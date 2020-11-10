什麼原因會引起「主動脈剝離」？這與主動脈破裂、主動脈瘤有何區別？

文：KingNet國家網路醫藥編輯部

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人體的主動脈是全身中最大的動脈，直徑約2.5～3.5cm，連接著左心室，當心臟收縮時，將充滿氧氣的血液運送至全身，主動脈可以說是承受心臟泵浦產生壓力衝擊的第一線。

因此當血壓越高，主動脈要承受的壓力就更大。但人體血管又並非像水管一樣，只有單層結構，過高的血壓，會將主動脈像是吹氣球般撐大，而具有三層結構的主動脈，在過高壓力下反覆被撐開，血管的三層結締組織結構，就會發生撕裂。

主動脈血管的內層發生破損，血液跑錯位置，進入血管壁內層及中間層之間，導致血管內層和中間層撕開，即所謂主動脈剝離。若是連最外層都發生破裂，將會造成立即性死亡。（延伸閱讀：生死一瞬間－主動脈剝離）

主動脈剝離與主動脈破裂、主動脈瘤有何區別？

有時人們會搞不清楚主動脈剝離與主動脈破裂或主動脈瘤的差別，這三者其實大不相同。

因為內在或外在傷害因素，導致主動脈壁完全撕裂或破裂，即為「主動脈破裂」；「主動脈瘤」是一種發生在主動脈血管壁上的異常膨脹，直徑超過正常的1.5倍，這種情況將增加主動脈剝離的風險。

什麼原因導致主動脈剝離？

主動脈剝離通常發生在主動脈血管結締組織發生異常，有許多因素會導致血管結締組織發生異常。以下將各種可能增加發生主動脈剝離風險的因素列舉如下：

慢性高血壓（高血壓）：持續性且一直未受控制的高血壓，恐造成主動脈血管組織壓力，導致血管易發生破損。 冠狀動脈疾病（動脈粥樣硬化）：動脈硬化不僅會影響血管彈性，也會因為血管管徑變小而增加主動脈的壓力。 抽煙：香菸中的化學物質會影響血流、並造成血管脆化，影響血管彈性。 主動脈瓣缺損：主動脈原有異常情況。 主動脈瘤：先天血管結構異常或後天因素（三高、超重、抽菸）造成血管壁受損、彈性變差，進而導致血管壁異常膨大。 先天性心臟病。 遺傳性疾病：鬆皮症候群（Ehlers Danlos Syndrome）、馬凡氏症候群（Marfan Syndrome）、Loeys-Dietz 症候群（Loeys-Dietz syndrome），此類遺傳性疾病都有結締組織異常的情況，因而血管的結締組織也較一般人鬆散脆弱。 遺傳性疾病：透納氏症（Turner syndrome），僅影響女性，是因為X染色體上的某些基因缺失，會出現身高矮、卵巢發育異常和心臟缺陷等病況。 家族病史：家族中有主動脈剝離病史者，發生主動脈剝離的可能性更高。 性別：男性是女性的兩倍。 年齡：60歲以上的人群中較為常見。 懷孕：由於懷孕會造成荷爾蒙改變，而使心血管負荷增加。 施用可卡因（Cocaine）、搖頭丸、擬交感神經藥：導致血壓暫時性升高，而增加主動脈剝離的風險。 劇烈舉重運動：過度劇烈的舉重過程中，因為肌肉用力，可能會出現暫時性血壓升高，而增加主動脈剝離的風險。 胸口受傷：強烈的外力撞擊，可能造成血管壁受損。

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責任編輯：朱家儀

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