中共未來五年對台模式確立：經濟掛帥、武力震懾

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

「2035年遠景目標的建議」對兩岸關係有一整段表述，文字不長，引述如下：推進兩岸關係和平發展和祖國統一。堅持一中原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，加強兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟，共同弘揚中華文化。完善保障台灣同胞福祉和在中國享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略，支持符合條件的台資企業在大陸上市，支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。加強兩岸基層和青少年交流。高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

這段表述的要點在於兩岸融合發展。融合發展的重點當然在經濟方面，因為中國的政治制度被台灣排斥，文化也受到大多數台灣民眾特別是年輕一代的不認同，兩岸要融合發展，中國只能在經濟上使力，雖然民進黨政府也在經濟上竭力去中化，但兩岸經濟的現實以及中國經濟對台灣的輻射力，使得台灣的經濟很難擺脫中國的吸力，中國要從經濟上融合、整合台灣，就相對容易。

這個融合和整合將從福建開始，中國要把福建打造成兩岸融合發展的試驗區。

換一個政治性的說法，「兩岸融合發展」其實就是經濟統戰。中共對台灣的經濟統戰一直在做，尤其在馬英九時期，兩岸簽訂了經濟合作架構協議（ECFA），大幅對台讓利，致使每年台灣從中國獲得的貿易順差達七、八百億美元。即使在蔡英文上台後，兩岸關係陷入危局，中國的讓利還是未停，原本今（2020）年5月到期的ECFA中國也沒有單方終止。

中共的經濟統戰目的不僅在於拉攏台灣民心，也是用惠台措施和大幅讓利來保持對台的影響力。因為這是中共目前唯一能夠深入台灣內部、保住兩岸不脫鉤的辦法。但對中共單方的經濟讓利，中國民眾近年的不滿也在強化，他們認為，這些讓利非但沒有達到收買台灣民心的效果，反而被民進黨政府用在中國賺得的順差購買美國武器，把它變成進一步抗拒中國統一的資本，並操弄民意，讓台灣離中國愈來愈遠。

中共經濟統戰效果不彰，既有讓利方式的原因，主要是被台商和國民黨的高層人士截取，一般的台灣民眾感知不到中國的讓利；也是因為習近平在中國的政治高壓讓台灣拒斥中共和中國，後者應該更關鍵。但融合發展的提出，顯然表明中共不想放棄經濟統戰，只是改變統戰的方式，即從單方讓利變成利用中國的經濟吸力，來吸住台灣，將台灣整合到中國經濟圈，就像將香港整合到中國經濟圈一樣。

經濟整合＋武力威懾

五中全會之所以提出兩岸融合發展的經濟整合思路，跟中共對國際形勢的總體判斷以及十四五規劃的戰略目標有關。

在中共看來，雖然國際環境日趨復雜，不穩定性、不確定性明顯增加，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期，但和平與發展仍然是時代主題，中國的發展仍然處於重要戰略機遇期。

基於這個判斷，中共在十四五規劃的建議中為未來五年發展提出了包括經濟、改開、社會、生態、民生及國家治理在內的六個目標。習近平在建議說明中也強調，中國仍處於並將長期處於社會主義初級階段，仍然是世界上最大的發展中國家，發展仍然是中共執政興國的第一要務。

需要指出的是，中美的全面對抗極大可能不會因為美國總統的選舉而改變，美中關係的惡化和西方對華的遏制與圍堵隱然成形，讓中共製定的十四五規劃的戰略目標和任務，如若要如期完成，就必須有一個相對和平的地緣政治環境，避免局勢險惡而導致戰爭發生。

這也就是我之前強調的，習近平回歸鄧小平對時代主題和戰略機遇期的判斷，表明他主觀上至少在今後五年不想打仗，因為打仗肯定不會有和平與和平發展。鑑於中國事實上已經成為美國和其他多數西方國家的頭號防範對象，只要打仗必定會引發西方對中國更嚴遏制，不管戰爭是否由中國挑起。因此未來五年兩岸大體仍將處於冷和平狀態，只要台灣不挑釁中國，在獨立之路上走得太急太遠，中共大概率不會武統。

然而和統暫時也沒有可能性，台灣即使不挑釁中國，也不會試著去接近中國，那麼從經濟上整合台灣就成為中共的現實選擇。以中國的經濟實力，通過融合發展的方式，將台灣整合到中國經濟圈，讓台灣經濟無法脫離中國，這大概是習近平的想法。

不過，這只是事情的一面；另一面是，中共雖不會急著武統，但也不會放棄武力對台灣的威脅，以阻止台灣進一步的獨立傾向。

目前這種每日軍機繞台的架勢在未來五年應該會成為一種常態。此乃因為，兩岸的融合發展和中共對台灣的經濟整合是否能達到效果，並不取決中共和習的想法，即使能夠做到，台灣人心無法和中國融合，也阻止不了台灣的獨立。

相反，在中美對抗大背景下，只要中國的外部環境出現不利情形，台灣隨時會利用這種機會尋求法理獨立，中共只能用武力威懾來避免這種現象的出現。民進黨當局10月以來對台美建交衝動的緊急剎車，降低兩岸武力衝突的舉動，讓中共認識到，蔡英文政府吃軟不吃硬，要遏獨，武力威懾是最好的方式。

目前來看，由於武統排除在中共未來五年的對台任務之外，那麼在融合發展、經濟整合和武力威懾的兩手之間，前者會是制台的主要手段，後者起輔助作用，也即經濟整合為主，配之以武力威懾，形成中共新的對台模式。它是否有效，讓台灣經濟高度依附中國，並阻止台灣走向最終獨立，只能由實踐來作答。

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