曾號召萬人抗議前雅加達省長鍾萬學褻瀆伊斯蘭，印尼極端組織領袖將返國

（中央社）印尼媒體近日廣泛報導印尼極端組織精神領袖哈比比利奇預計明天返抵印尼的消息。雅加達當局指出，哈比比利奇在沙烏地阿拉伯的居留許可即將到期，沙國未給予延長，而要求離境。

激進組織「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）創辦人哈比比利奇（Habib Rizieq Shihab）日前透過錄影方式宣布，他今晚將自沙烏地阿拉伯搭機，明天抵達雅加達。

"Alhamdulillah

Tiket sudah terbeli.

Insya Allah saya dan keluarga hari

Senin tanggal 9 November 2020



Jam19.30 Waktu Saudi,

Akan terbang dari Bandara Kota Jeddah menuju Jakarta

dengan pesawat Saudiyah,"



(Habib Rizieq Shihab)



Allahu Akbar ✊https://t.co/V0kElRGbYd pic.twitter.com/Zyzj8SbNIf — ????????? ?ℊ???? (@Arulbaex) November 4, 2020

哈比比利奇否認他在沙烏地阿拉伯的簽證逾期。但印尼時代報（Tempo）引述印尼駐沙國大使阿古斯（Agus Maftuh Abegebriel）報導，哈比比利奇的簽證2018年7月到期，沙國給他居留許可也將於11日到期，沙國要求他離境，沒有再給予延簽。

印尼新聞網站Viva報導，印尼伊斯蘭防衛者陣線秘書長穆娜曼（Munarman）指出，支持者將到機場為哈比比利奇接機。哈比比利奇也已安排回國後將出席的活動，包括伊斯蘭先知穆罕默德的生日紀念會、主持女兒婚禮、清真寺動土儀式等。

印尼2016年11月爆發反對時任雅加達省長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）的大規模抗議，哈比比利奇是主要領導人。這場運動指控具華裔、基督徒身分的鍾萬學引述可蘭經經文的發言褻瀆伊斯蘭，當年12月2日的集會曾號召20萬穆斯林上街，被認為成功集結印尼強硬派伊斯蘭勢力，也影響到2019年的總統選舉。

Photo Credit: 中央社 2019年4月7日雅加達國家體育館，民眾揮舞強硬派伊斯蘭團體「伊斯蘭防衛者陣線」領袖哈比比利奇的大旗。人在沙烏地阿拉伯的哈比比利奇透過錄影幫時任反對派總統候選人普拉伯沃拉票。

這波運動成功拉下鍾萬學，他在隔年4月的省長選舉連任失敗，之後因宗教褻瀆罪獲判2年刑期，服刑20個月後出獄，目前擔任印尼國營石油公司Pertamina董事長。

哈比比利奇在2017年的雅加達省長選舉後被指控陷入色情醜聞、也被指控汙辱印尼立國的基本精神「建國五原則」（Pancasila）。之後他與家人以小朝覲名義前往沙烏地阿拉伯，自我放逐至今。雅加達郵報（Jakarta Post）等媒體報導，這兩項指控去年都已撤銷；但印尼警方則說，會檢視哈比比利奇涉案狀況。

Photo Credit：AP/達志影像 中間者為激進組織「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）創辦人哈比比利奇（Habib Rizieq Shihab）

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範