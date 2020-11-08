疫情惡化、經濟委靡、社會撕裂：白宮新主人拜登，兌現「重建美好」支票的3大挑戰
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現任總統川普執政近4年來，美國深陷朝野惡鬥、族群對立，愈來愈難找到齊心向上的精神。如何以行動凝聚民心，是期許做全民總統的拜登必須克服的難題。
（中央社）美國總統大選結果底定，再過兩個多月，拜登就將入主白宮。歷經激烈選戰，拜登眼前的美國疫情惡化、經濟委靡、社會撕裂，3大挑戰環環相扣，兌現「重建美好」支票險阻重重。
代表民主黨的前副總統拜登（Joe Biden）在美國時間7日晚間發表勝選演說，通篇重點在於團結與和解。現任總統川普執政近4年來，美國深陷朝野惡鬥、族群對立，愈來愈難找到齊心向上的精神。如何以行動凝聚民心，是期許做全民總統的拜登必須克服的難題。
不過，拜登眼前最大挑戰無疑是帶領美國對抗「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）。
連續多天確診人數逾10萬，疫情步入「黑暗冬季」的前奏
美國大選這週，正好是3月疫情爆發以來新增確診病例最多的一週，連續多天逾10萬人確診、超過1000人喪命，春季疫情嚴重時大致躲過風暴的中西部鄉村淪為重災區。全美染疫喪命人數逼近24萬，各地醫療體系再度面臨嚴峻考驗。
《CNN》報導，美國疫情接連數日打破自己的紀錄，從4日開始單日確診人數都突破10萬，6日的確診人數依據依據約翰霍普金斯的數據，更是多達12萬6千人。政府官員也回報因肺炎住院的病患以及死亡數也同時往上升，6日美國通報的死亡數超過1140例，是死亡人數連續破千的第四天。
這是美國步入拜登口中「黑暗冬季」的前奏。
主張科學抗疫的拜登曾預告執政後將頒布全國口罩令，但關鍵在於，他明年1月20日就職前，白宮主人還是排斥口罩且讓地方政府各自抗疫的川普。美國疫情如在政權過渡期完全失控，拜登執政後「拉平曲線」（flatten the curve）只會更加困難。
就算疫苗問世，也不代表疫情就此結束，因為疫苗量產、分配、全民施打是比病毒篩檢更浩大的工程。一般估計，美國染疫高危險群與第一線醫護人員外的多數健康成人要等到2022年才能施打，民眾如對臨床試驗加快的疫苗欠缺信心，抗疫將更為棘手。
除了壓制疫情不易，重振經濟也是複雜課題。
美經濟陷入金融海嘯以來最嚴重衰退，朝野不睦影響振興方案進度
今年上半年，美國經濟因防疫而陷入2008年全球金融海嘯以來最嚴重衰退，第3季雖強勢反彈，但尚未填補疫情造成的缺口。全美近期疫情惡化，勢必影響第4季經濟與勞動市場復甦動能。
《CNBC》報導，美國商務部5日表示美國經濟在第3季強力成長，GDP季增年率達33.1%，創歷史新高紀錄，也超過道瓊指數原先預估的32%。
管理公司AllianceBernstein資深經濟學家Eric Winograd表示經濟在今年第三季回彈是好消息，「但還是有許多事情要做，改善的步伐也可能正在緩慢下來。」他表示為過去一季提供經濟效益的方案要嘛已失效或是正在失去效力，財務支援也正在減少。「這造成了經濟成長的步伐開始慢下來的部分原因。」
拜登深信疫情沒受到控制，經濟就好不起來。美國當前呈現K型復甦，右上那撇代表富者更富，右下那撇代表因疫情受打擊的民眾生計每況愈下，而全美還有逾1000萬人尚未找回因疫情丟掉的飯碗。
面對疫情危機，貨幣與財政刺激雙管齊下將能有效支撐經濟。美國聯邦準備理事會（Fed）已將利率降到歷史低點、收購大量債券，使出渾身解數防止經濟崩盤。但由於朝野不睦，追加經濟振興方案一直卡在國會，只要共和黨仍掌控聯邦參議院，拜登就難以如川普撒鈔票救經濟。
這牽涉到第3個挑戰，也就是拜登多次訴求的團結或和解共生。
挺川普的保守力量比4年前更堅強，川普對選舉結果態度是另一關鍵
川普執政下的美國徹底撕裂，城市與鄉村、白人與有色人種、富人與窮人、紅與藍（共和黨與民主黨）壁壘分明。拜登這場大選拿到超過7400萬張普選票，但也有逾7000萬人投給川普；以郡來分的勝負地圖幾乎一片紅，挺川普的保守力量比4年前更堅強。
為凝聚民心，拜登7日晚間向票投川普的選民喊話：「我們必須停止把對手當成敵人。我們並非敵人，我們都是美國人。」
共和黨支持者能否放下成見，接受拜登拋出的橄欖枝，攸關他能否實現諾言當全民總統。
川普則是另一關鍵。只要他拒絕認輸、堅持民主黨選舉舞弊、執意走法律訴訟一途，這場選戰就不會止息，美國社會這些年撕裂的傷口也將更難癒合。
拜登當選為美國帶來改變，氣象也許一新，但療傷止痛如同等待計票結果，需要時間與耐心。重建美好、結束紛擾、為深受疫情打擊的美國帶來希望，拜登身負重任，與未來執政團隊的考驗從政權過渡期就開始，而非拜登宣誓就職那刻。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 拜登執政前路險阻 抗疫撐經濟拚團結步步艱辛（中央社）
- US again surpasses 100,000 daily new cases as Joe Biden preps his coronavirus task force（CNN）
- U.S. GDP booms at 33.1% rate in Q3, better than expected（CNBC）
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：黃筱歡