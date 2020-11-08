日本皇室舉行「立皇嗣」：繼承順位傳給天皇胞弟，皇位不傳女再成關注焦點

日本天皇換代連串儀式「立皇嗣之禮」今（8）天在日本皇宮舉行，德仁天皇正式宣告由其胞弟秋篠宮文仁親王成為皇位繼承第一順位。受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響，儀式規模縮小，僅邀請包含日相菅義偉在內等50人觀禮。

由於這是日本憲政史上頭一次由天皇的弟弟而非兒子成為皇位繼承第一順位，皇位繼承僅限男性的規定也再度引起討論。

正式成為皇位繼承第一順位，文仁親王表示感到誠惶誠恐

（中央社）作為日皇換代連串儀式壓軸的「立皇嗣之禮」今天在日本皇宮舉行，日皇德仁向海內外宣告，胞弟秋篠宮文仁親王成為皇位繼承順位第一位的皇嗣。

日本皇室今天舉行立皇嗣之禮，為了出席這場儀式，日皇德仁上午搭乘座車從東京的半藏門進入皇宮。之後，皇后雅子也來到皇居，兩人參拜祭祀天照大御神、皇室祖先等宮中三殿，報告今天將舉行立皇嗣之禮一事。

立皇嗣之禮的主要儀式是「立皇嗣宣明之儀」，上午11時（台灣時間上午10時）起在皇宮內規格最高的「松之間」舉行，日皇向海內外宣告，根據皇室典範，秋篠宮文仁親王成為皇位繼承順位第一位的皇嗣。

文仁致詞表示，感謝這場立皇嗣宣明之儀的舉辦，感到誠惶誠恐，會做好身為皇嗣的責任和義務。

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憲政史上頭一遭，皇位僅由男性繼承引起討論

之後，日本首相菅義偉致賀詞表示，日皇在立皇嗣宣明之儀向海內外宣告文仁親王殿下成為皇嗣，大家同心祝賀。

菅義偉說，文仁殿下伉儷輔佐日皇伉儷、上皇伉儷，訪問災區及進行國際親善交流等皇室活動，人民透過這些活動看到兩位殿下親民愛民的情況，心懷敬愛之念，對這場立皇嗣之禮，同表歡慶。

宣明之儀至朝見之儀之間，德仁天皇贈「壺切御劍」給文仁

下午4時30起，在皇宮「松之間」將舉行文仁伉儷向日皇伉儷致意的「朝見之儀」。

舉行宣明之儀至朝見之儀之間，在皇宮「鳳凰之間」舉行由日皇德仁贈「壺切御劍」給文仁的儀式。之後，身為皇嗣的文仁首度與妻子紀子妃一同參拜宮中三殿。

日皇親贈壺切御劍的典故相傳源自於893年的敦仁親王（醍醐天皇）立太子之際，由宇多天皇賜劍，被視為皇太子的護刀，目的在於讓皇太子的地位安定化。

今天這場由日皇德仁贈壺切御劍儀式比照1991年（平成3年）德仁的「立太子之禮」舉行。

Photo Credit: AP / 達志影像 文仁親王在立皇嗣之禮結束後，準備上馬車。

受肺炎疫情影響，儀式規模縮小、祝賀宴取消

受到武漢肺炎疫情影響，立皇嗣宣明之儀原本預定邀請350人到場觀禮，但今天僅邀請約50人觀禮。

舉行儀式時，觀禮人士保持社交距離相隔約1.5公尺站立，「松之間」的門窗及通常不會打開的相鄰房間門，在儀式進行時敞開以確保通風。除了日皇德仁伉儷、文仁親王伉儷外，其他所有在場人員都須戴口罩；首相菅義偉只有在致賀詞時才能暫時拿下口罩。

原先預定舉行的祝賀宴「宮中饗宴之儀」因疫情已決定取消。

從上皇明仁2019年4月30日讓位所舉行的「退位禮正殿之儀」開始，經過同年5月1日改元、德仁承繼三神器的「劍璽等承繼之儀」，及德仁即位後舉行「即位後朝見之儀」等連串儀式後，整個換代儀式在今天的「立皇嗣之禮」結束後落幕。

「立皇嗣之禮」原訂今年4月19日舉行，受到疫情影響延期至今。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡