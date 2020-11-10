婚姻平權的未竟之路：同婚合法後，同志伴侶仍被《人工生殖法》排除在外

文：烏烏醫師

關於同志伴侶，我的想法很簡單，我有的權利他們也應平等擁有。基於這立場，我百分之百贊成同性婚姻。只不過，原本我一直以為《人工生殖法》也在法案通過時同時修改，讓女同志和異性戀（先生精蟲稀少、無精症）一樣可接受捐精，藉由人工授精或胚胎植入受孕。

直到她們走進我的診間......

「沒有心跳，看起來是萎縮的胚胎，需要藥物流產，下個週期再努力，你們是找哪位醫師做人工受精啊？」我說。

「我們是DIY！」聽完我的話，她們兩這樣回答。

我這才發現，她們的努力和別人不同。原來，因《人工生殖法》目前僅適用於異性戀夫妻，女同志們若想懷孕，多半只能藉由居家「自體滴精」的形式，透過無針頭的針筒將精液打入陰道。沒有專業技術的協助，和在醫療院所執行的人工受精相比成功率肯定低了許多。

再加上自行取得的精液未經洗滌，注射進去後更容易引發收縮悶痛。每一次流產、每一次失敗、再找一次精子的無助，對他們來說都是一次疼痛與煎熬。

更令人無奈的是，人工授精若失敗多次，我們一般會建議病人改採試管療程，在排卵刺激後取卵，讓精卵在體外受精、再植入體內。這個方式醫療介入更多、成功率更高。但技術上雖可行，礙於法律規定目前只有異性戀夫妻適用。

她們是被排除在外的。對於我來說，有種「明明有更好的方法和藥物可幫助她們，但法律卻規定我不能」的荒謬感。

為了瞭解此議題到底「卡」在哪裡，我又能做什麼，上個月分別參加了綠黨舉辦的「談到生育，平權的路有多遠？」，以及輔大性別研究社主辦的「幸福快樂然後呢？專法週年後，婚姻平權的困境與未竟之路」座談。

先說結論，我認為，除了參加遊行、在網路上發聲，最省力的就是將「是否支持生育平權法案修改」，視為你在選擇政治人物的重要指標，並且一定要去投票。因為各項法案要通過與否，決定權就是我們一票一票選出來的立法委員，這也是最簡單可直接為她們發聲的機會。

講座中，同家會黎璿萍秘書長分享更多同志求子的困難。

疫情前，同志伴侶為了求子，除了先前提到的滴精，只能遠渡重洋去國外接受試管療程。除了上百萬費用，還得面臨語言、文化上的隔閡與不安。

從醫師的角度，我完全可同理。因為即使是較單純的婦科疾病，我心理上也會抗拒語言不通的外國病人，除了解釋上更耗時、效率差，也可能因解釋不清，影響到治療效果。更何況人工生殖療程複雜、需溝通的地方更多。

而疫情後，安排好的試管之旅只能取消，自體滴精失敗的伴侶只能在國內繼續一試再試。當然，疫情終究會過去，世界還是會重新運轉，但是時光流逝，高齡女人的「卵子」有機會等到那時嗎？

最讓人心酸的是，這些同性伴侶來到不孕症診所求助，卻不得其門而入，卻眼睜睜看著外國夫妻特地到台灣接受試管療程，感覺就像是被這個國家遺棄了。

或許有人會認為，讓孩子在只有爸爸或媽媽的家庭長大很自私，以後肯定會被歧視。我認為綠黨張竹芩秘書長提出的說法很值得參考：

「相信我們都同意人不應該因性別、膚色、種族、階級受到差別待遇，甚至遭受歧視，但對於孩子呢？不管是隔代教養、單親、多元成家的孩子，我們都應該打造一個零歧視、友善的環境，而不是反過來問，為什麼你會被生出來？為什麼會生在這個『非典型』家庭。」

這段話對於單親的我感觸特別深，在過去那個年代，歧視固然有，但我姑姑、奶奶毫無保留地對我付出與照顧，比起典型家庭，我從不認為我缺少了什麼。因此，我一直認為，對孩子來說最重要的是用心陪伴與無私的愛，和家長的數量、性別完全無關。

更何況，為了協助同志成為親職，相關團體也提供許多資源，比如兒童心理諮商相關成長課程、親師座談、志工輔導培訓等，讓同志家長們學習用什麼方式告訴孩子你從哪裡來、怎麼調適母代父職、父代母職。當孩子面對歧視、不公平時，也教他如何應對，爭取權利為自己發聲。

我得老實說，同志決定生兒育女金錢文化門檻相對高，還得拿出更多勇氣去面對這個相對不友善的社會，比如，爸爸該如何帶幼童上如廁？兩個爸爸牽著孩子走在路上可能會頻繁被問「媽媽呢？」。

因此相較起只是「不戴套」就意外懷孕的異性戀，他們對於婚姻、養育的決定，我相信是更加深思熟慮、步步為營的。

同時我也認為同志婚姻其實是一面鏡子，反映社會在性別平權上可以改進的還有很多。我的內心也不時在吶喊，在少子化的時代，為什麼我們不能給所有想要生育的人，一樣平等的機會呢？

參加完講座，對於這群同志朋友，除了同理，我更多的是敬佩。他們為了爭取自己應有的權利，從學生時代就投入相關領域（社會、法律、人權、傳播），為了爭取大眾的認同，也變得更圓融、包容接納不同意見，面對阻力時，也不斷調整作法重新出發。

想想自己身為異性戀，深感可不受限制地結婚、自由選擇要不要生兒育女，是如此幸運。但同時，也因他們無法公平被對待而感到內疚、難過。

我也很佩服林昶佐委員在這個吃力不討好、又會掉選票的議題上一直努力付出。在講座上聽到他反思，經過2018年的挫敗，在溝通議題上我們應該用理性的模式爭取對方認同，不是用吼罵、辯論、甚至是瞧不起對方的態度讓反對者認輸。他認為這樣不但沒用，反而引起反感、遭致更多反撲。

我認為這樣的態度在其他方面也很受用，好比說服長輩重訓、破除孕期迷思，與其情緒性地回嘴「叫你運動你就聽啊！」、「不要管我，你老了不懂」、「年代不同了，跟上好嗎？」，或許我們可以更有耐心地去和他們說明運動的好處、提出科學的數據、解釋迷思的盲點。在一次一次理性溝通中，不僅個人的信念會更堅定，說服對方的論述和技巧也會越來越好。

「結婚都一年多了，什麼時候計畫生小孩？」這句有點熟悉、卻又惱人的話，套用在同志族群目前不適用。婚姻是不是戀愛的終點我不肯定，但能確定的是，婚姻只是平權的起點，跨國同婚、生育平權，破除性別刻板，還有許多的議題需要關切。「同志們」，讓我們繼續一起努力吧！

後記：「她們」後來成功懷孕了，目前規律產檢中。

本文經烏烏醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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