現任總統才有網路言論禮遇，川普推特帳號明年一月將回歸平民待遇

美國大選結果大致抵定，如無意外，明（2021）年1月20日將舉行新任總統就職典禮時，現任總統川普（港譯「特朗普」）的推特將會失去總統禮遇，須與一般平民帳戶遵守同樣的使用者規範，例如不能張貼假資訊或含有煽動仇恨暴力的內容。

科技媒體《The Verge》報導，推特對於全球各地的領導人和部份官員有提供特殊禮遇，如果這些人士在推特張貼的內容與「明確公眾利益價值」有關，即使有踩線的可能性，也可以破例保留在推特上。這個公眾利益政策始於2019年，在此之前已經以非正式的潛規則形式存在一段時間。

推特發言人向《The Verge》證實，推特對於世界各地領袖、參選人、官員採取這項措施，原旨是讓大眾能夠看見領袖所欲表達的事物，「這代表我們會對特定推文加上警語或標示，以及某種程度的限制」，例如限制回應或轉發規則，而不是直接封鎖推文；這項服務只限於現任或在職的領袖及公職參選人，「不適用於已經不在任的民眾私人帳戶」。

受到影響的只有川普個人帳號（@realDonaldTrump），其他的白宮官方帳號（@WhiteHouse）、美國總統官方帳號（@POTUS）、美國第一夫人官方帳號（@FLOTUS）權限則會移交給繼任者團隊，因此不受影響。

推特強調，如果國際領袖使用推特帳戶煽動恐怖主義、針對個別人士發出直接暴力威脅、張貼私人訊息（例如其他人的地址等個資）、未經他人同意而發布他人私密影像、涉及兒童色情、鼓勵自殘等，仍很有可能會受到推特政策規範。

《路透》今（9）日報導，據臉書使用者規範，現任官員和公職競選人也有類似的豁免待遇，貼文內容可以免於事實查核。臉書尚未表示會如何處理川普私人帳戶。

《The Verge》和《路透》報導皆指出，今年5月美國發生大規模種族示威後，川普在推特上寫的一句「開始搶，就開槍」（when the looting starts, the shooting starts），是川普首個被視為美化暴力的推文。這句話始於1960年代邁阿密警察局長希德里（Walter Headley），之後在種族衝突事件不時被引用。有人認為正是警察開槍鎮壓才維持了和平；另一方面，由於開槍也無法消弭種族衝突，反而使雙方積怨更深，這句話一般被認為只會加劇暴力與分歧。

川普在推特上數次表示郵寄投票將造成詐欺、晚寄到的選票不算數等，皆被推特列為虛假訊息。川普陣營已表示將在多個州提起訴訟，不過，由於最高法院在選前已經裁定威州、賓州、北卡羅萊納州的郵寄選票可以延後計算截止日，最高法院不大可能就這一點推翻自己的裁定。預計川普陣營如要訴訟，只能針對現場開票是否有違規事項、選票本身是否存在詐欺問題來爭辯。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範