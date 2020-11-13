《行銷江湖》：漢堡王「捐客人」給麥當勞看似很笨，行內人可是讚賞不已

文：曾孟卓

與敵同行（Along with Enemy）

2019年9月26日，漢堡王在阿根廷刊登廣告，名為A Day without Whopper（一天沒有華堡計劃）：The day we donated our guests to McDonald’s Charity（這天我們捐獻我們的客人去麥當勞做善事）。原因是當天麥當勞推出大麥克慈善銷售，當天賣出多少個大麥克，他們就相對地捐出多少錢，而漢堡王願意情義相挺，當天不賣他們的華堡，犧牲業績讓麥當勞多做生意。廣告畫面是漢堡王與麥當勞叔叔手拉手。

這個行銷計劃並沒有為麥當勞帶來明顯的銷售成長，也沒有為兩家漢堡連鎖店的品牌形象贏得大量好評。

消費者的想法是：這麼大的國際企業，你要捐錢就直接捐，搞這麼多小動作幹麼？漢堡王更可惡，客人是你可以donate（捐獻）的嗎？寫這文案的人應該打屁股，把donated改成invited（邀請），就大方得體多了。

如果你去過阿根廷，你會發覺那裡是喝紅酒配牛排的天堂。南美洲是全世界牛肉的主要出口國，在當地享用新鮮牛肉和紅酒都非常便宜。開一瓶冰鎮紅酒，配一份火燄牛排，在熱情豪邁的南美音樂伴奏下載歌載舞，談笑風生，是家常美事。所以，如果不是夠便宜（在阿根廷大概兩塊美元就可以買到一個大麥克），誰會喜歡吃連鎖速食店的牛肉漢堡？

漢堡王打這種廣告看似很笨，自己不做生意，還幫對手做生意。不過這種與敵同行的行銷策略還是被行內人讚賞的。其一，從商業競爭中的你死我活，變成和平共享，這是全球社會價值觀的趨勢。其二，如果有更多人喜歡吃漢堡，作為市場上的連鎖店一哥、二哥，何愁自己的生意不會成長？

在搜尋器年代，只要有需求，凡入門消費，都很自然會上網搜尋一下產品的排名和風評，而熱門商品被選中的機率最高。台灣Toyota是本地汽車銷售第一名，市占率超過30％。在台北馬路上行走，隨時前後左右包括自己九輛車中，就有一至二輛是Toyota。

我常跟同事說：Toyota的廣告打不打生意都一樣好，市占率很難超過四成，但也不會低於三成。他們不如把廣告經費拿去推廣，讓青少年更渴望買車，更早考牌，讓駕駛者注意駕駛安全，盡快舊車換新。只要入門者愈來愈年輕，換車者愈換愈頻繁，生意自然愈做愈大啦！

所有的龍頭企業，與其思考如何把自己做得更大，不如思考如何讓市場變得更大。Facebook的企業願景是希望全世界每個人都能夠有一部電腦上網連線。人和人聯繫在一起，很自然就會使用社群平台。全球人口77億，Facebook用戶25億，全球市占率超過三成，世界上每多十個人上網，他就自然多三個用戶（註）。推廣上網，比推廣自己的品牌更理所當然、更有效，而且成本也更低。這個企業，才是真的夠聰明。

​​ 註釋：如果你落入TA Marketing的圈套的圈套，覺得這耗損了70％的資源，你就太細眉細眼，不是做大生意的人才了。 ​​ ​​

無人商店（Check out Free Store）

2016年各大零售平台紛紛搶開無人商店，這顯然是個笨主意，幸好現在大家都開始冷靜下來了。

無人商店自古皆有，走在日本東京或大阪街頭，自動販賣機林立，最好賣的是香菸、飲料和保險套。冬天供應熱騰騰的罐頭咖啡和罐頭玉米湯，是我和女兒的至愛。不過自動販賣機想要做高價品和大生意，就非常不容易，因為這錢花得太隨便。

不要驚訝於保險套是第三熱賣商品，即使在台灣也有一些暗角小店販售成人情趣用品，為免消費者「害羞」或「尷尬」，全部採用無人販賣機服務。歐美文化認為使用保險套是一種人際關係的義務和責任，買起來理直氣壯，但大部分亞洲人礙於傳統禮教，不免有些顧忌。

根據數據顯示，現在亞洲地區的年輕人其實已經愈來愈理直氣壯了，不過無論店員是男是女，向店員諮詢性商品的相關問題，可能隨時構成性騷擾罪名，還是自動販賣機比較簡單方便。

傳統的自動販賣機、自助洗衣店和自助加油站，就是無人商店的原始模式。近年台灣經濟低迷，街上租不出去的店舖一堆，有人看到商機，以極低廉的租金經營娃娃機生意，蔚為風潮，網路更出現娃娃機網紅，連結全國舉行娃娃機擂台賽，算是近年街頭絕處逢生的難得成功案例。

娃娃機生意成功的先決條件是店租便宜，店租若貴就無立足之處，無利潤空間。所謂絕處逢生，那條生路通常是很少人能夠發現的窄路，絕不會是康莊大道。

無人商店總結其優點就是24小時提供方便。所以現代無人商店的最佳轉型是便利超商，如何提供自助便利的最大化供應是其核心價值，不過我敢跟你打賭，任何地區，同樣貨品，同樣價錢，一間有服務員的7-Eleven絕對會比一家無人全自助的7-Eleven業績超過三倍。

科技創造新零售，而最成功的零售往往是因為人情。無人商店過於冰冷，今天網購六小時內可以交貨，那又何必再多走幾步路去買，還要自己抬回家。這個概念在山窮水盡的荒郊野嶺或許適用，但在人口密集的亞洲多數失敗收場。

全球陸地總面積148,940,000平方公里，占全地球表面面積29.2％，亞洲土地面積44,579,000平方公里，又占不到所有土地的三成，而2020年全球人口超過77億，亞洲人口超過45億。亞洲什麼都不缺，最不缺是窮人。他們要求的工資，向來不高。

提昇社會基層的就業機會，令企業業績更好，要讓低下層都有出路，最好的方式是發展有良好店員服務的商店，無論是虛擬的社群銷售或實體零售店，我們都需要優秀的店員提供服務，而這也是大企業創造社會價值的最佳途徑之一。

書籍介紹

本文摘錄自《行銷江湖》，商周出版

作者：曾孟卓

在行銷花招百出的混亂年代，如何能參透各門各派及無門無派之玄奇招數？本書作者以積累多年的實戰經驗，反覆內化提昇的雄厚功力，再加上洞悉江湖的銳利觀察，帶領讀者洞察中看不中用的「花招」，避免費力卻不一定有效的「笨招」，破解有效卻可能兩敗俱傷的「毒招」，再傳授你偷師撇步和獨門心法，將眾家行銷經典化繁為簡，助你功力大增，天下行銷招數無不為你所用，江湖之大任你暢行無阻！

本書特色：

暢銷商業書籍《蘋果滋味》作者曾孟卓十年磨一劍，又一商業實務著作重磅登場。 作者投身廣告、媒體、行銷多年，曾經當打工仔（三十三歲即任台灣《蘋果日報》總經理長達七年），也曾自己創業，行銷經驗豐富且多元。於本書中，不僅分享自身成功經驗，也大方剖析自己的失敗案例，讓讀者能從實案操作中找到一盞明燈。 每個概念以千字左右闡明，文章簡練、風趣，直指問題核心，讀來頗有恍然大悟之暢快。 以自身所學、經驗和觀察，解析藍海、長尾、科學管理等著名行銷悖論，並對大混亂時代的新興行銷媒體和趨勢，如臉書、網紅、原生廣告等，提出獨到見解。

Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航