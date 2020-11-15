網路流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」，其實每天排氣十幾次都算正常

文：王澍清（NOW健康）

放屁是人體正常的生理反應，但屁放得越多不一定健康，有些情況會導致放屁頻率增加，若排便狀況有改變，應提高警覺盡速就醫。

網路流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」引起網友熱烈討論，台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，民眾毋需過度緊張，連環屁與大腸癌之間並非劃上等號，很多原因會導致連環屁，其實每天排氣十幾次都算正常。

蕭奕宗說明，以下這些情況都可能是放屁頻率增加的原因：

資料來源／台北市立聯合醫院，圖／NOW健康製作 蕭奕宗說明，連環屁與大腸癌之間並非劃上等號，這些情況都可能是放屁頻率增加的原因。

1. 飲食

吃太多容易產氣的食物，像是豆類、肉類、蛋、牛奶等，會造成排氣增加。腸道細菌分解蛋白質後，會產生不好的氣味。

2. 吃太快

進食速度太快，或是邊吃邊講話，大量空氣會同時跑進腸道，使得排氣量增加。

3. 腸道環境不佳

腸道是消化器官，也是人體重要的免疫器官，除了負責吸收營養外，也要對抗入侵的細菌與病毒，所以全身免疫細胞IgA最多的地方就在腸道，有著精密的神經系統，又有「腹腦」之稱。在理想狀態下，腸道好壞菌需保持恆定，一旦壞菌增加，就可能導致頻繁排氣。

4. 排便習慣不良

上廁所時間不固定，使得腸菌增生、排便不順，也容易腹脹、排氣。

5. 腸道腫瘤

阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁。但不是所有腸道腫瘤都容易放屁，大腸包括升結腸、盲腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸、直腸幾個部分。腫瘤若位在右側的升結腸、盲腸，因此處腸道空間較大，腫瘤容易到晚期才被發現，導致已轉移肝臟或腫瘤腸道出血，表現在外徵兆主要是貧血。

另外可能出現連環屁的腫瘤，大多長在左側的乙狀結腸、降結腸或直腸，如果合併發生排便習慣改變、大便形狀變細小、容易脹氣等情形，應盡早就醫接受糞便潛血檢查。大腸癌若能早期發現、盡早治療的話，初期的大腸癌5年存活率可達90％以上。

除了連環屁要注意外，不排氣也有問題。蕭奕宗說，能吃能睡能拉最幸福。如果不排氣至少也要打嗝，吃進的東西一定要有「出口」，只進不出會變死水，長期可能引發阻塞性腸炎。

此外，腹腔或骨盆腔開過刀的病人，術後可能造成腸道沾黏，發生腸阻塞，食物無法順利通過腸道，導致不排氣。所以「排氣」也成了醫護人員觀察病人術後能否進食的重要指標。

排氣順暢代表消化好，身心較為舒暢；無法正常排氣，不只影響食慾，心情也會跟著低落。蕭奕宗建議民眾最好養成固定排便時間，同時也要保持規律運動習慣，因為腸道蠕動除了受地心引力作用，也仰賴腹部肌肉力量，強化肌力可促進腸道蠕動。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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