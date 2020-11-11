跨國同婚未竟的每一天，對他們來說都像冷冽難耐的冬天

文：華正函（台灣伴侶權益推動聯盟專員）

當跨國同性伴侶的婚姻關係不被承認，無法以配偶依親的方式移動，如何取得同一個國家的簽證與居留權，對跨國伴侶而言一直是最艱難的題目。伴盟長期陪伴的跨國同性伴侶們擁有一個共同點：即使困難重重，也不願放棄這段關係。

伴盟在文化部的支持下，和中山大學社會學系陳美華教授合作進行口述訪談，多數伴侶把共居台灣當成他們最優先的選擇。然而，共居台灣並不容易，取得工作簽的門檻高而不易，許多人只能選擇學生簽、打工度假簽、或旅遊簽，但這些簽證期限短，對要長期落地生活的伴侶來說不一定合用。許多伴侶走投無路，為了維繫跨國親密關係，只能選擇「冒險」。

這一篇要介紹的是三組讓人心疼的伴侶，阿德選擇轉換性別、阿金挺而走險「假」結婚、阿平則打算早早退休和中國伴侶移居海外另起爐灶。他們不惜付出一切，只為能讓情感得以存續。

逃逸，只是求助無門的不得已

印尼籍小甯曾是家庭看護工，負責照顧一位阿公，因為不堪阿公持續騷擾，她只好選擇棄下工作、逃跑另尋其他機會。經過地下仲介的介紹，小甯認識在市場擺攤賣五金百貨的阿德，阿德以一天一千元的薪資，聘小甯作助手。

「我後來問女友，被照顧的阿公非禮為什麼不錄影？才知道她那時用的是沒有照相功能的『智障型手機』，語言又不通，和仲介講也沒用。」阿德轉述小甯的看護工經歷，沒有蒐證工具，使小甯被非禮時僅能處於弱勢；又因語言隔閡，「逃跑」竟成了小甯唯一能保護自己的途徑。

擺攤實在不是件容易的事。她們需要犧牲整夜的睡眠，載著商品移動，遍及木柵、雙連或桃園，一一陳列好商品，等待透早直接上工。阿德說：「雖然我才給女友一千塊工資，但她會把工作當作自己的事，我有被她感動到，一起工作不到一個月，我就喜歡上她了。」

兩人才交往半年，小甯卻在2019年三月遭移民署遣返回印尼，依規定兩年內不得再入境，當時阿德心想，只要等到五月同婚通過，兩人就能結婚，讓小甯依親來台，不料卻遲遲盼不到跨國配套。心急如焚的阿德一邊隨著伴盟四處拜會官員，一邊盤算未來和小甯的相聚方式，眼見官員們無關痛癢的回應，阿德決定靠自已的力量找到和女友團聚的方法。

我願變更性別，好與妳結一場異性婚姻

在小甯無法入境台灣的這段日子，阿德只能放下工作飛到印尼與女友團聚，雖然阿德沒有老闆不用和誰請假，但市場擺攤少一天就少賺一天錢，來往的飛機票也是一筆不小花費。雖然2021年3月小甯就可以再以觀光名義來台相聚，但每次停留也只有14天，經常往返不但折騰也是開銷。阿德有想過，讓小甯再次用移工身份來台，但是「當二十四小時的家庭看護工的話，每天住在雇主家裡，這樣一點意義也沒有。」阿德是想和小甯成一個家，不是偶一見面的牛郎織女。

在走投無路下，阿德想到自己可以變性。在查閱變更性別的要件後，阿德有一天興致勃勃的伴盟團隊夥伴分享，他說自己從小就是男孩樣，從沒認同自己是女生，小甯的家人也把自己當「台灣女婿」，反正自己不愛胸部，月經也是麻煩，他衡量過了，手術費用加加總總大概要35萬，加上飛去印尼辦結婚手續需要一個多月的生活費、市場攤位租金一個月要6、7萬、機票、婚禮…等等，至少要先存80萬比較安心；但若台灣一直不開放跨國同婚，飛來飛去的錢長期下來也超過這個數，不如就變性，以後安安穩穩的過日子。「小甯老了想回印尼，所以我就下定決心想說好吧，我還是去變一下。」

「都不擔心手術風險嗎？」「沒辦法，要不然怎麼辦，如果自己不努力的話，靠別人沒有用。」阿德在這一年內已拿到兩張精神科診斷證明、進行賀爾蒙療法，前幾日剛手術完成，也換到了新的身分證，目前正計畫前往印尼，若順利通過「境外面談」考驗，兩人就能順利回家。

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偽婚男女：我們來演一齣結婚的戲

相隔著台灣海峽，阿金與中國籍女友透過女同志交友軟體而認識，細數用視訊聯繫彼此的日子，竟也已過了五年。因兩岸的特殊性，中國人入台限制多，若持觀光簽證來台，每次停留最長15天，一年最多有停留120天之限制，觀光簽的發放更會受政治情勢所牽動，兩岸伴侶無法憑觀光簽共同生活；而台灣未開放中國人來台工作，只有單次特定的學術與商業交流，或跨國企業內部人員調動才可能長期停留台灣，種種限制使兩岸伴侶大多分隔兩地，或台灣人到中國工作，或兩人移居第三地。

身為醫檢師的阿金考量中國藥廠薪資不高，暫不考慮移居中國；女友的工作性質類似公務員，不可能有機會來台工作，因此這5年多來一直分隔兩地，兩人為了相聚，旅遊足跡遍佈世界。

雖然阿金蠻習慣遠距戀情，但他知道女友不是，長期的分隔讓女友的不安日益加深。因此兩人決定賭一把——讓女友藉由「假結婚」來台，就算必須承擔些許風險，但對她們而言，這是兩人感情要繼續「走下去」的唯一方法。事實上，假結婚對阿金女友而言並不陌生，她曾有與美國人假結婚的成功經驗，最後為了照顧年邁父母而放棄原本的美國夢。除了女友的實戰經驗，阿金身邊也有朋友成功「闖關」，朋友的實質建議給了這對戀人信心，她們躍躍欲試。

「我上網徵求可配合假結婚的男性，也蠻多人說有興趣了解，但我也害怕會被騙錢，就沒有回覆他們。過去製圖工作的師傅知道我們的狀況，也擔心我被騙，就自願幫忙我們假結婚。」有了可信賴的朋友，三個人開始仔細規劃流程與編織故事，前前後後準備了兩年，包括阿金出錢讓男性朋友赴中國和女友家人見面、結婚宴客，女友多年來入境台灣，被編織成來台探訪「男友」，阿金則是總是相伴在側的「好朋友」。

計畫看似百密無疏，不料卻敗在機場面談的最後一道題目。 移民署官員問：「女友來台灣後要住哪裡？」男方答「住阿金家」，女友則說「住男方家」，前後矛盾的答覆，讓假結婚露了餡。一齣準備期長達兩年的戲，中間歷經無數次彩排，最後卻在正式演出時忘詞，只因為三方為了讓故事更貼近真實，不想一個謊言接著一個謊言，只好讓阿金出現在劇本裡，結果卻在正式演出時混淆了台詞，讓假結婚正式宣吿破局。女友當天被遣返回中國。

婚姻面試落榜，下一步該往哪裡走？

「假結婚被抓到的時候，我們當天就說要分手，因為不曉得未來怎麼辦。」阿金回憶起破局當下，眼睛濕潤，原本平靜的嘴角微微顫抖。兩人試了僅存的辦法卻不成，冷戰了幾天，兩人決定且看且走，去年女友因為被抓到假結婚無法入台，兩人乾脆去以色列和肯亞玩了兩趟。

說到對未來的規劃，阿金語露無奈：「可能就會當回朋友吧。」如果跨國遲遲不通過，女友也無法再入境，也許關係真有可能走到盡頭。

如果你、我的國家都容不下我們，我們只能出走到更友善的國度

隨著香港情勢的緊張、全球COVID-19疫情的延燒，兩岸關係逐日緊繃，台灣反中的情緒也到達前所未有的高峰。2019年8月1日，台灣正進入總統選舉的白熱化階段，中國無預警的關閉來台自由行申請；隔幾個月肺炎疫情爆發，相關禁令更是一道接著一道，任何對對岸人民來台的解封也常觸動到敏感的政治神經。當兩岸關係伴隨著情勢的對立緊張，最痛苦與煎熬的莫過於兩岸伴侶。

小和與阿平透過交友軟體認識，隨後兩人相戀同居每天生活在一起兩年，礙於法令規定，小和畢業後無法留下來找工作，只好返回上海就業，也開啟了兩人每天必視訊的遠距離關係。阿平擔任公職，因為赴中國受到限制相見更不容易，無奈地選擇飛到第三地相見，幾年下來幾乎跑遍鄰近東南亞國家只為短暫幾天的重逢相聚。

趁畢業離開台灣前，阿平向小和求了婚，兩人願意互許終生，原本以為同婚過了，兩人就可以結婚住在一起，但沒想到同婚只過一半，未全面保障到跨國伴侶，不僅沒等到平權，反而還迎來近幾年最對立緊張的兩岸關係。

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阿平與小和兩人重視相處的幸褔，並不會刻意去討論政治，隨著2019年香港日益嚴峻緊張的情勢，偶爾遇到相關話題時，都會用開玩笑的方式輕鬆帶過而少有衝突，但面對要如何安排未來兩人能在一起共同生活，環顧現在的情勢，卻都無法輕笑帶過。

「距離退休還有二十多年，如果做到65歲屆齡退休領月退俸，當然是對未來最有保障，但為了能與小和早日相聚，有考慮可能會申請及早退休請領一次性較少的退休金，然後移居泰國或加拿大一起生活。」阿平說，如果兩岸關係持續惡化，這恐怕將會是兩人不得不的選擇。

當然，若盼來跨國同婚通過，兩岸關係平緩的那天，兩人還是希望能在台灣一起生活，「畢竟這裡才是我們從最初認識到相愛，一起生活成長帶來最多幸福甜蜜回憶的家」。

跨國同婚未竟的每一天，對他們來說都像冷冽難耐的冬天

不同經濟條件與分屬不同國家的跨國伴侶們，所擁有的人生選擇不盡相同，但可以發現，他們為了保護得來不易的情感，許多人寧可冒險、犧牲原本可能擁有的安穩生活，只為了在一片黑暗之中探得一縷陽光，守護兩人好不容易建立起的親密關係。

「我要的是與她一起生活」就像阿德說的。置換性別、假結婚、遠走高飛，冒險所帶來的恐懼、憂慮，相較共同生活的強烈慾望，都顯得微不足道。就如同候鳥，為了生活在一起，只能四處遷徙避「冬」——對跨國伴侶來說，跨國同婚未竟的每一天，都像冷冽難耐的冬天，而他們心中最企盼的，是漫漫長冬能儘速過去，迎來下一個春天。

參考資料

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航