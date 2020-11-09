年吃130萬顆：安胎老藥Ritodrine副作用風險高，食藥署評估禁用

食藥署宣布將重新評估乙型受體素類的口服藥，用於安胎的效益與風險，研議是否全面禁用。具有β2交感神經興奮作用、全台孕婦年吃百萬顆的ritodrine，正是屬於這類安胎藥。

《中央社》報導，根據全國藥物不良反應通報中心資料庫統計，民國87年至103年共有9名個案使用口服、針劑的安胎藥成分ritodrine後，發生嚴重不良反應，其中3例危及性命，大多無法排除與藥物的關聯性，且共同特徵就是使用天數均高於歐盟建議的48小時。

在台灣上市的安胎藥物中，ritodrine成分是最常見的老藥，綜觀過去10年健保用量，每年口服劑用量超過130萬顆。

根據2014年2月出刊的台灣周產期醫學會會訊，當時的理事長蔡明松表示，2013年歐洲醫藥管理局（EMA）的報告中有提到有關Ritodrine等6項短效型β-agonist藥品療效及安全性在評估的結果，認為該等藥品應用於產科相關預防早產、流產適應症時，若長時間使用注射劑型Ritodrine超過48小時，可能會對母親及胎兒造成嚴重的心血管副作用，其風險大於安胎效益。對於口服劑型的Ritodrine，歐盟EMA建議不應用於預防早產或緩解子宮過度收縮之產科相關適應症。

食藥署2013年便曾啟動相關風險評估，但當時依專家決議於5年後再次評估乙型受體素類安胎藥。截至10月底已蒐集醫界意見，預計今（2020）年年底提至「藥品安全評估諮議小組」由專家討論，研議是否全面禁用。

Ritodrine ​​ 根據奇美醫院、台中醫院衛教資訊，Ritodrine藥品的中文商品名稱包括「妳得寶」、「安寶」等等，用於預防早產、流產，適用於懷孕大於20週以上之孕婦。服藥副作用包括血壓降低、血糖升高、低血鉀、心悸、噁心、震顫、頭痛等等。 患有高血壓，糖尿病及心臟損傷的病人，需謹慎使用；懷孕小於22週或嚴重氣管性氣喘、心律不整的病人則不建議使用。 Photo Credit: 奇美衛教資訊網 ​​ ​​

《聯合新聞網》報導，食藥署藥品組科長洪國登表示，乙型受體素類可以抑制平滑肌收縮，避免子宮收縮過度而導致胎兒不穩或早產。

目前國內核准用於安胎的只有這一類口服藥，其他用於安胎的藥品，安胎是非核准仿單適應症，例如某些降血壓藥，但因為不是仿單核准的適應症，就不能申請藥害救濟或通報不良反應。洪國登表示，因為醫界有一些意見，目前還在搜集意見階段，已經發函給婦產科醫學會、母胎醫學會等相關專業團體，最快12月召開藥品安全評估諮議小組。

《中央社》報導，長庚醫院婦產部主治醫師洪泰和表示，台灣因健保普及，加上就醫便利、便宜，國內婦產科醫師大多採取防禦性作法，只要孕婦出現規律宮縮，即便只有30％早產機率，仍會給予口服或點滴安胎藥物。

另台灣婦產科醫學會理事長、新竹馬偕醫院婦產科主任黃閔照呼籲，食藥署若真要禁用乙型受體素類口服安胎藥，應先提出解方，例如由食藥署公告特定降血壓藥、止痛藥可作為安胎使用，別再讓婦產科醫師承擔所有風險，並給予過度時期，切勿說禁就禁。

根據《工商時報》的報導，母胎醫學會理事長鄭博仁指出，目前國際上對於早產的定義早已與過去不同，台灣過去往往希望孕婦能安胎到足月，但事實上國際母胎醫學會對足34周以上孕婦，不實施安胎處理列入指引，若真有必要使用安胎藥，也可用降血壓藥物nifedipine來代替。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範