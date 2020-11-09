作育科技菁英無數：中研院院士、清大前校長劉炯朗病逝，享壽86歲

清華大學前校長劉炯朗7日因病過世，享壽86歲。其生前為即時系統、電子設計自動化、離散數學等領域的開山祖師爺之一，更被列為國際知名學會IEEE及ACM雙會士及雙教育獎肯定，不僅學術成就驚人，更作育英才桃李滿天下。家屬沉浸在悲傷之中，期盼外界勿打擾。

《中廣新聞網》報導，劉炯朗1934年在廣州出生，在澳門完成中學教育後，來台就讀大學，考入成功大學電機系就讀。1958年，劉炯朗退伍，就到美國麻省理工學院讀書，1962年取得美國麻省理工學院電腦博士學位。劉炯朗後來分別在麻省理工學院，與伊利諾大學香檳分校任教，在「電腦輔助設計」與「離散數學」等領域，都享有極高的學術成就。2000年時當選中央研究院院士。

《自由時報》報導，劉炯朗的徒孫、台灣大學電資學院院長張耀文表示，劉前校長在學術貢獻上，早期投入即時系統及離散數學，是計算機科學領域基礎；80年代則轉向電子設計自動化，在2011年拿下電子設計自動化界的諾貝爾獎「菲爾・卡夫曼獎」（Phil Kaufman Award）、2014年拿下Gustav Robert Kirchhoff獎，並是國際電機知名學會IEEE及ACM的雙會士。

劉的教育事業更是桃李滿天下，獲得罕見的IEEE及ACM雙教育獎肯定。早期在美國麻省理工學院任教時，寫出最老最原始的教科書《離散數學》與《組合最佳化》，更是經典中的經典。

《科技新報》報導，1998年劉炯朗放棄美國籍回台接掌清華大學校長，直至2002年卸任。在擔任清大校長期間，他以睿智、親和的領導風格，大幅提升清大國內的能見度與聲譽。並大力向企業募款，其中由台積電募款新台幣1億5千萬元，支持清大籌建台積館並成立科技管理學院，亦從旺宏、台達電、威盛、凌陽、合勤等多家公司為清大募得約5億捐款，推動校園建設。

他在任期間因為親切溫和的態度，深受學生喜愛，退休之際學生除了辦紀念活動之外，也在網路發起留任的連署活動。

而在從清華大學退休後，他受邀於2005年10月起，在新竹IC之音主持「我愛談天你愛笑」，內容題材多元包含科技、教育和文學等等，這十多年的節目內容後來也陸續整理成書，10年間總共出版17本著作，從經濟、文學到哲學內容包羅萬象，希望能夠用深入淺出的方式傳遞知識給一般讀者。

劉炯朗是國際研究機構TrendForce（集邦科技）的董事長，推動商業智庫與智慧財在台灣與國際市場的能見度。此外也擔任聯華電子、旺宏電子、聯亞藥業與究心公益科技公司的董事，還有台揚科技、力晶科技 、遠傳電信、智邦科技的獨立董事。

ETtoday報導，聯華電子表示，感念校長劉炯朗對公司與國家的貢獻，當全力協助家屬後續事宜。至於董事職務，目前公司沒有計畫補選董事，預計明年將會全面改選董事會。

關鍵評論網旗下的Podcast節目《馬力歐陪你喝一杯》2018年亦曾專訪劉炯朗校長，暢談古今文學歷史與台灣教育。其中談及對於高中文言文比例的調降，高中分文組跟理組的意義，以及家長的心態會如何影響小孩的學習等。

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