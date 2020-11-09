7條問答看美國大選有可能造票嗎？

（編按：文章原發表於香港時間2020年11月5日，當時美國大選大部份搖擺州份未完成點票，但數個搖擺州份領先優勢已由特朗普〔Donald Trump〕轉向拜登〔Joe Biden〕）

文：梁啟智

七條問題，希望幫到大家。

1）點解有郵寄選票？唔係現場投票咪好易做假？

郵寄選票響美國已經好多年歷史，今屆因為疫情而變得更普及。要說明郵寄選票有冇可能做假，要先解釋清楚郵寄選票的具體做法。由於各處鄉村各處例，以下以明尼蘇達州作為例子。

1）首先，你要向選舉官員申請郵寄投票。

2）你會收到三個信封同埋一張選票。

3）你要將填好的選票放入第一個信封。呢個信封係乜都冇嘅，只係用嚟幫你張選票保密。

4）之後你要將第一個信封入落第二個信封。呢個信封上面有一個獨一無二嘅條碼，代表你嘅身份。你將個信封封口，然後響上面嘅空格簽名。

5）因為第二個信封有你嘅個人資料，為咗保護你，要將第二個信封再入落第三個信封。呢個信封有選舉事務處嘅地址，你放入郵箱就得。

圖片來源：League of Women Voters of Minnesota

選舉事務處收到你嘅三層信封後，會順序做以下動作：

1）拆開最外一層信封，攞中間個信封出嚟。

2）電腦掃一下中間個信封嘅條碼，確認呢個信封同呢位選民係存在嘅。

3）核對信封上面的簽名同選民登記上面的簽名係咪一樣。共和黨同民主黨都可以派代表監察，有唔同意的再搵第三個人核對。

4）通過核實程序，先會拆中間個信封，攞最入面個信封交俾點票部門。

5）如果通過唔到，會通知返該位選民，話佢知張選票DQ咗，叫佢響截止前重新投過。

（大家應該明點解郵寄選票會點得咁慢）

換言之，要成功響郵寄選票做手腳，唔係自己印一疊選票出嚟就得。你需要：

1）攻入選民登記系統。

2）搵出邊個有登記郵寄選票，然後按每個人的識別條碼偽造另一個中層信封。

3）再按系統資料逐個人逐個信封冒認簽名。

4）唔知用咩方法阻止真果張選票寄到去選舉事務處，然後換成你整的那張假選票。

5）重覆上述步驟起碼100,000次。

好明顯，呢個唔係個人有可能做得到嘅事情。真係要做得到，起碼選舉事務處入面要有內鬼安排所有嘢。但係選舉事務處職員又點會只得一個黨呢？當個出術的範圍去到咁細，篤灰的容易程度就幾何級數上升，你未做就已經拉咗，所以從來冇人會試。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 美國佐治亞州一個選票中心，工作人員在現場宣誓。

其實郵寄選票嘅真正問題，唔係假選票，而係唔可以保證選民響一個秘密的環境入面投票。響美國的話呢個問題唔大，邊個迫你投票你咪告佢囉。響中國就好大鑊，你可以想像如果有成班國保響你面前話要「幫」你投票，又或者中資老板叫大家一齊填票，你點樣拒絕。所以香港人拒絕郵寄選票係好合理的，但美國人就另一件事。香港搞郵寄投票如果出事，都唔知可唔可以信警察會查；美國郵寄投票好少出事，因為兩黨制下實會有人同你查到底。

2）如果係成個州政府造假呢？州政府印多疊選票點票時候混入去呢？

呢個就唔關郵寄投票事，有冇郵寄投票理論上都可以發生。實際上就發生唔到，因為州政府入面乜嘢政黨嘅人都有，唔可能咁大工程都冇人發現，淨係「印多疊選票」呢個動作已經會驚動FBI。

我亦想大家留意下面呢一張圖：

美國各州政府主導權。紅色為共和黨，藍色為民主黨，紫色為兩黨共治。剔號是今屆關鍵州份。（底圖來自維基）

美國大選由州政府組織，成件事好分散。上面有剔號的是今屆競爭激烈的州份，紅色係共和黨把持的地方，共和黨自己造票益拜登，冇可能嘛？紫色係兩黨共治的地方，民主黨有任何動作都會俾共和黨夾實，再唔係就法庭見，實在唔需要香港人為佢哋擔心。基本上冇一個競爭激烈的州份，本身係民主黨可以話晒事嘅。

3）死人投票又如何？我見到新聞話有死咗嘅人都可以投票！

理論上，如果一個人死咗，選民登記又冇取消到，咁佢嘅子孫收到佢張選票之後，冒簽名投多一票係有可能會發生的。不過選民登記本身會成日更新，如果捉唔到的話都係相當個別的案例。史丹福大學做過一個調查，睇晒華盛頓州由2011至2018年期間投過的450萬張郵寄選票，只發現14張有可能係由「死人」寄出的，比例是0.0003%。他們的結論是這種情況非常罕見。一場上億人的選舉係會有甩漏的，但不用把甩漏看成是系統性作假。

4）點解有啲州可以點咗好少票就話拜登勝出？有啲又點到九成都唔肯話特朗普勝出？傳媒做假？

之前講過，睇開票，其實唔止係睇實數，仲要睇期望落差。我當係九龍西補選，一個民主派候選人響美孚正常應該贏500票，如果佢只贏50票的話我哋會判斷佢響成個九龍西輸緊；同樣，一個民主派候選人響馬頭圍正常應該輸500票，如果佢只輸50票我哋會判斷佢響成個九龍西贏緊。你明白呢個道理，就明白點解美國傳媒對每個州的輸贏判斷會咁唔同。

如果有一個州某黨會每一屆都大勝，然後今屆出嚟的結果，就算只係點咗好少票，但係同預期一樣，咁傳媒都會話呢個黨已在該州勝出。拜登贏加州就係咁call；但這事情在共和黨州份同樣普遍，例如北達、南達等草原區州份，一樣是點了很少票數就會話特朗普已在該州勝出。呢件事係冇政黨偏向的。

但如果有一個州預期選情好緊，又或開票時選情和預期不一樣的話，那麼傳媒就不會那麼早下判斷，可能真的等到最後一張票點完才會直接公佈結果。事實上，傳媒的判斷對真正的結果沒有影響，只是方便讀者理解選情，最後當然還是票數說了算。

5）為什麼有些州份已經點九成票，特朗普一直領先，仲會話拜登有機會後來居上？

因為真係有機會後來居上，所以要等到每一票都點完。點票過程出現逆轉其實很正常，在香港也會發生。例如當我們點新界東的選票，打鼓嶺和大網仔的票站因為人少，所以好快點完；鄉郊票通常親建制，所以一開始個票數會係建制派領先。夜少少，大埔中心同第一城等人多的票站終於點完，因為中產而又親民主派，於是民主派的票數就會後來居上。將呢件事乘大100倍，你就明白宜家美國發生緊咩事。

我哋睇吓呢張上屆賓夕凡尼亞州匹茲堡一帶的結果圖：

公開數據，紐時製圖

上屆賓夕凡尼亞的結果是48%對47%，但係個州入面其實好分裂，好易響鄉下地方搵到有超過70%支持特朗普的地方，亦好易響城市入面搵到超過90%支持希拉里的地方。例如我呢度標出來的選區，希拉里得票96%。

咁我舉個例，假設1,000,000票點咗900,000票，仲有100,000票未點，而特朗普領先80,000票，咁係咪特朗普贏硬？唔係。如果咁橋呢100,000票係來自上面最藍色的地方，咁其實可以合理地估拜登一樣有機會贏。過去呢一日，美國的記者就係唔停咁開Excel計呢一種算術。

總之，有一批選票出現九成或以上投任何一位候選人，係好正常嘅。

有人問：咁都冇可能無端端有一批選票會百分百全部都投拜登吖？如果你講呢單，其實係入錯data，之後已經改返。

又，同樣的事反轉都可以的。以下四個州都係本來拜登領先，點吓點吓就變成特朗普領先。成件事響意料之中，冇人話做假，提都唔會提。一時領先一時落後，係好正常架。

6）我仲見到有超過100%投票率喎！

好抱歉，呢啲如果唔係標題黨，其實就係假新聞嚟。

如果你係講緊佛羅里達州有個選區有103%投票率呢單「新聞」，其實係標題黨嚟嘅。如果你入去睇正文呢，佢會話你知原來有人搬屋去咗新地址果邊投票，選民登記未改得切，所以會出現投票人數多過選民。好多州份都俾選民即場更新資料嘅，所以呢件事唔奇怪。報紙呃點擊率姐。

如果你係講緊威斯康辛州投票人數多過選民的講法，就完完全全係假新聞嚟嘅。只要Google一下，就可以搵到威斯康辛州嘅選民人數係幾多，絕對唔係網上網傳的那個數字。

7）仲有燒選票呢！我見到撕選票啊！票站趕人走添啊！

我相信大家仲見到好多你認為有問題嘅選舉公正消息，我呢度冇可能答得晒。我會提議大家去睇下有信譽的事實查核中心的講法，例如台灣事實查核中心。

應該捍衛選舉公正，絕對應該。但希望大家明白，我哋響千里之外，又有中共同俄羅斯兩個國際玩家響度不斷出假消息想打擊美國人對民主選舉的信心，就咁好容易會收錯料。仲記唔記得上年藍絲group點樣瘋傳「黃絲收錢示威」的照片？一張相，作咩故仔都得。我哋響香港，知道呢單嘢係假，但係大陸網民好多就照單全收了。但係香港唔同，我地冇「牆」，可以求證。例如有啲料如果連《FOX News》都唔報，咁都好難可以認真對待，亦不能夠話係「左膠傳媒封殺」。唔通連FOX都左膠咩？所以如果你又收到張相，冇頭冇尾，cut上cut下，就請你唔好留言叫我解釋了。你應該反問send呢張相俾你的人，做乜咁都send俾你。

今屆美國大選好多香港人好關心，咁關心外國政治係好事嚟嘅。個人有政治偏好亦都係冇所謂嘅。我都有，朋友之間吹水絕對OK。你鍾意點樣理解美國嘅任何事，係冇問題嘅，反正大家都冇得投票，正常嚟講點都唔會帶嚟傷害。

但係唔好搞到國際線囉。

一個又一個國際線的朋友企出嚟，叫大家唔好再學某國網民咁「出征」，走去攻擊美國政界同公眾人物，再咁落去佢哋以後好難做嘢。唔聽，繼續「出征」，仲要連國際線的朋友都鬧埋一份，說話要幾難聽有幾難聽。再係咁，真係好傷囉。

真係連國際線都要割？割得幾多個？反轉頭，現在連一些長期「Trump粉」，好像Chris Christie都出來和特朗普割席了。再這樣下去，後果可想而知。

政見係一件事，但有些底線，點都要守的。

共勉之。

文章獲作者授權轉載，原文看作者medium

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