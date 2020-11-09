如果川普打法律戰告上最高法院，翻盤的機會有多大？

美國選舉的出票過程跌宕起伏。到了星期六（11月7日）中午，拜登在賓州領先優勢增大，各傳媒紛紛預測拜登贏得賓州，隨即宣佈拜登獲得273張選舉人票贏得總統。過了沒多久，内華達預測拜登獲勝。拜登票數到了279張，擴大了優勢。在星期六晚上，拜登發表勝選宣言。然而，川普還沒有承認失敗，他還希望通過法律戰，最後翻盤。那麽他翻盤的機會有多大呢？

根據川普自己的説法，最高法院有六個保守派大法官，其中三個還是他任命的，而且都是頂住民主黨的强烈挑戰而任命，因此，他確信，「最高法院會判自己獲勝」。

不少美國華人、台灣人、香港人乃至「推特上的中國人」，也同樣認爲，最高法院會幫川普獲勝，重演「最高法院判小布希獲勝」的一幕。

首先應該澄清，美國總統是人民選出來的，不是「最高法院判出來」的。2000年，最高法院沒有「判」布希獲勝，而是通過「終止延長重點票」而維持了有利小布希的結果。

爲此，可以稍微回顧一下2000年的往事。當時，小布希只要拿下佛羅里達就可以以271票獲勝。但在佛羅里達卻出現票數異常接近的情況。在最初的點票中，小布希比高爾多1784張選票。佛羅里達法律規定差距小於5％的話要自動重點，然而機器重點後，小布希依然比高爾多327票。

這時，民主黨提出，這次選票的設計是「蝴蝶型」，導致不少選民產生混淆，以致當年機器點票的廢票率是上次的幾倍，質疑在這種情況下，機器點票的方式不準確，於是提出在四個縣進行重點，州政府批准。然而，佛羅里達州的法律規定，所有點票結果（包括重點票之後的結果）必須在11月14日下午5點前出來。

手工重點速度慢，到這個「死線」前還（遠遠）沒有完成。於是州政府批准延長時間「死線」一再推後，最後到了11月26日，還有兩個縣（邁阿密戴得縣和棕櫚樹縣）沒有完成。在佛羅里達的海外軍人選票寄回之後，布希的優勢還進一步擴大了（多了930票）。11月26日，州政府決定不再推後，這樣不計算剩下兩個縣的重點結果的情況下，布希還以537票領先。

民主黨不服，繼續打官司，要求再次延長時間，把剩下兩個縣的手工重點票都包括在内。這樣官司才到了最高法院。

在最高法院，共和黨主要打兩個觀點。第一，認爲延長點票時間違反了州法律，而這個州的「死線」也早已考慮了重點票所需的時間在内了，州政府無權延長，更何況一再延長。第二，如果這四個縣的點票用手工完成，那麽爲了標準一致，整個州的選票都應該用手工完成，因爲其他縣也有機器讀不準的問題。

筆者認爲，共和黨的這兩個論點都非常有力，足以説服法官。此外，現實的情況也讓最高法院不願再延長死線。第一，選舉人投票的時間已非常接近，然後就是憲法規定的眾議院確認結果和總統上任，手工點票有似遙遙無期。

第二，小布希在三次宣佈結果中都勝出（最初結果，機器重點票後的結果，11月26日的結果）。這樣，在綜合考慮之下，最高法院最後判決，除非整個州都採用同一標準，否則不能採用剩下兩個縣的手工點票。而這個判決距離最高法院定下的「最後死線」只有兩個小時，技術性地否決了民主黨要求。

雖然很多人認爲最高法院的這個判決有黨派之見，但以上分析説明，判決並非無理。此後，有不同機構模擬「如果人工點票之後結果會如何」，根據不同機構和不同的模擬模式，其實也是各有勝負，高爾並非就能贏。

對比2000年和今（2020）年就可以發現，川普的情況和當年小布希相差甚遠。

首先，小布希涉及的州只有一個佛羅里達。而川普涉及的州就多了。川普要翻盤，必須在拿下賓州的前提下，再把剩下四個州中的至少三個才可以取勝。此外，川普還想挑戰更早前已宣告拜登獲勝的威斯康辛和密西根。這樣涉及的州最多有七個，或者說至少有四到五個州翻盤才有希望贏。這個任務的困難度就不知道大多少。

其次，最高法院不能「判川普獲勝」，川普如果沒有足夠的選票支持，最高法院無論如何判，都不可能判川普贏。在2000年，小布希在佛羅里達是領先的，而川普在以上大多數州都落後。

小布希和高爾之間的差距只有幾百票，最多不過一千多票。而川普在落後的州中，相差都很遠。以筆者寫稿的時間（美東時間11月8日早上11點半），川普在賓州落後4萬票，在密西根落後4萬5千票，在威斯康辛落後2萬票，在内華達落後近3萬票，在亞利桑那落後接近2萬票，在喬治亞落後1萬票。除了在亞利桑那可望拉近之外，其他各州都只會拉遠。

在美國選舉歷史上，重點票幾乎沒有改變結果的先例，尤其在總統選舉，從來沒改變結果。從小布希的例子看出，重點票改變的數字只在幾百票左右。2016年，綠黨要求在多個州重點票，結果在威斯康辛，川普反而多領先了131票；在密西根，（未完成）重點票只為希拉蕊多增加了102票；在内華達的部分重點票，希拉蕊多加了3票。

可見，如果川普用重點票，幾乎不可能拉近這些過萬票的差距。即便一個州能成功，還在這麽多州成功？

Photo Credit: Reuters / 達志影像 大量的郵寄投票，寄到賓州費城的會議中心。

第三，既然重點票不可能挽救川普，那麽川普只能通過「讓大批選票無效」的方法。這又可以分爲兩類。一種是證明「民主黨作弊」，一種是「遲到的郵寄選票無效」。

關於「民主黨作弊」的問題，筆者另文討論。但結論就是在美國選舉作弊極少，而且絕大部分都不會改變選舉結果。在强調美國「選舉舞弊很嚴重」的保守派智庫，今年匯編的從2000年開始選舉舞弊事例中，在過去20年在各級選舉共有1071件被證實的選舉舞弊案。這聼上去是個很大的數字，但在美國選舉多如牛毛，這些舞弊事件絕大多數是「個人級別」的舞弊。這樣一看，與龐大的投票數字相較又是滄海一粟。

即便郵寄選票中，以最早就全面實施郵寄選票的俄勒岡，19年只有15宗被起訴的個案。在美國總統選舉這麽龐大的點算過程中，出現瑕疵、錯誤乃至誤差都是難免的，正如2000年，佛羅里達點了好幾次，數字一直都在變。但這些瑕疵、錯誤和誤差，都不足以影響選舉結果就是了。

在美國，選舉作弊是重罪。如果有證據只能通過法律解決。但目前在大多數川普聲稱要訴訟的州，其實都是一些程序上的枝節問題，絕大部分州的訴訟看不到共和黨提出的有達到起訴標準的「舞弊」證據，一些案件被法官直接取消了。一些州如喬治亞，直到現在連一宗正式的選舉舞弊的投訴也沒有，遑論訴訟。目前有關選舉舞弊的訴訟涉及數字最大的，是内華達涉及3000票（細節不詳）。但即使這些票全部作廢，也無法挽回川普在内華達的劣勢。

第四，在川普提出最有法律爭議點的，也是（相對而言）最有機會的訴訟，是要求「賓州遲到的郵寄選票無效」。

在競選期間，川普就一直主張「遲到的選票無效」，即過了11月3日票站關門（在賓州是晚上8點）才送達的郵寄選票，都不能算有效，因爲已「過了時間」，變相延長了選舉。

然而很多州都規定，只要在11月3日或以前打上郵戳，然後在合理時間内寄到就有效。賓州的截至時間是11月6日。在此前，賓州共和黨人提出訴訟，認爲賓州政府延長時間不合理。結果賓州最高法院支持了政府的做法。於是共和黨把官司打到聯邦最高法院。10月19日，聯邦最高法院以4：4做出判決（當時新上任的大法官巴瑞特還沒有參與），認爲目前不干涉州最高法院的事務。這樣投票照舊進行。

在賓州選情不利的情況下，共和黨再次發起訴訟。這時，聯邦最高法院頒佈命令，要求賓州把11月3日以後才到達的選票，分開點算，但沒有涉及是否有效的問題。這被共和黨視爲巨大利好消息，他們認爲，這樣可能是最後廢除這些選票的先聲。

雖然據説這些選票只涉及數千票，不足以追回川普的劣勢，但其潛在影響就是，其他州也可能有這樣的情況，到時影響就大得多。

筆者認為廢除這些選票這種情況非常不可能。

首先，如何處理郵寄投票的時間是州權，各州的情況都不同，而且都自行制定。事實上很多州都和賓州一樣，把限期設在郵戳時間在11月3日即有效。

其次，最高法院此前頒下裁決，允許賓州繼續這樣做，如果以後才說不算，這違反了法治的基本原則。誠然，如一些人認爲在此前的判決中，沒有裁定賓州的規則是否合憲，但有了這個規則，選民就有了合理的期望，認爲可以在11月3日郵寄投票。不能說此前州定下來的規則錯了，或者最高法院的裁決沒有糾正過來，就把這些選民的投票權剝奪了。這在法理上是説不通的。憲法保障公民的投票權，不能把州政府和最高法院的「失誤」，由選民承擔責任「選票無效」的後果。

最後，如果賓州這些票被廢除，那麼其他州的類似情況也會被廢除，這更是赤裸裸地剝奪大批公民的投票權。這種情況不可能發生。

綜上所述，和小布希當年的情況對比，川普存在幾大劣勢：牽涉的州太多，每個州差距太大，提出的法律爭議缺乏依據。這樣決定了，川普的法律戰，如果以改變選舉結果為目的，注定是無效的。

最後也說一下，最高法院雖然有三個是川普任命的，但不一定要站在川普一邊。法官不是總統的奴才，他們有尊重和捍衛法律的操守，也有超越黨派之外的自由意志。從「俗氣」的角度說，他們也不必要爲了川普而玷污了自己的名譽。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航