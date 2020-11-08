疫情惡化、經濟委靡、社會撕裂：白宮新主人拜登，兌現「重建美好」支票的3大挑戰

（中央社）美國總統大選結果底定，再過兩個多月，拜登就將入主白宮。歷經激烈選戰，拜登眼前的美國疫情惡化、經濟委靡、社會撕裂，3大挑戰環環相扣，兌現「重建美好」支票險阻重重。

代表民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）在美國時間7日晚間發表勝選演說，通篇重點在於團結與和解。現任總統川普執政近4年來，美國深陷朝野惡鬥、族群對立，愈來愈難找到齊心向上的精神。如何以行動凝聚民心，是期許做全民總統的拜登必須克服的難題。

不過，拜登眼前最大挑戰無疑是帶領美國對抗「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）。

連續多天確診人數逾10萬，疫情步入「黑暗冬季」的前奏

美國大選這週，正好是3月疫情爆發以來新增確診病例最多的一週，連續多天逾10萬人確診、超過1000人喪命，春季疫情嚴重時大致躲過風暴的中西部鄉村淪為重災區。全美染疫喪命人數逼近24萬，各地醫療體系再度面臨嚴峻考驗。

這是美國步入拜登口中「黑暗冬季」的前奏。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為民眾走在美國伊利諾州埃文斯頓街頭。

主張科學抗疫的拜登曾預告執政後將頒布全國口罩令，但關鍵在於，他明年1月20日就職前，白宮主人還是排斥口罩且讓地方政府各自抗疫的川普。美國疫情如在政權過渡期完全失控，拜登執政後「拉平曲線」（flatten the curve）只會更加困難。

就算疫苗問世，也不代表疫情就此結束，因為疫苗量產、分配、全民施打是比病毒篩檢更浩大的工程。一般估計，美國染疫高危險群與第一線醫護人員外的多數健康成人要等到2022年才能施打，民眾如對臨床試驗加快的疫苗欠缺信心，抗疫將更為棘手。

除了壓制疫情不易，重振經濟也是複雜課題。

美經濟陷入金融海嘯以來最嚴重衰退，朝野不睦影響振興方案進度

今年上半年，美國經濟因防疫而陷入2008年全球金融海嘯以來最嚴重衰退，第3季雖強勢反彈，但尚未填補疫情造成的缺口。全美近期疫情惡化，勢必影響第4季經濟與勞動市場復甦動能。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為邁阿密海灘附近的一個商家，其玻璃上張貼著出租字樣的紙張。

拜登深信疫情沒受到控制，經濟就好不起來。美國當前呈現K型復甦，右上那撇代表富者更富，右下那撇代表因疫情受打擊的民眾生計每況愈下，而全美還有逾1000萬人尚未找回因疫情丟掉的飯碗。

面對疫情危機，貨幣與財政刺激雙管齊下將能有效支撐經濟。美國聯邦準備理事會（Fed）已將利率降到歷史低點、收購大量債券，使出渾身解數防止經濟崩盤。但由於朝野不睦，追加經濟振興方案一直卡在國會，只要共和黨仍掌控聯邦參議院，拜登就難以如川普撒鈔票救經濟。

這牽涉到第3個挑戰，也就是拜登多次訴求的團結或和解共生。

挺川普的保守力量比4年前更堅強，川普對選舉結果態度是另一關鍵

川普執政下的美國徹底撕裂，城市與鄉村、白人與有色人種、富人與窮人、紅與藍（共和黨與民主黨）壁壘分明。拜登這場大選拿到超過7400萬張普選票，但也有逾7000萬人投給川普；以郡來分的勝負地圖幾乎一片紅，挺川普的保守力量比4年前更堅強。

為凝聚民心，拜登7日晚間向票投川普的選民喊話：「我們必須停止把對手當成敵人。我們並非敵人，我們都是美國人。」

Photo Credit: AP / 達志影像 7日晚間洛杉磯比佛利山莊外的川普支持者，手持「有死者投票」的標語。

共和黨支持者能否放下成見，接受拜登拋出的橄欖枝，攸關他能否實現諾言當全民總統。

川普則是另一關鍵。只要他拒絕認輸、堅持民主黨選舉舞弊、執意走法律訴訟一途，這場選戰就不會止息，美國社會這些年撕裂的傷口也將更難癒合。

拜登當選為美國帶來改變，氣象也許一新，但療傷止痛如同等待計票結果，需要時間與耐心。重建美好、結束紛擾、為深受疫情打擊的美國帶來希望，拜登身負重任，與未來執政團隊的考驗從政權過渡期就開始，而非拜登宣誓就職那刻。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡