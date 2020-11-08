（編按：文章原發布於香港時間11月5日早上，當時美國大選仍在開票，部份搖擺州領先優勢由特朗普轉向拜登，原文標題為「寫在美國大選結果公布前」）

昨晚（今晨吧）工作到凌晨四時，睡前看一看美國大選開票如何，拜登那時已取下威斯康辛州，特朗普不服上訴。我隨手Google了威斯康辛州的地圖顯示大部份都是紅色，而選舉人票卻去了藍色。所以我會了解特朗普的不服，出了一個post，就睡了。那個post反應比日常的post熱烈，大部分都講道理的，小部分比較偏激，我倒有一個領悟——這次反Trump和撐Trump在選舉大局已定之後，能否握握手、做個好朋友、修補撕裂？

早上七時起床做早餐、便當，那時聽台灣的Hit Fm，恰巧是討論美國大選。主持人（男的）越洋電話訪問嘉賓（住在美國的台灣女記者）。主持人笑說：「怎麼一覺起來結果都不一樣了。」他睡之前看到的新聞都說特朗普有優勢，但起來就發現拜登已大大領先。嘉賓有回應，大意是說轉捩點發生在威斯康辛州，之後走勢都是藍移。

主持人提出有報道說30%投拜登的都不是支持拜登本人，而是很討厭特朗普，想他離開。嘉賓回應說，今次美國大選在美台灣人很注視，她也發現一個很有趣的拉票現象：支持特朗普的會不停訴說他的政績、做得多好多好；但支持拜登的卻沒有說拜登有什麼做得好，而是不停罵特朗普多糟。

她訪問了很多在美台灣人，兩邊都有，支持拜登的是因為相信美國是一個追尋自由、多元的國度，例如同婚、墮胎權、歡迎移民等，但特朗普卻反其道而行；而支持特朗普的，理由跟香港有點像，說單單看見特朗普說「China Virus」已經很爽。她引述一位居美台灣阿伯的話：「台灣一直求什麼？就是在國際上有位置。特朗普政府是真的有為台灣發聲，希望我們能加入世衛。之前美國那個總統有做過？」所以這個之前幾十年一直投民主黨的阿伯，這一屆他投了共和黨。

但最深得我心的還是嘉賓的結語：「很多台灣人很在意美國大選的結果，但大家要記得，現在是美國人選總統，美國總統是為美國打拼，不是台灣。」對，把「台灣」換成「香港」其實一樣。

我當然有取向，但我也有底線——這是美國人的選舉，他們才最懂得什麼是美國價值，他們的選擇理應最能體現美國價值，相信美國吧。塘邊鵝（包括我）也就不便太激動和情緒化，令本身同路的人都分開，就無謂了。

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