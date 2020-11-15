馬翊航《山地話╱珊蒂化》書評：作為21世紀原住民，珊蒂醉了也要醉美麗

有時學長，有時少女

初入台大台文所前，幾個名字是早已熟識的。無論是當年已畢業的陳栢青、翟翱；或者當時仍在學的蔣闊宇、盛浩偉、楊富閔、李時雍。他們早被收在楊宗翰等人策劃的「台灣七年級文學金典系列」系列，或者宇文正、王盛弘策畫專欄，最終成為的散文集《我們這一代：七年級作家》。

不過馬翊航不在那裡。

上面提到的名字，全都得喊他一聲「小馬」學長。畢竟台文所碩、博班初創全都有他的名。學長笑語盈盈，早已集滿各大會議的畢業點數，神龍見首不見尾地悠來悠去。博論口考，委員全數是學界明星，可沒人挑得出他大毛病，甚至此起彼落地盛讚起他行文優美，宛如仙女撒過金粉的散文。

口考是理所當然地通過了。當晚慶祝，學長在林森北路的Gay Bar熟門熟路晃進去，酒是叫了一手又一手。馬翊航在酒裡，也在歌裡。卡拉OK吧裡麥克風舉起，是二姐江蕙的〈半醉半清醒〉，嗓音閃閃、氣口精準，說他不諳閩南語誰也不信。忽而想起往事，儘管張國榮唱不要再提，可是總有人跑來提醒——小馬曾經跑去當明星。

2004年周美玲導演的電影《豔光四射歌舞團》，主題曲〈流水艷光〉還聽得到他的好歌喉。學長在電影變回少女，像十多年後的《阿莉芙》，把妖嬈留給自己。林佑軒大獎小說寫〈女兒命〉，那小馬是用大獎電影化作女兒命。好幾年過去，山地情歌唱啊唱，終於唱出了千呼萬喚的散文集《山地話／珊蒂化》。

活在漢裡：如何作一個二十一世紀的原住民

張亦絢的推薦序寫：「這是一個二十一世紀台灣文學工作者的身世溫柔揭祕。」這話看似平淡，實則毫不簡單。作為一個台東池上長大的孩子，馬翊航縱身在原漢之間的成長，講得十分隱密。從恐怖片《怪談》的「比留子」發音（「池上的小孩把ㄌ一ㄡˊ的尾音發成長長的Ｕ」）；或者後知後覺部落地方的原住民語（「我的部落，是國語的，漢字的」、「初鹿是Ulivelivek，建和是Kasavakan」）；又或者三十歲之後，對長輩訴說自己想要一個卑南名字（後來繼承了過世祖父的名Farasung）。

二十一世紀的卑南族青年馬翊航，也寫《漢聲小百科》、《吳姊姊講歷史故事》、《十萬個為什麼》，從小理髮店裡擺放的是《翡翠雜誌》、《獨家報導》，活在台灣強勢的漢人文化社會裡，擁有共同的記憶並不是不好，只是記錯了綠樹在敦化南路，誤信了四大天王的演唱會即將到來，迷戀著改名演起台語劇的雙胞胎偶像Top Twinz……好像總有一些什麼被剝奪而去，無可奈何，淡淡無跡。

於是他總忍不住要提卑南族小說家巴代的《野韻》，鄒族伐依絲《火焰中的祖宗容顏》。跑去跟帥氣的太魯閣族Apyang對談，對話失去名字的平埔族——潘宗儒等人的《沒有名字的人》。在台北藝術大學開的通識課程是「不只是山海：台灣當代原住民文學與文化」，年輕時讀孫大川《久久酒一次》與夏曼・藍波安《八代灣的神話》，聽（長得像父親的）胡德夫、天后張惠妹的歌，對著老師說：「老師，你聽過陸森寶嗎？他是我們卑南族很偉大的音樂家捏。」然後得到溫柔但遲疑的微笑。馬翊航作一個二十一世紀的原住民青年，儘管奔波城市的昏忙，可好像只要他的山地長在胸口，時時就能返家。

但偶爾，還必須被錯認是「寶嘉康蒂」。在〈鱈魚岬的寶嘉康蒂〉中提到，自己因赴波士頓會議而逗留，投靠北京來的小羊，有些曖昧情愫在發酵。但小羊聽聞馬翊航的原住民身分，像是看見稀有品種的獵奇，不斷呼喊他為「小外國人」，馬翊航寫出諷刺：「我應該要唱一首《風中奇緣》的主題曲嗎？」於是他決定面無表情，唱小羊最喜歡的蔡琴的〈傷心小站〉作為「被異國情調」的抗議，聲音不大不小，只需要被聽見而已。

二十一世紀見怪不怪，說來就來，殖民與大國心態還是幽靈無所不在。可真需要山地情歌，「排灣鄧麗君」蔡美雲堅硬如石，「如果我是鳳飛飛，哥哥你一定會要我」，明知不是的幽恨，還有一種文化位階的隱隱然，但怎麼樣都得美麗，於是小馬路倒同志酒吧Abrazo，「站起來笑笑說沒關係，我很好我很好。」醉也要醉美麗。

辣妹髮妝：離開山地的珊蒂

原住民逃不過國家。從荷據、鄭氏、清領的開墾人力，到日本皇民化的高砂義勇隊，一路挺過國共內戰，黃春明〈戰士，乾杯！〉，充滿了被迫消音的客體。生於八○年代女性主義、原住民自治運動，成長於九○年代的同志、跨性別運動，馬翊航離開山地負笈台北，化作妖冶珊蒂。

珊蒂讓人看見生機。做一個不遮掩的原住民同志，按下帥哥的臉書好友邀請，在同婚公投失利的公開貼文後，接獲生母Line的追問，也得強悍表達不會為自己身分抱歉，因為沒有人做錯任何事。遇上好事的親戚問起男女關係，珊蒂的父親也會幫忙圓場：「他比較喜歡自由自在啦。」

但在愛裡，珊蒂還是少女。少女總要心碎。珊蒂在某任拖拉的愛裡忍受不平等，「蝸牛可以吃嗎？一定是你們山地人愛吃的。」珊蒂愛得徒勞，愛得無以回報，默默接受情人捎來的殘酷事實，「他說不會也不能跟我綁在一個房間，契約是會帶來傷害的」，把自己化作魚缸，「他與我分享他在其他房間的故事」、「因為他愛我，所以他誠實」，情人是自由的魚，後來就離水而去，只剩下珊蒂用力眺望海的眼神。

珊蒂深知「幼稚的是想像病一定更接近愛，才把愛的痛苦假裝成病」，卻還是義無反顧跳了進去，沒病的皮膚為了愛人醫美雷射，換來「雖然好痛好可憐，但好像真的變年輕了。」於是離開，抵達秋茂園附近的海堤棧道，體會另一種愛，「愛本來就是曠日廢時的，可以快轉的事物，不見得會被主動打開。」珊蒂學會緩慢、預約衰弱，去抵禦愛的海波浪，在青苔上刮取愛的痕跡。真正的辣妹髮妝，是從成都步向武昌，也不在意旁人的眼光。

遲到的小馬：未成年的成人儀式

現在推出第一本散文集的小馬已經不小了，他超過了朱天文〈世紀末的華麗〉裡模特兒巫女米亞的二十五，也熟過了〈肉身菩薩〉的「三十啷噹歲」。珊蒂重新回到山地，尋回自己真正的名，猶如書封設計的黑白正經，內裡是檳榔剖半的心。

馬翊航在《山地話／珊蒂化》呈現出驚人的豐沛能量，好似缺席的星星終於兀自發出光芒。以自身本領越過了早熟的選集，相對於同期寫作者而言，他無疑是遲到的——就像他寫〈未成年〉，自己錯過了無數次的卑南族的成年禮，也屬於某種意義上的未成年，現在才要轉大人。

精彩連篇的《山地話／珊蒂化》是馬翊航積累的年歲，字句使用老練淘金，例如〈攤開時節〉寫回高雄與離異的生母相聚，母親懸著淚水，「媽媽對你好，絕對不是因為虧欠你。」於是知道了，「檳榔內裡被挖掉的心，必須分離一點才不苦。」或者從軍感受到的雄性威力，「軍人的身體是被控管的火力，慾望擾亂著少年之眼。」扎實而成熟地令人驚豔。

除前述外，更有著獨當一面、靈光閃閃的語言，破壞漢語的成規，卡拉ok店老闆娘與IBM設計師的熱戀，「他們滑鼠的形狀有沒有，就是以我的屁股輪廓去設計的」；從山地晃到台北，「有一天，到東區去喝酒，又到那個Abrazo」，自己的情歌不只唱給自己聽。

有沒有收在七年級選集已經無所謂，在不在作家的行伍裡也沒關係。在《山地話／珊蒂化》綻放的光芒裡，小馬猶如破繭的花蝴蝶，宛如情歌天后般場，告訴那些期待已久的眾人——馬翊航在這裡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航