然的主場，延續著過去他們從府城歷史作為創作養分的傳統，分別指涉著五條港與朱一貴歷史事件。另一個有趣的點則是兩首曲段的創作者，分別是十鼓第二代—謝懷珏與第一代團長—謝十，具有傳承的意味。

Photo Credit: 十鼓擊樂團

二十年的集大成之作

《島嶼傳說》不僅是台灣多元文化鬥陣的大平台，對我來說更是十鼓擊樂團成軍二十週年的一個集大成之作，過去常有「北有優人、南有十鼓」的比較，但其實兩團完全呈現出台灣鼓樂的不同路線：優人神鼓以中國禪學與武術結合台灣自然生態的生命力，展現出高雅文化的一面；那南方的十鼓擊樂團則與常民文化接軌，將鼓樂結合台灣不同的傳統文化、歷史文本，創造出更貼近大眾語言的表演形式。

這其實也可以推展到2007年開始，十鼓擊樂團與仁德糖廠相遇，這十三年來將鼓樂排練場逐漸轉型為文創園區經營，讓團員有個安身立命與修身練習的基地，並且能與來自四面八方的觀眾與外地觀光客直接交流、刺激，因此這次的《島嶼傳說》可以說是「內行看門道、外行看熱鬧」深度卻通俗的作品。

Photo Credit: 十鼓擊樂團

朝向一個國家級定目劇的想像

此次觀賞《島嶼傳說》的經驗從撕票進場到結束是一個相當完整的感官體驗，億載金城被營造成鼓樂的古戰場，燈光投影將城牆營造地相當夢幻、營火的焦炭味瀰漫整場，不同於過去十鼓在文創園區定目劇的光彩奪目，此次新媒體與科技影音使用上都相當低限，反而創造出一種反璞歸真的原始感，也將許多過去吸引人目光的裝飾刪減，更多留白。

猶記曾在2012年南港101文創會館觀看過《台灣新藝象，美麗寶島夜》這齣定目劇，當時會館以茶樓方式經營，期望吸引國際觀光客前來觀賞。舞台上同樣有來自不同藝術形式、傳統文化、多元族群的表演輪番上陣，將台灣的多元文化集結在一個九十分鐘的演出中，當時評論形容這齣劇目是「文化體驗、台灣印象吃到飽」，但最後仍以高成本與台灣定目劇市場還未成熟，而如煙火般草草收場。

八年後，此次十鼓擊樂團所端出的《島嶼傳說》，在表演語言上將台灣多元文化融匯地更加成熟，整個製作團隊過去在文創園區定目劇經營也早有經驗，加上樂團在不同場地的應變能力高，能夠想像《島嶼傳說》未來將能是全球邊境開放、國際觀光重新流通，台灣一個國家級定目劇的可能。

Photo Credit: 十鼓擊樂團

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航