以色列、沙烏地阿拉伯等「川普好友」恭賀拜登勝選，吃過川普最多虧的中國仍沉默

2020美國大選開票過程漫長，賓州於台灣／香港時間11月8日午夜0時半左右完成開票，拜登拿下該州20張選舉人票，達到勝選門檻。依循往例，在國際3大通訊社之一的《美聯社》發布報導後，國際主要媒體跟進宣布拜登選舉人票過半，等同勝選。

多國領袖紛紛向拜登表達祝賀，包含與川普交好的以色列總理納坦雅胡（港譯「內塔尼亞胡」）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德；至於外界認為期望拜登勝選的中國，至目前卻仍沉默。

川普政府最挺的以色列

國際外交重視時機和禮儀，與各國元首個人交情無關。川普在任這幾年力挺以色列，包含承認耶路撒冷是以色列首都、承認戈蘭高地（Golan）是以色列領土、批評聯合國人權委員會打壓以色列而退出等舉措。

在多國領袖恭賀拜登勝選後，以色列總理納坦雅胡也在推特熱切向拜登表示：

「喬（拜登名字），我們有將近40年之久的溫暖交情，我知道你是以色列的好朋友，期待和你、以及賀錦麗兩人一起打造美國和以色列之間更強韌的特殊盟友關係。」

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

納坦雅胡另外在一篇貼文向川普表達謝意，「感謝你向以色列和我個人展現的友情，承認耶路撒冷和戈蘭高地、對抗伊朗，帶來了歷史性的和平」。

沙烏地阿拉伯

《路透》昨（8）日報導，沙烏地阿拉伯在沉默多時之後，「終於」祝賀拜登贏得大選。國王薩爾曼（Salman bin Abdulaziz）和王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）透過官方通訊社發表聲明，除表達賀意，也稱頌兩國之間日漸親近的友誼。

沙烏地阿拉伯的實質掌權者是王儲穆罕默德，在《華盛頓郵報》記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）遭分屍謀殺後，調查指向穆罕默德可能為幕後主使，不過這個說法當然是被否認；其中5名涉案者原被判處死刑，之後獲得赦免，與其他嫌犯共11人全數獲判7至20年有期徒刑。

沙烏地阿拉伯是美國主要的石油進口國和武器出口國，非常支持川普政府退出伊朗核協議、對伊朗採取嚴厲制裁。拜登的勝選令沙國擔憂，美國可能重新恢復加入伊朗核協議，或者重新審視美阿之間的關係；不過沙國亦有看法認為，美阿之間的的關係具有持續戰略性，不會因為總統變動而改變。

歐盟叛逆孩子匈牙利

在歐洲相對偏向右翼保守的匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban），和川普一樣奉行反移民政策，過去曾抨擊拜登和民主黨是「道德上的帝國主義」，9月時更表示堅信川普會勝選、川普連任也是他的「A計劃」（即最佳計劃）。不過在拜登拿到過半選舉人票後，奧爾班也似乎趕緊祭出準備好的「B計劃」。

《路透》報導，奧爾班以聲明信恭賀拜登勝選，信中寫道：「讓我恭喜您勝選總統，祝您健康，並持續展現您超群的責任感」。

亞洲最愛川普的台灣

《美聯社》報導，和美國沒有正式邦交關係的台灣，因川普政府派遣內閣官員來訪，加強了非正式的外交關係，並使中國玻璃心碎。台灣總統蔡英文亦已在推特上祝賀拜登和賀錦麗勝選，強調美台雙方已打造出前所未有強大的合作關係，期待持續發展情誼、攜手為國際社會帶來貢獻。

Now it is my turn to extend congratulations to @JoeBiden & @KamalaHarris on being elected President & VP-elect. The values on which we have built our relationship could not be stronger. I look fwd to working together to further our friendship, & contributions to int’l society. https://t.co/xIvit7emjH — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) November 8, 2020

拜登在今年1月台灣總統大選後曾在推特祝賀蔡英文當選總統，並恭賀台灣人民又一次成功民主選舉。蔡英文本次恭賀拜登的方式，是使用推特的回文方式，將拜登當時的祝賀文拉回版面，藉此展示台灣政府並非只重視川普、輕忽拜登。另一方面，這也凸顯國際外交講求的是禮尚往來、長遠鋪路，不僅是靠一時之念決定一切。

中、俄、波蘭、墨西哥沉默，斯洛維尼亞最尷尬

在區域安全上同樣仰賴美國的日本、韓國，其首相菅義偉和總統文在寅亦都已恭賀拜登當選。《華爾街日報》指出，日本前首相安倍晉三與川普有友好關係，但菅義偉外交經驗不多，和新任美國總統拜登正好能夠展開嶄新的合作關係；菅義偉在推特明確指出，期望與拜登一起加強「日美同盟」，保障印太地區和平、自由、繁榮。

拜登副手賀錦麗是非裔和印度裔混血，印度總理穆迪（Narendra Modi）恭賀拜登和賀錦麗勝選時，不僅貼出自己和拜登的合照，也不忘單獨發一篇推文強調印度裔美國人將為賀錦麗感到驕傲。

Congratulations @JoeBiden on your spectacular victory! As the VP, your contribution to strengthening Indo-US relations was critical and invaluable. I look forward to working closely together once again to take India-US relations to greater heights. pic.twitter.com/yAOCEcs9bN — Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2020

歐洲多數國家很快就祝賀拜登勝選，這並不意外，畢竟歐盟期望拜登能夠翻轉川普政府做出的多個「退群」決定、恢復盟友關係。目前德國、法國、英國、義大利、西班牙、愛爾蘭、北約組織等都已表態恭賀，大英國協之中的加拿大、澳洲、紐西蘭也在這波祝賀潮之中。

烏克蘭過去1年多來多次捲入美國政治，包含拜登之子韓特（Hunter Biden）憑著父親之名而與烏克蘭能源公司有利益牽扯、川普施壓烏克蘭調查拜登父子而觸發彈劾、大選前的韓特「硬碟門」等。《國會山莊報》報導，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）很快就加入世界恭賀拜登的行列，並表示對美烏的未來相當樂觀。

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. ?? and ?? have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

在川普執政期間與美國更加不睦的伊朗、古巴、巴勒斯坦都已恭賀拜登。委內瑞拉獨裁總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、和川普政府支持的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）也都向拜登示好，前者希望與美國溝通、獲得美國理解，後者強調與兩黨都會保持合作。

和匈牙利一樣在歐洲被視為較右翼的波蘭，仍保持沉默。至今尚未表態的還有墨西哥、俄羅斯，以及向來被認為希望拜登勝選的中國。

政治詭譎，國際外交更難以預測。本次過早「押寶」的是第一夫人梅蘭妮雅的家鄉斯洛維尼亞，其總理楊薩（Janez Janša）在11月4日就祝賀川普勝選連任，「很明顯美國人民選了川普和彭斯（Mike Pence）再執政4年」。楊薩至今尚未就拜登勝選一事表態。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：楊士範