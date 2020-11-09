社會心理學研究：Facebook Profile能表露你的真實性格

文：honsww

當你瀏覽到一個素未謀面的人的Facebook或Instagram Profile時，你可能會認為上面的資訊未盡真確，因為他的照片、動態、言論都是花過心思篩選出來才作分享的，因此這些資訊只是「他」為了加深別人的印象而想要呈現出來的形象（idealized version），而非完全真實的「他」。

令人驚訝的是，社會心理學家Sam Gosling等人的研究[註]則說，Facebook Profile確實能表露出一個人的真實一面。他的實驗收集了236名美國及德國青年的Facebook Profile，並邀請這些青年完成自己的真實人格（actual personality characteristics）量表，以及他們心目中的理想人格（ideal personality traits）量表，這兩份問卷的人格導向包括外向性（extraversion）、 友善性（agreeableness）、嚴謹性、（conscientiousness）、神經質（neuroticism）以及開放性（openness）。

實驗另外邀請了一些不認識當事人的人去觀察這些Facebook Profile ，再請他們以性格量表估計及評價他們的性格。結果發現，這些觀察者對於他們的真實人格估計（personality impressions）是十分準確的。

尤其是外向性，單靠一個人的社交平台，便可以準確得知他是屬於外向還是內向的人；神經質則最難推斷，因為這人格導向需依靠面對面的接觸才能知道他的心理敏感性。

這研究告訴我們，僅依靠online profile便可準確知道一個人的個性，它並非只是一個經精心設計過的虛擬身分（idealized virtual identity）。踏入了新時代，有不少公司會在聘請新人時先查閱他的Facebook Profile，來看看他是否有不良的嗜好、習慣，以及其真實的模樣，免得請了一個與面試時大相徑庭的人。在網絡私隱安全方面，若大家不想透露太多個人資訊，便要多注意一點了！

註：Back, Mitja & von der Heiden, Juliane & Vazire, Simine & Gaddis, Sam & Schmukle, Stefan & Egloff, Boris & Gosling, Samuel. (2010). "Facebook Profiles Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization". Psychological science. 21. 372-4. 10.1177/0956797609360756.

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目由編輯稍作修改，原文請看此。

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