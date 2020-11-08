拜登發表勝選演說：沒有紅色或藍色的州，只有團結一致的美利堅合眾國

美國大選在台灣時間今（8）日凌晨，賓州判定由拜登拿下取得20張選舉人票後，拜登以273票正式跨越當選門檻，成為美國第46任總統。拜登與其副手賀錦麗一前一後將成為美國史上就任時最年長的總統，以及首位有色女性的副總統。

拜登與賀錦麗在美國時間7日晚間在威明頓發表演說，前者表示將會團結、療癒美國，後者表示美國人民開創了新的一天，並鼓勵女性要心懷大志，帶著堅定信念向前。至於現任總統川普則不願面對敗選，仍持續在推特發文表示自己已贏得大選。

拜登：沒有紅色或藍色的州，只有團結一致的美國

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《紐約時報》報導，拜登在7日晚間首次以總統當選人身份，在威明頓向開車前來的群眾發表演說。「讓可怕且像是著了魔似的美國（demonization in America）在此時此刻劃上句點吧」拜登如此說。拜登也向川普的支持者傳達了訊息，「那些投票支持川普的選民們，我明白你們今晚的失望。過去的我也曾嚐過無數次敗選的感受，但現在，讓我們給彼此一次機會。是時候放下那些刺耳的修辭和你我的脾氣，讓我們再看見彼此、再聽見彼此。」

拜登並表示，現在是療癒美國的時刻。他保證他將成為團結眾人，而非撕裂彼此的總統。「沒有所謂紅色或藍色的州，只有美利堅合眾國（the United States）」

賀錦麗：民主精神就印在選票上，美國人民為國家開創了新的一天

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《華爾街日報》報導，賀錦麗稱讚美國人民在這次的大選傳達了清楚的訊息，「美國人民選擇了希望、團結、寬容與科學，以及是的，真相。」賀錦麗接著說「當我們的民主精神就印在這次的選票上，而全世界都在關注時，是你們為這個國家開創了新的一天。」

即將成為美國歷史上首位有色女性副總統的她，也向女性致意，並告訴孩子們不要在意他們的性別是什麼，要心懷大志地嚮往，帶著信念前進（to "dream with ambition" and "lead with conviction.）。

身穿一席白色（這也是美國當年婦女參政運動的代表色）西裝的賀錦麗，表示想起了這些為所有人的平等、自由與正義奉獻的女性，包含那些經常被忽略的非裔女性。「今晚我深思前輩們的奮鬥、決心，以及他們願景的力量，我站在他們的肩膀之上。」

最年長總統與首位有色女性副總統，普選票打破歐巴馬紀錄

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《紐約時報》報導，現年77歲的拜登將成美國第46任總統，並且是歷史上就任時年紀最長的總統。在賓州判定由拜登勝出之後，他總計獲得了273張選舉人票。這樣的選舉結果也為拜登的競選搭檔賀錦麗寫下了歷史，她將成為美國史上第一位有色女性的副總統。

拜登實際贏得的普選票勝過川普3個百分點，贏得超過7400多萬票，打破了前總統歐巴馬在2012年寫下的紀錄。現任總統川普在此次也超越了他上次的紀錄，取得了7000多萬票。

拜登過去曾在1988年和2008年競選總統失利，2009-2017年他擔任前總統歐巴馬的副手，終於在今年完成了他夢想數十年之久的目標。拜登一開始投身政壇是在1972年在德瓦拉（Delaware）州參選參議員，那時他獲得來自跨族群的支持，包含年輕與年長的選民、非裔美國人、受過大學教育的白人菁英，以及女人。

在數個州提起訴訟，川普仍持續在推特表示自己贏得選舉

《CNN》報導，仍不願面對即將到來的敗選消息，現任總統川普7日被發現正在他的高爾夫球場，川普也持續聲稱這次選舉過程有許多舞弊與不尋常之處，讓接下來的政權轉移將會變得更激烈。

「我贏得了這場選舉，非常多！」在《CNN》報導愈來愈多的選舉人票屬於拜登之際，川普在自己的推特上仍持續表示是他勝選。推特目前已經在川普近1/3的推文上附上警語，表示川普在7日這天發出的許多訊息都具有誤導性。

《美聯社》報導，就在該社宣布拜登勝選的7日早上，川普如同過去幾天那樣認為最高法院應如同2000年時那樣處理此次的選舉，也看不出川普有想要承認失敗。

「星期一開始，我們會向法院提起訴訟，以便確認選舉是合法地舉辦，贏家是合法地誕生。」川普這麼說。

到目前為止，川普陣營與共和黨已經在數個州提起訴訟，但多數都是規模小的案件，並不足以影響整個選舉結果。川普陣營5日在賓州贏得訴訟，允許共和黨以及他的團隊觀察者可以觀察郵寄選票的處理情形，但同一天喬治亞州和密西根州法官很快地駁回了川普陣營的其他兩個訴訟。

總統蔡英文、國民黨向拜登表達祝賀，蔡總統盼進一步深化友誼關係

總統蔡英文今早在推特發文祝賀拜登與副總統賀錦麗當選新任美國總統與副總統。蔡總統表示台美過去關係所建立的價值是前所未有的堅強，期待在彼此的共同努力之下深化友誼關係，並貢獻於國際社會。蔡總統的推文是轉發了今年年初她贏得連任時，拜登當時的祝賀推文。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int’l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

國民黨也於今天上午在官網發表新聞稿，由黨主席江啟臣代表向拜登與賀錦麗表達祝賀。江啟臣說，國民黨期待美國在拜登的領導下，與中華民國持續互惠合作並強化夥伴關係，在國際參與、貿易、民主及安全合作上有更建設性的發展。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航