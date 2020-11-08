美新任總統拜登對台態度：信守《台灣關係法》，曾投書批評小布希對台「戰略明確」談話

2020美國大選結果於台灣時間今（8）天由民主黨候選人拜登（Joe Biden）確定勝出。在此之前，拜登擔任德瓦拉州參議員長達36年，期間也參議院外交委員會主委並訪問台灣。

美國新任總統出爐也將牽動美中台三方之間的關係，《關鍵評論網》整理了拜登投身政壇至今對台灣的態度，了解這位新任總統如何看待台灣，又與台灣有過什麼樣的淵源。

信守《台灣關係法》，反對美國過度激怒中國

《中央社》報導，1979年美台斷交，美國國會推動《台灣關係法》以維繫後續美台關係；當時投票贊成通過法案的85名參議員中，拜登就是其中之一。拜登過去多次重申信守《台灣關係法》，這部作為美台過去40多年交往基石的法律，可說是拜登在處理台灣議題上堅定奉行的寶典。

1999年時，常在美國國會為台灣執言的參院外委會主席赫姆斯（Jesse Helms）提出《台灣安全強化法案》（Taiwan Security Enhancement Act），希望強化美國對台軍售，拜登當時在聽證會中大力反對，理由是「等於是在北京面前甩弄紅披風，要中國向前衝。」

2001年時，國會對美國是否要出售先進神盾級（Aegis）飛彈驅逐艦給台灣意見分歧。當時拜登受訪表示，除非美方認為台灣需要神盾系統且進行此軍售對美國有利，那才應該出售，而不應該是為了「給中國一個教訓」。

曾投書批評小布希對台「戰略明確」談話，曾在陳水扁任內訪問台灣

《BBC》報導，共和黨小布希（George W. Bush）總統上台後便調整對台模糊政策。2001年，小布希接受美國廣播公司（ABC）採訪時被問及若中國攻打台灣，「美國有無義務出兵防衛台灣」時表示，美國有義務而中國應了解，美國將「使用一切辦法協助台灣防衛」。

小布希這一「戰略明確」的談話，遭致時任民主黨參議員拜登（Joe Biden）的抨擊。拜登當時投書《華盛頓郵報》，在內文中表示美國的確有重大的利益協助台灣保持其民主制度，但他並不認同時任小布希國家安全顧問所言，防衛台灣是美國的義務。

拜登在投書內容寫道，「自從1954年廢除與中華民國簽署的共同防禦條約後，美國就沒有義務防衛台灣。《台灣關係法》作為外交政策，說的是任何企圖透過非和平決定台灣前途的方式，都會為西太平洋的和平與安全帶來威脅，這將會為美國帶來擔憂。在台灣的安全面臨到威脅時，《台灣關係法》使得總統有義務通知國會，並且總統和國會得依據憲法程序共同決定，美國的反應會是如何。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為時任參議員的拜登訪台，與時任總統陳水扁談話之資料照片。

前總統陳水扁也於今天在拜登勝選後，在臉書粉絲專頁張貼分享1998年他任職台北市長時，曾赴美會晤時任參議院外委會領袖的拜登。2000年陳水扁當選總統後，拜登不久後也成為參議院外委會主委，並先訪問台灣再到中國。

陳水扁在粉專貼文中寫道，拜登當時參訪時特別對他強調，此行是美國國對對台灣堅定的支持，以及美國在《台灣關係法》下應有的立場。陳水扁表示當時的拜登除了肯定他解決兩岸問題的表現，也堅決主張台灣的前途由台灣人民決定。

今年2度在推特祝賀蔡總統連任，大選前投書稱許台灣

今年年初，拜登曾在推特上恭喜蔡英文總統連任，表達台灣會更茁壯是因為社會的自由與開放，並表示美國應該持續深化兩國與其他類似盟國的關係。5月蔡英文展開第二任期時，拜登也再度推文祝賀，表示台灣在民主與防疫兩方面的表現都足以稱為世界的模範。

Congratulations to Dr. @iingwen on the start of her second term. Taiwan’s thriving democracy and response to COVID-19 are an example to the world. America’s support for Taiwan must remain strong, principled, and bipartisan. https://t.co/82aw9TFh8z — Joe Biden (@JoeBiden) May 20, 2020

《聯合報》報導，拜登也曾在今年10月22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力，也批評川普總統放任仇恨言行，導致亞裔在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情肆虐美國時遭到歧視；拜登宣示當選後將修護破碎的移民體系，捍衛所有人的美國夢，並彌合美國當前因仇恨與分裂造成的傷口。

此外，拜登重申美國是太平洋強國，特別稱許台灣是居領先地位的民主政體、主要經濟體與科技重鎮，也是「有效控制新冠病毒的閃亮典範」，將強化與台灣的關係；也會在符合美國利益的領域，與中國合作，包括公共衛生和氣候變遷。

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責任編輯：潘柏翰

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