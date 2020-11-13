劇場是危險的：當戲劇美學形式的鋪陳，與冷戰／內戰／戒嚴肅殺的主題相逢時

30年前，柏林圍牆倒下，蘇東坡解體，天安門事件凸顯改革開放以來的貧富落差與官僚化問題；那些日子，「世界是平的」這句話屢屢出現公共媒體或言談空間，一如意識形態的終結，也似乎耳熟能詳。

總之，後冷戰年代到來，讓世界走到一個資本體系上來；冷戰年代反資本主義的革命思潮，全面在退潮之際，我因著有機會碰觸到亞洲民眾戲劇的風潮，從亞洲之行的排序中，跟隨左翼文化的腳蹤來到馬尼拉，在街頭巷尾遊走，或在貧困圍繞中，車行至這第三世界國家的高速道路時，遠遠便瞧見飄在空氣中的大布條，上頭的標語寫著：Welcome Globalization（歡迎全球化到來）。

這當然很瘋刺，一個民眾長久處於貧窮線以下的低度發展社會，貪腐與政變如家常便飯，國家仍存在包括艾奎諾夫人總統在內的莊園式封建家產，談何全球化帶來的富裕均霑，將帶給日常平民更美好的未來呢？然而，人們是這樣被資本全球化的金融夢幻包圍著，似乎成了一場姑且稱之為美夢的海市蜃樓！

雖是美夢，私底下，似乎人人也皆知，這僅僅是一場被精心安置的政經遊戲。那麼，激進的、在全球化後革命風潮中，仍然存有革命年代社會主義思想與行動的民眾組織，如何針對當時的情境，發出左翼的呼聲呢？

當然，1968前後，接續上全球反資本主義浪潮的菲律賓，和戰後東南亞國家，諸如印尼、馬來西亞和泰國一般，因著受到「萬隆會議」的號召，興起的是一股反對殖民與新殖民帝國主義的風潮。也因此，即便主流社會或官方極力推廣全球化的勢力，尋常街頭巷尾貧困的鐵皮屋下，便會有強烈支持工人／農民／漁民／都市窮人的社會運動團體，以NGO的名義，串聯民間力量的發聲與倡議。

是在這樣的前提下，民眾戲劇以文化行動為號召，熱情而不失左翼政治經濟分析的認知，在街頭、社區、原住民居住區、貧困的垃圾山以及學校或不顯眼的巷弄間，做起他們以拉丁美洲裔保羅．弗萊爾（Paulo Freire）的「受壓迫者教育學」為思想基底的組織與教育工作；也是在這樣的前提下，奧格斯特．波瓦（Augusto Boal）的「被壓迫這劇場」（Theatre Of The Oppressed）成了這些民眾戲劇行動者不可或缺的劇場論述養分！

事情都大抵在特殊政治／經濟背景或條件下，蔚為一股風潮！民眾戲劇也是在這股風潮中，陸續於各的崛起！這遠非主張普世價值標竿的劇場人性論，在西方的冷戰文化動員下，所形成的菁英階層戲劇觀。

Photo Credit： 鍾喬提供 「被壓迫者劇場」創始人A. Boal

那時，我在大馬尼拉的奎松市認識了一個稱作：《亞洲民眾文化協會》英文簡稱「A.C.P.C」的民眾戲劇團體。主其事者是艾爾．山多士（Al Santos）。他送了我兩本他翻了不知多少次的書，書封舊痕累累，內容卻改變了我此後的戲劇與創作觀。一本是他年少好友，也是跟隨切、格瓦拉腳蹤，喪命於政府軍槍口底下的革命詩人艾曼拉卡巴（Eman Lacaba）的《救難詩篇》（Salvaged Poems）。我翻讀著，聽年輕的菲律賓窮人，在一塊從他家違建的房板上拆下的木板，所搭成的臨時舞台上，以他的母語朗誦這樣的詩行。我後來透過英文將它翻譯作中文，寫著：

人民的戰士是個演員：在革命的

舞台上，一個誠摯的演員，對於群眾

是頂尖的評論家，能辨讀臉孔與身體，

並且察知你述說真理，或只是玩笑。

艾爾，我的民眾戲劇師友，另外送我的一本書，便是這本英文版的《Theatre Of The Oppressed》（被壓迫這劇場）。

Photo Credit： 鍾喬提供 《Theatre Of The Oppressed》書封

或許，現在說來，有些難以想像，當我將這本書帶回來台灣，與當時尚年輕的劇團成員共讀時，這本書在我們的戲劇圈，是幾近陌生，而幾乎沒人知曉的…。後來，這本民眾戲劇經典，經由賴淑雅翻譯成中文版，堪稱決定性的劇場事件。

Photo Credit： 鍾喬提供 艾曼．拉卡巴

現在，回顧這件事的意義，不在沾沾自喜於進步的先鋒；相反地，恰由這段亞洲左翼劇場的學習，我與伙伴們有機會重新反思：1950年代白色恐怖的反共左翼肅殺，對於台灣而言，幾乎便是陳映真後來常舉出島內欠缺「左眼」的世界觀的緣由。

身處左翼撲殺的最前線，也是美國自1950年韓戰爆發後，在全球展開麥卡錫主義式文化冷戰的最前線。歷史的看來，這一點都不容置疑。冷戰年代出生的我，恰也是在這樣亞洲反共島鏈中成長的一代人，身體裡永遠印記著冷戰／內戰／戒嚴統治的規訓跡痕，如刻劃於內心的印刻般，難以抹去。

有一回，至今難忘。當我和艾爾討論這本書時，他突然間冒出了一句話來，說是：Theatre is dangerous（劇場是危險的…）。現在回想，除了冷戰的陰影之外，這句話應也另有所指，說的是戲劇所涵蓋的不僅僅是藝術表現而已。而是這戲劇表現下，潛藏的關於思想性與組織性的兩個重要面向。然而，曾幾何時，在全球市場化與虛擬世界的沖刷下，僅有甚少創作者或評論人，在當前的輿論領域中，提及創作的思想到底如何與現實相遇或撞擊了！

Photo Credit： 鍾喬提供 關於「被壓迫者劇場的」形象漫畫

似乎，布萊希特（B. Brecht）所言：「藝術是改造現實的鐵鎚」這句名言，就算換成「劇場，是改造現實的一把榔頭」這席話，也已經變得是不合時宜了！是嗎？其實，劇場的危險與否，完全不單單僅僅是戲劇的美學評價的問題，更多涉及的是：美學背後的形式，如何與特定時空下的特定內容，生產出當代價值判斷的問題！如此，經過凝鍊的現實才得以在改造的行動中，再次被整合、接軌與產生能量！

這也讓人反思：從左翼劇場人出發的民眾戲劇，在批評與自我批評中，如何在涉及白色恐怖議題的歷史鋪陳時，更為辯證地面對文化冷戰鋪天蓋地的年代，台島如何被近乎緊閉似地鎖進：東亞反共島鏈的最前線。從而於1970年代，當拉美與亞洲的左翼劇場運動，邁入社會階級與世界觀改造的路徑時，本島卻失喪如何立足於「被壓迫者劇場」存在的物質性空間與位置。

美學，於劇場的表現而言，是一定也必然存在的：例如，布萊希特的「陌生化效果」（疏離效果）即在於，讓觀眾與舞台上發生的關係，不在一種時間的必然性中，再現過去壓殺時空的歷史；而是提供一種讓當代探索歷史的途徑，甚而懷疑舞台上發生的劇情，如何將其虛構性也被活在舞台的腳色中，還原為演員的身分，提出種種惑問與質疑。這出發點，誠實說來，恰是在自我批評當代人，如何才能經由戲劇，與一個無縫接軌的革命歷史相遇的美學反思。

Photo Credit： 鍾喬提供 布萊希特墓石

然則，話說回頭，需要「危險地」（慎重的）看待的卻在於：戲劇美學形式的鋪陳，在與冷戰／內戰／戒嚴肅殺的主題相逢時，讓創作者或評論者更多地思考：特定時空下，一段被特定國際與島內政治因素左右的歷史，在疏離的戲劇表現形式出現時，恰也是更深入檢視創作者在歷史意識的內涵上，深入戲劇美學形式與內容，並展開辯證思索的時刻！否則，形式的美學鋪陳，難免落入虛無的質疑中，徒然烙下自我否定的印記！

「差事劇團」白色恐怖為創作題材，已有幾些年頭和幾項作品。面對的恰是：當代如何表現而非再現一段被壓殺歷史的情境。誠如歐哲班雅明（Walter Benjamin）在《新天使》的論述中深入哲思地提及：「記憶如千層骨骸般於我們面前堆疊上天。」也因此，面對這千層骨骸，一如面對左翼肅殺風雲下的白色恐怖歷史，若以美學形式，將歷史時間化，而不慎失去將被淹沒的記憶意識化的思想內容時，千層骨骸將無從在當代面前，訴說其在革命的道途中前行，於槍聲中撲倒，於刑求中不屈，於囚禁中學習，以及從歷史的夜空中殞落的身影！

因為，在特定的歷史條件下，這些受難者，曾經在出獄後，迷路於兀自熟爛起來的資本社會，一如陳映真在《趙南棟》這篇小說中形容的景象：「這個社會早已沒有我們這個角色，沒有我們的台詞，叫我說些什麼哩？」

然而，他們未曾迷失於歷史意識的道途中。而作為戲劇創作者的這一代人，如何看待這樣的共同記憶與戲劇美學的辯證呢？又如何在轉型正義的政治光譜下，不再一味環繞於普世人權價值觀，並釐清當代世界觀，重新看待劇場的左翼歷史意識再生產呢？於我個人而言，這是很迫切的提示，片刻不容輕忽！

陳先生也嘗說：「怎麼寫和寫什麼！」是創作者對自身的辯證。他坦言，怎麼寫是作者基本修養，他是注重寫什麼的思想先行作家；關於創作，我一向尊重人各有志。然而，映真先生的提醒，卻在於內容與形式如何被無縫接軌連結的事實上！這是活過冷戰／內戰／戒嚴體制特定時空下，目睹左翼壓殺，而後從囚禁的牢房中走出來的一位作家，深刻的思省！我從而學習：如何在戲劇的美學性與民眾性面前，持續地不懈反思自己的思想與實踐的過程！

所以，從這裡反思：劇場是危險的！如若在一座警鐘面前，踐行批評中不忘自我批評；因為，相信這是劇場文化行動的核心動能。其所帶動的將是，前行的創造性能量！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航